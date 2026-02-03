पुखराज नहीं पहन सकते तो करें ये उपाय, बृहस्पति की कृपा से चमकेगा व्यवसाय और करियर

संक्षेप: पुखराज बृहस्पति का मुख्य रत्न है, जो गुरु की कमजोरी को दूर करता है। लेकिन कुंडली में बृहस्पति अशुभ स्थिति में हो, रत्न महंगा लगे, त्वचा एलर्जी हो या अन्य कारणों से पुखराज ना पहन सकें, तो वैकल्पिक उपाय बहुत प्रभावी सिद्ध होते हैं।

ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति ग्रह को गुरु, ज्ञान, समृद्धि, व्यवसाय, करियर और संतान सुख का कारक माना जाता है। पुखराज बृहस्पति का मुख्य रत्न है, जो गुरु की कमजोरी को दूर करता है। लेकिन कुंडली में बृहस्पति अशुभ स्थिति में हो, रत्न महंगा लगे, त्वचा एलर्जी हो या अन्य कारणों से पुखराज ना पहन सकें, तो वैकल्पिक उपाय बहुत प्रभावी सिद्ध होते हैं। इनमें सबसे सरल, सस्ता और शक्तिशाली उपाय है केला की जड़ को पीले कपड़े में लपेटकर कलाई में बांधना। शास्त्रों और अनुभवों के अनुसार यह उपाय बृहस्पति की ऊर्जा को मजबूत करता है और व्यवसाय-करियर में तरक्की लाता है। आइए विस्तार से जानते हैं।

बृहस्पति ग्रह का महत्व और पुखराज ना पहनने की स्थिति बृहस्पति गुरु ग्रह है, जो बुद्धि, शिक्षा, धार्मिकता, धन और उच्च पद देता है। कुंडली में बृहस्पति कमजोर होने पर व्यक्ति को करियर में रुकावट, व्यापार में हानि, शिक्षा में कमी, संतान प्राप्ति में बाधा और आर्थिक परेशानियां आती हैं। पुखराज पहनने से ये दोष दूर होते हैं, लेकिन अगर रत्न ना पहन सकें, तो वैकल्पिक उपाय अपनाना जरूरी है। केला की जड़ बृहस्पति का प्राकृतिक और सस्ता विकल्प है। गुरुवार को विशेष रूप से प्रभावी होती है। यह उपाय सरल है और घर पर ही किया जा सकता है।

केला की जड़ को पीले कपड़े में लपेटकर कलाई में बांधने का उपाय केले की जड़ बृहस्पति की ऊर्जा को आकर्षित करती है। गुरुवार को निम्न विधि अपनाएं:

सुबह स्नान कर लें और पीले या हल्के पीले कपड़े पहनें।

ताजी केले की जड़ लाएं (छोटा टुकड़ा 2-3 इंच लंबा पर्याप्त है)।

जड़ को गंगाजल या शुद्ध जल से धोकर साफ करें।

पीले कपड़े में जड़ को अच्छी तरह लपेटें और पीले धागे से बांध लें।

इसे दाहिनी कलाई में बांध लें (पुरुष दाहिनी, स्त्री बाईं कलाई में बांध सकती हैं)।

बांधते समय 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' मंत्र का 108 बार जप करें।

जड़ को हर गुरुवार को बदलें और पुरानी जड़ को पीपल के नीचे या बहते पानी में विसर्जित करें। यह उपाय 21, 40 या 108 गुरुवार तक नियमित करें। इससे बृहस्पति प्रसन्न होकर व्यवसाय और करियर में तरक्की देते हैं।

व्यवसाय और करियर में मिलने वाले लाभ केला की जड़ से बृहस्पति की कृपा प्राप्त होने पर व्यवसाय में वृद्धि, नए ग्राहक, साझेदारी और लाभ के योग बनते हैं। करियर में प्रमोशन, नई जॉब, उच्च पद या अच्छा प्रोजेक्ट मिलता है। बुद्धि तेज होती है, निर्णय क्षमता बढ़ती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद है, जिनकी कुंडली में बृहस्पति नीच या पीड़ित है। नियमित उपयोग से व्यापार में स्थिरता और करियर में उन्नति होती है।

अतिरिक्त उपाय और सावधानियां गुरुवार को पीले रंग के कपड़े पहनें, हल्दी का तिलक लगाएं और केला दान करें। 'ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरवे नमः' मंत्र का 108 बार जप करें। पीपल के नीचे गुरुवार को जल अर्पित करें। सावधानियां: जड़ ताजी और साफ होनी चाहिए। पुरानी या सड़ी जड़ न लें। उपाय श्रद्धा और नियम से करें। अगर कुंडली में गंभीर दोष है तो ज्योतिषी से परामर्श लें। केले की जड़ का यह उपाय सरल लेकिन बहुत प्रभावी है। मंगलवार या गुरुवार से शुरू करें, तो बृहस्पति की कृपा से व्यवसाय और करियर चमक उठेगा।