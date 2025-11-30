मोक्षदा एकादशी 2025 कल, इस दिन भूलकर भी न करें ये गलतियां

संक्षेप: mokshada ekadashi 2025 : मोक्षदा एकादशी आत्मिक उन्नति और विष्णु कृपा का विशेष पर्व है। नियमों और पवित्रता के साथ किया गया व्रत मानसिक शांति, सौभाग्य और समृद्धि प्रदान करता है। इस दिन सावधानियां बरतना अति आवश्यक माना गया है।

mokshada ekadashi 2025 : हिंदू परंपरा में एकादशी का व्रत सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं, बल्कि मन, बुद्धि और आत्मा को निर्मल करने वाला गहरा आध्यात्मिक साधन माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि एकादशी साधक को भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद मिलता है, जिससे जीवन में सौभाग्य, समृद्धि और शांति का संचार होता है। एक वर्ष में कुल 24 एकादशियां आती हैं और हर एकादशी अनुशासन, संयम और उपासना के साथ मनाने की सलाह दी जाती है।

mokshada ekadashi 2025 : मोक्षदा एकादशी 2025 की तिथि हिंदू पंचांग के मुताबिक मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि इस साल 30 नवंबर रात 9:29 बजे शुरू होकर 1 दिसंबर शाम 7:01 बजे तक रहेगी। उदयातिथि के अनुसार व्रत 1 दिसंबर 2025 को रखा जाएगा।

mokshada ekadashi 2025 : एकादशी का आध्यात्मिक महत्व मान्यता है कि जो साधक निष्ठा और नियमपूर्वक एकादशी का व्रत करता है, उसके पाप क्षीण होते हैं और मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। भगवान विष्णु की कृपा से मानसिक तनाव कम होता है, घर-परिवार में सुख-शांति बढ़ती है और जीवन में सौभाग्य और संपन्नता आती है।

mokshada ekadashi 2025 : मोक्षदा एकादशी पर भूलकर भी न करें ये गलतियां तुलसी दल न तोड़ें धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी को नहीं छूना चाहिए और इस दिन तुलसी पत्ते तोड़ना वर्जित है। पूजा में पहले से तोड़ा हुआ तुलसी दल ही इस्तेमाल होता है।

लहसुन-प्याज और तामसिक भोजन से दूरी व्रत के दिन सात्विक आहार आवश्यक है। लहसुन, प्याज और तमस प्रवृत्ति वाले खाद्य पदार्थ पवित्रता को प्रभावित करते हैं, इसलिए इनसे पूरी तरह बचना चाहिए।

दोपहर में सोना या देर से उठना एकादशी तप, संयम और सतर्कता का दिन माना गया है। बहुत देर तक सोना या दोपहर में विश्राम करना आध्यात्मिक ऊर्जा को कम करता है।