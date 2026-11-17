पूजन सामग्री में दीपक, सुपारी, पान, चंदन और पुष्प का क्या महत्व है?
Puja samagri me paan, supari ka mahatav: हिंदू धर्म में जब कोई पूजन या शुभ मांगलिक कार्य किया जाता है तो पूजन सामग्री में पान, चंदन, पुष्प, दीपक और सुपारी समेत अन्य चीजों को शामिल किया जाता है। क्या आप जानते हैं पूजन सामग्री में इनका महत्व।
पूजा और मांगलिक कार्यों में पान-सुपारी, सिक्का, जल, अक्षत, चंदन, रोली, कुंकुम, पुष्प, दीपक, धूपबत्ती, फल, कलश, नारियल, मिष्ठान आदि प्रयुक्त होते हैं। इनका अपना महत्व है। सबसे पहले ‘स्नानम् समर्पयामि’ कहते हुए चम्मच से जल चढ़ाते हैं। इसका तात्पर्य है कि हम जल की तरह स्वच्छ, निर्मल और पवित्र बनें। ‘अक्षतं समर्पयामि’ कहकर जो चावल चढ़ाए जाते हैं, उसका तात्पर्य यह है कि हम जो अनाज, पैसा, संपत्ति कमाते हैं, उसमें से एक अंश भगवान और उसके बनाए प्राणियों के लिए लगाएं।
पूजा सामग्री में चंदन और पुष्प का महत्व:
चंदन लगाने का तात्पर्य यह है कि हमारे जीवन का अंश-अंश चंदन की तरह खुशबूदार हो। हम दूसरों की सेवा में अपने को समर्पित करना सीखें। ‘पुष्पम् समर्पयामि’ कहकर जो पुष्प चढ़ाए जाते हैं, उनका तात्पर्य यह है कि पुष्प की तरह ही हमारा जीवन हमेशा खिलता रहे और अपनी सुगंध से सबको मोहित करने का गुण अपनाएं।
पूजन में दीपक का महत्व:
दीपक तभी प्रकाशित होता है, जब उसमें पात्र, घी और बत्ती तीनों का संयोग हो यानी पात्रता, निष्ठा और समर्पण। ऐसी ही पात्रता हममें भी हो, जो समाज में फैले अंधकार को दूर करे। धूपबत्ती जलाने से तात्पर्य यह है कि हमारा जीवन ऐसा बने कि हम जहां कहीं भी जाएं, सबके मन में सुगंध और प्रसन्नता ला दें। रोली शुभता, ऊर्जा, उत्साह और साहस का प्रतीक माना जाता है। हर पूजा और शुभ कार्य में इसकी जरूरत होती है।
पूजा सामग्री में पान के पत्ते का महत्व:
पान के पत्ते को शुभता, समृद्धि, मंगल और श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। सुपारी को स्थिरता और दृढ़ता का प्रतीक माना जाता है। इसमें गणेश और लक्ष्मी का वास माना गया है। पूजा के दौरान सुपारी पर जनेऊ लपेटकर उसे गौरी-गणेश का रूप मानकर पूजा जाता है। लक्ष्मी का रूप नारियल यानी श्रीफल, शुभता और समृद्धि का प्रतीक है। नारियल में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। कलश को समस्त देवी-देवताओं, पवित्र नदियों और ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। मिठाई को ईश्वर को अर्पित किए जाने वाले प्रेम और समर्पण के प्रतीक के रूप में ‘प्रसाद’ कहते हैं।
हिंदू धर्म में पूजन सामग्री का आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और मानसिक रूप से गहरा महत्व होता है। पूजा की सामग्री में भक्त का भाव और श्रद्धा होना महत्वपूर्ण है। पूजन सामग्री साधना को सफल और वातावरण को शुद्ध बनाने का एक माध्यम हैं। पूजन में दीपक को ईश्वर और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक मानकर प्रज्वलित किया जाता है। पूजन में ईश्वर को हमेशा ताजे पुष्प ही अर्पित करने चाहिए और आभार प्रकट करना चाहिए।
डॉ. प्रकाशचंद्र गंगराड़े
(साभार : ‘हिंदुओं के रीति-रिवाज तथा मान्यताएं’, पुस्तक महल, दिल्ली)
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान