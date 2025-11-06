गुरु धनेश होकर नवम भाव में हो या फिर मकर राशि पर गुरु हों तो पु्खराज देता है लाभ

Hindustan Hindi News
संक्षेप: पु्खराज गुरु का रत्न माना जाता है। इसलिए गुरु से जुड़े ग्रहों और राशियों के प्रभावित राशियों को पुखराज धारण करना चाहिए। मकर राशि पर गुरु हो तो शीघ्र पुखराज धारण करना चाहिए। इससे इसे धारण करने वालों को लाभ होता है। अपनी कुंडली के अनुसार आपको इसे पहनना चाहिए। 

Thu, 6 Nov 2025 02:10 PMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
पु्खराज गुरु का रत्न माना जाता है। इसलिए गुरु से जुड़े ग्रहों और राशियों के प्रभावित राशियों को पुखराज धारण करना चाहिए। मकर राशि पर गुरु हो तो शीघ्र पुखराज धारण करना चाहिए। इससे इसे धारण करने वालों को लाभ होता है। अपनी कुंडली के अनुसार आपको इसे पहनना चाहिए। किसी योग्य ज्योतिष को कुंडली दिखाएं, अगर आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति का पता है, तो इस तरह पुखराज धारण करने से आपको लाभ होगा। गुरु प्रधान हो, तो उन्हें पुखराज जरूर धारण करना चाहिए। इसलिए राशियों की बात करें तो धनु और मीन लग्न वाले लोगों को पुखराज जरूर धारण करना चाहिए। इसके अलावा अगर जन्मकुंडली में गुरु पांचवें, छठे, आठवें या 12वें भाव में रह रहा हो तो पुखराज पहिनना चाहिए। गुरु जब भी मेष, वृष, सिंह, वृश्चिक, तुला, कुंभ और मकर राशियों पर विराजमान हो, तो आपको पुखराज धारण करना श्रेष्ठ रहता है। इसके अलावा अगर किसी लड़की का विवाह ना हो रहा हो तो आपको पुखराज धारण करना चाहिए। इसे धारण करने विवाह जल्द होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि पुखराज पहनने वाले के पाप कम होते हैं और उसमें आध्यात्म विचार बढ़ जाता है।

पुखराज कब और किसमें बनवाएं

गुरुवार को पुष्प नक्षत्र हो, उस दिन प्रातः सूर्योदय के समय पुखराज को बनवा लें। इससे पहनने के लिए ग्यारह बजे से पहले का समय रखें। इस बात का भी ध्यान रखें कि पुखराज हमेशा सोने में ही बनवाना चाहिए। सोने की अंगूठी में जो पुखराज लगभग सात रत्ती या इससे भारी हो पहनना चाहिए।आपको बता दें कि चार रत्ती से हल्का पुखराज नहीं पहनना चाहिए।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
