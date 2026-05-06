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Gemstone vs Desi Upay: पुखराज और नीलम कर रहे बजट खराब? केले की जड़-शमी की छाल से करें आसान उपाय

May 06, 2026 07:40 pm ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
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पुखराज और नीलम जैसे रत्न बजट की टेंशन बढ़ा देते हैं? ज्योतिष शास्त्र में इनके सस्से और अच्छे विकल्प भी बताए जाते हैं। आइए जानते हैं कि इनकी जगह पर किन पेड़ों की छाल और जड़ का इस्तेमाल किया जा सकता है और कैसे?

Gemstone vs Desi Upay: पुखराज और नीलम कर रहे बजट खराब? केले की जड़-शमी की छाल से करें आसान उपाय

पुखराज, नीलम, हीरा, पन्ना ऐसे कई रत्न हैं जो महंगे हैं। इसी वजह से लोग इन्हें खरीदने से पहले कई बार सोचते हैं तो वहीं कुछ लोग बजट के चलते इन्हें नहीं ले पाते हैं। पुखराज और नीलम की मांग हमेशा से ज्यादा रही है और इनकी गिनती महंगे रत्नों में होती है। ऐसें में लोग दूसरे विकल्प ढूंढते हैं कि दूसरे उपाय से अपनी दिक्कतों को दूर कर लिया जाए। आज बात करेंगे पुखराज और नीलम के ही उन विकल्पों के बारे में जो शायद आपको अभी तक नहीं मालूम थे। ये उपाय ना सिर्फ आसान हैं बल्कि बहुत ही किफायती भी हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पुखराज और नीलम की जगह आप पेड़ों की जड़ और छाल से वहीं फायदे पा सकते हैं।

पुखराज का विकल्प है केले के पत्ते की जड़

ज्योतिष और रत्न शास्त्र में पुखराज को गुरु ग्रह से जोड़कर देखा जाता है। गुरु को विवाह, तरक्की और भाग्य से जोड़कर देखते हैं। जब कुंडली में ये ग्रह कमजोर होता है तो पुखराज पहनने की सलाह दी जाती है। पुखराज महंगा रत्न है और ऐसे में कई लोग इसे खरीदने से पहले 10 बार जरूर सोचते हैं। हालांकि इसका एक विकल्प केले के जड़ के रूप में भी है। ये एक देसी उपाय है। केले के जड़ को गुरुवार के दिन पीले कपड़े में हल्दी के साथ बांधकर अपने पास रखना चाहिए। ये पुखराज जैसा ही फायदा देगा।

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नीलम का विकल्प है शमी की छाल

नीलम की गिनती भी महंगे रत्नों में ही होती है। रत्न शास्त्र की दुनिया में इसे काफी पावरफुल भी मानते हैं। इसे लोग शनि के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए धारण करते हैं। हालांकि ये हर किसी को सूट नहीं करता है। इसके विकल्प के तौर पर शमी के पेड़ की छाल का इस्तेमाल किया जा सकता है। शनिवार के दिन इसे काले कपड़े में बांधकर अपने पास रखना चाहिए। इसे तिजोरी में भी रखने की सलाह दी जाती है। शमी के छाल की मदद से काम में आने वाली बाधाएं कटने लगती हैं। इसी के साथ जिंदगी में धीरे-धीरे स्टेबिलिटी आने लगती है।

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इस्तेमाल करने से पहले करें ये काम

कई बार लोग उपाय कर लेते हैं लेकिन सही तरीका नहीं पता होता है। इस्तेमाल करने से पहले छाल और जड़ को पहले साफ कर लें। ध्यान रखें की जड़ और छाल सूखी हुई होनी चाहिए। केले के पत्ते के जड़ को गुरुवार और शमी के छाल का इस्तेमाल शनिवार वाले दिन ही करना है। अगर आप किसी जानकर की मदद लेकर अच्छे से पूजा करके इसे धारण करेंगे या अपने पास रखेंगे तो इसका असर डबल होगा।

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देसी उपाय सच में करेगा काम?

इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि रत्न का असर हमेशा से तेज होता है। इसकी एक वजह ये भी है कि इनका सीधा संबंध ग्रहों से होता है। देसी उपाय अच्छे होते हैं लेकिन इनका असर धीरे-धीरे दिखता है। अगर आप रत्न खरीदना नहीं चाहते हैं तो इसके विकल्प के रूप में छाल और तने का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि हर एक उपाय से पहले कुंडली को सही जानकार ज्योतिष को दिखाना जरूरी है।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो: गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।

परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।

करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।

व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।

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