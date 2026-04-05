पुखराज का नहीं है बजट, तो केला के पेड़ से करें ये छोटा उपाय, मजबूत होगा गुरु ग्रह

पुखराज का बजट नहीं है तो केले के पेड़ की जड़ से करें ये आसान उपाय। गुरु ग्रह मजबूत करने, विवाह में देरी, संतान सुख और ज्ञान वृद्धि के लिए केले की जड़ धारण करने के फायदे और सही विधि जानें।

रत्न शास्त्र में 9 ग्रहों का वर्णन मिलता है और प्रत्येक रत्न किसी न किसी ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। पुखराज (Yellow Sapphire) को गुरु ग्रह (बृहस्पति) का रत्न माना जाता है, जो ज्ञान, बुद्धि, विवाह, संतान सुख और समृद्धि का कारक है। लेकिन पुखराज काफी महंगा रत्न है, जिसे हर व्यक्ति नहीं खरीद सकता है। ऐसे में ज्योतिष शास्त्र में केले के पेड़ की जड़ को पुखराज का सस्ता और प्रभावी विकल्प बताया गया है। वैदिक मान्यताओं के अनुसार, केले के पेड़ की जड़ धारण करने से गुरु ग्रह की कृपा प्राप्त होती है और पुखराज धारण करने के समान फल मिलता है। यह उपाय आसान, सस्ता और शक्तिशाली है।

केले की जड़ का ज्योतिषीय महत्व केले का पेड़ भगवान विष्णु और गुरु बृहस्पति दोनों से जुड़ा माना जाता है। ज्योतिष में इसे गुरु ग्रह का प्रतीक कहा जाता है। केले की जड़ को धारण करने से गुरु ग्रह मजबूत होता है, जिससे व्यक्ति की बुद्धि तीव्र होती है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है और सकारात्मक सोच विकसित होती है। यह उपाय उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जिनकी कुंडली में गुरु कमजोर, पीड़ित या नीच राशि में हो। केले की जड़ पुखराज की तरह ही गुरु दोष निवारण, विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने और संतान सुख में सहायक होती है।

केले की जड़ धारण करने के लाभ केले के पेड़ की जड़ हाथ में बांधने से ज्ञान और एकाग्रता में वृद्धि होती है। विद्यार्थी, शिक्षक, शोधकर्ता और कथा वाचक इससे विशेष लाभ उठा सकते हैं क्योंकि यह स्मरण शक्ति और बुद्धि को तेज करती है। विवाह में देरी या अड़चन आने पर यह जड़ गुरु ग्रह को मजबूत कर योग बनाती है। संतान प्राप्ति में बाधा हो, तो भी इसका उपयोग फायदेमंद है। आर्थिक स्थिति सुधारने, व्यापार में वृद्धि और मानसिक शांति के लिए भी यह प्रभावी माना जाता है। गुरु ग्रह की कृपा से व्यक्ति धार्मिक और नैतिक मार्ग पर चलता है, जिससे जीवन में स्थिरता आती है।

ये लोग कर सकते हैं केले की जड़ धारण मेष, धनु और मीन राशि वाले लोग आसानी से केले की जड़ धारण कर सकते हैं, क्योंकि ये राशियां गुरु ग्रह द्वारा शासित हैं। अगर कुंडली में गुरु ग्रह लग्न, नवम भाव या पंचम भाव में शुभ स्थिति में, हो तो यह जड़ और अधिक फलदायी सिद्ध होती है। जिनकी कुंडली में गुरु दोष (कमजोर, पीड़ित या प्रतिकूल) हो, वे भी इस उपाय से लाभ ले सकते हैं।

केले की जड़ बांधने की सही विधि केले की जड़ बाजार में आसानी से उपलब्ध है। इसे विशाखा नक्षत्र में खरीदना शुभ माना जाता है। गुरुवार के दिन इसे धारण करें। जड़ को सबसे पहले गंगाजल से शुद्ध करें। इसके बाद पीले कपड़े या पीले धागे में लपेटकर दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बांधें। बांधने से पहले ॐ बृं बृहस्पतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। कुछ लोग इसे तिजोरी में रखते हैं या मुख्य द्वार पर टांगते हैं, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है।

सावधानियां और अतिरिक्त टिप्स केले की जड़ धारण करते समय शुद्ध मन और सात्विक भोजन रखें। महिलाएं इसे बाएं हाथ में बांध सकती हैं। जड़ को कभी गंदे स्थान पर ना रखें और नियमित रूप से गुरुवार को उसकी पूजा करें। अगर संभव हो तो गुरु पुष्य योग या विशाखा नक्षत्र में शुरू करें। इस छोटे उपाय से गुरु ग्रह मजबूत होता है, जिससे जीवन में ज्ञान, सम्मान, धन और सुख की प्राप्ति होती है।

पुखराज जैसा महंगा रत्न नहीं खरीद सकने वाले लोग इस प्राकृतिक और सस्ते उपाय से बृहस्पति देव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं।