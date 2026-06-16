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पूजा-पाठ में संकल्प क्यों जरूरी होता है? आप भी जानें इसका ज्योतिषीय महत्व

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. प्रकाशचंद्र गंगराड़े
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Sankalp kyu lete hain: हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, पूजा-पाठ, किसी अनुष्ठान या व्रत को शुरू करने से पहले देवी-देवताओं को साक्षी मानकर अपनी मनोकामना या कार्य पूर्ति के लिए संकल्प लिया जाता है।

पूजा-पाठ में संकल्प क्यों जरूरी होता है? आप भी जानें इसका ज्योतिषीय महत्व

Puja me sankalp kyu liya jata hai: आमतौर पर संकल्प किसी कार्य को करने की दृढ़ इच्छाशक्ति को कहते हैं। यह किसी कार्य को करने से पहले की स्थिति होती है। जैसे कहा जाता है कि यदि मेरा अमुक संकल्प पूरा हो जाए, तो मैं भगवान के मंदिर जाऊंगा या किसी जरूरतमंद को कुछ दान करूंगा।

पूर्ण श्रद्धा, आत्मविश्वास, एकाग्रता के साथ किसी शुभ कार्य, जैसे पूजा-पाठ आदि कर्मकांड को पूर्ण करने वाली धारणाशक्ति का नाम ही संकल्प है। उल्लेखनीय है कि दान और यज्ञ का पुण्य तभी प्राप्त होता है, जब संकल्प सहित उन्हें पूरा किया जाता है, इसलिए पूजा-पाठ सहित किसी भी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान में संकल्प अनिवार्य होता है।

मनुस्मृति में लिखा है-

संकल्पमूलः कामयो वै यज्ञः संकल्पसंभवा:।

व्रतानि यमधर्मश्च सर्वे संकल्पजाः स्मृताः॥

(मनुस्मृति 2/3)

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अर्थात कामना का मूल संकल्प ही होता है और यज्ञ संकल्प से ही होते हैं। व्रत, यज्ञादि समस्त धर्मानुष्ठानों का आधार संकल्प ही कहा गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, किसी भी पूजा, अनुष्ठान, व्रत या जप को शुरू करने से पहले संकल्प मंत्र बोलना अनिवार्य होता है। यह देवी-देवताओं के प्रति एक प्रतिज्ञा होती है, जिसमें आप कौन-सी पूजा कर रहे हैं, आपका नाम-गोत्र और मनोकामना क्या है, इसे बताया जाता है।

संकल्प लेने से क्या फल मिलता है:

संकल्प के माध्यम से हमें अपने गोत्र, जाति व अन्य विशेषताओं का निरंतर स्मरण रहता है और गौरव की अनुभूति होती है। इसी से व्यक्ति द्वारा किए गए दुष्कर्मों का नाश होकर शक्ति और स्फूर्ति मिलती है।

पुरोहित संकल्प के द्वारा जल ग्रहण कराते हैं, ताकि जिस काम को यजमान करने जा रहा है, उस कार्य को पूरा करने में प्रभु उसकी पूर्ण मदद करें, क्योंकि वह उसके प्रति संकल्पबद्ध है। चूंकि जल में वरुण देव का निवास माना गया है, अतः उसे ग्रहण कर संकल्प का पालन न करने वाले को वे कठोर दंड देते हैं।

वेद में लिखा है- ‘अप्सु वै वरुण’ (तैत्तिरीय 16/3/6) तथा ‘अनृते खलु वै क्रियमाणे वरुणो गृह्णति’ (तैत्तिरीय 1/7/2/6), इसलिए जीवन में जल का विशेष महत्व है। धर्मानुष्ठानों के अलावा मरणोपरांत पितृ-तर्पण में भी जल की विशेष जरूरत होती है।

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मुख्य संकल्प मंत्र: अगर आप घर पर दैनिक पूजा कर रहे हैं, तो इस मंत्र का जाप कर सकते हैं-

"ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः, ॐ अद्य ब्रह्मणोऽह्नि द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे...मम आत्मनः (या अपने यजमान का नाम लें) समस्त दुरितक्षयपूर्वकं मनोवाञ्छित फलसिद्ध्यर्थम्... (अपनी कामना बोलें) करिष्ये।"

(साभार : ‘ हिंदुओं के रीति रिवाज तथा मान्यताएं’, पुस्तक महल, दिल्ली)

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Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


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