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पूजा घर में दीया जलाते समय इन बातों का रखें विशेष ध्यान, जानिए दिशा से लेकर सही विधि

Navaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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पूजा घर में दीया जलाते समय इन महत्वपूर्ण बातों का रखें ध्यान। जानिए सही समय, दिशा, विधि और मंत्र। घी और तेल के दीये की सही जगह, वास्तु नियम और गलतियां जो समृद्धि रोक सकती हैं। दीपक जलाने से पहले ये टिप्स जरूर पढ़ें।

पूजा घर में दीया जलाते समय इन बातों का रखें विशेष ध्यान, जानिए दिशा से लेकर सही विधि

सनातन धर्म में पूजा का एक महत्वपूर्ण अंग है दीपक जलाना। दीपक केवल अंधकार दूर करने का साधन नहीं, बल्कि ज्ञान, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। सही विधि से दिया जलाने से घर में सुख-शांति और धन-समृद्धि आती है, जबकि छोटी-सी लापरवाही से पूजा का फल कम हो सकता है। इसलिए दीपक जलाते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है।

दीपक जलाने का महत्व

दीपक को मां लक्ष्मी और भगवान का स्वरूप माना जाता है। पूजा में दीया जलाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक वातावरण बनता है। घी या तेल का दीया जलाने से देवी-देवता प्रसन्न होते हैं और घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है।

दीपक जलाने का सही समय

दीपक दो बार जलाने का विधान है - सुबह और शाम। सुबह सूर्योदय के समय 5 बजे से 7 बजे के बीच दीया जलाएं। शाम को सूर्यास्त के बाद 5:30 से 7:30 बजे के बीच प्रदोष काल में दीया जलाना चाहिए। शाम का दिया मुख्य द्वार पर जलाने से मां लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं। समय का पालन करने से पूजा का पूरा फल मिलता है।

दीपक चुनने और साफ करने की विधि

दीपक मिट्टी, पीतल या तांबे का हो सकता है। मिट्टी का दीया नया और साफ होना चाहिए। इस्तेमाल से पहले उसे पानी में भिगोकर अच्छे से सुखा लें। दीपक टूटा-फूटा या गंदा कभी ना जलाएं, ऐसा करने से दरिद्रता आती है। दीपक को साफ प्लेट में रखकर जलाएं और पर्याप्त तेल या घी डालें, ताकि बीच में बुझ ना जाए।

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दीपक जलाने की सही दिशा

तेल का दीया भगवान की बाईं ओर और घी का दीया दाईं ओर रखें। हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में दीया जलाएं। पूर्व दिशा आयु बढ़ाती है, तो उत्तर दिशा धन-समृद्धि बढ़ाती है। दक्षिण दिशा में सामान्य रूप से दीया नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि यह पितरों और यमराज की दिशा है।

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दीपक जलाते समय सावधानियां

एक दीया जलाकर दूसरे दिया को उसकी लौ से ना जलाएं, इससे दोष लगता है। दीपक जलाते समय - 'शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसंपदा, शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते' मंत्र का जाप करें। पूजा के दौरान दीया बीच में बुझने ना दें। इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखने से पूजा फलदायी होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है।

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दीपक जलाना सिर्फ रिवाज नहीं, बल्कि एक पवित्र विधि है। सही समय, सही दिशा और सावधानी से दिया जलाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में सुख-समृद्धि आती है। इन नियमों को रोजाना अपनाएं, तो जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

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नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


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डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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