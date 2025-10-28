Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़puja me ubasi aane ka matlab shubh ya shubh
पूजा के वक्त उबासी आना शुभ या अशुभ? जानें संकेत और उपाय

पूजा के वक्त उबासी आना शुभ या अशुभ? जानें संकेत और उपाय

संक्षेप: पूजा के दौरान आपने देखा होगा कि कई बार उबासी या नींद आने लगती है। अगर एकाध बार ऐसा हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है लेकिन अगर ये चीज बार-बार हो तो इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। जानिए आखिर ऐसा क्यों होता है और ऐसा होने पर क्या करना चाहिए?

Tue, 28 Oct 2025 03:34 PMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सनातन धर्म में रोजाना पूजा-पाठ करने का अलग महत्व है। कुछ लोग घर में ही रोज पूजा करते हैं तो कुछ लोग हर दिन मंदिर जाते हैं। नियमित रूप से पूजा करने से मन को शांति मिलती है और घर में सुख-समद्धि बनी रहती है। पूजा करने के सबसे अपने अलग-अलग नियम होते हैं। कुछ लोग भगवान को याद करके धूप या अगरबत्ती जला लेते हैं तो कुछ लोग पूरे विधि विधान के साथ हर एक चीज करते हैं। वैसे चाहते तो सभी लोग है कि पूजा सही तरीके से पूरी हो जाए लेकिन जाने-अनजाने कई बार कुछ गलतियां हो ही जाती है। ऐसा कई लोगों के साथ होता है कि पूजा या जाप के समय उबासी सी आने लगे। जानते हैं कि आखिर पूजा के वक्त उबासी आना अशुभ है या नहीं? साथ ही जानेंगे कि अगर ऐसा होता है तो क्या करना चाहिए?

पूजा के समय उबासी क्यों?

पूजा के समय उबासी आए तो इसके दो ही मतलब हैं कि या तो आप थके हुए हैं या फिर आपका मन कहीं और ही लगा हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि मन में कोई बात चल रही है और इस वजह से उसे सोचते-सोचते कई बार उबासी आने लगती है। वहीं कुछ लोगों को पूजा के वक्त नींद सी आने लगती है। एकाध बार ऐसा होना गलत नहीं है लेकिन अगर ये चीजें बार-बार हो रही हैं तो इसका साफ मतलब है कि पूजा के समय आपका मन नहीं लगता है और इस बारे में ध्यान देने की जरूरत है।

उबासी आने पर करें ये काम

अगर पूजा के वक्त उबासी आ गई है तो सबसे पहले तो इसके लिए खुद को दोष ना दें। आप अपने मन को भटकने से बचाएं। एकाग्रता के लिए मेडिटेशन करें। अगर पूजा के दौरान बार-बार ऐसा हो तो सबसे पहले खुद के मन को शांत करें। जब भी ऐसा हो तो पांच मिनट के लिए मेडिटेशन करें। गहरी सांस लें। जब मन एकाग्र होगा तब आप पूजा के दौरान अपना मन लगा पाएंगे। इसके अलावा आप मंत्र जाप करके भी मन को शांत रख सकते हैं। आप चाहें तो ऊं या फिर ऊं नम: शिवाय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। इस दौरान खुद के आसपास की चीजों को भूलकर सिर्फ इस मंत्र में अपना ध्यान लगाएं। धीरे-धीरे आपका मन शांत रहने लगेगा और आपकी दिक्कत दूर हो जाएगी।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Astrology
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने