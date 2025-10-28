पूजा के वक्त उबासी आना शुभ या अशुभ? जानें संकेत और उपाय

संक्षेप: पूजा के दौरान आपने देखा होगा कि कई बार उबासी या नींद आने लगती है। अगर एकाध बार ऐसा हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है लेकिन अगर ये चीज बार-बार हो तो इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। जानिए आखिर ऐसा क्यों होता है और ऐसा होने पर क्या करना चाहिए?

सनातन धर्म में रोजाना पूजा-पाठ करने का अलग महत्व है। कुछ लोग घर में ही रोज पूजा करते हैं तो कुछ लोग हर दिन मंदिर जाते हैं। नियमित रूप से पूजा करने से मन को शांति मिलती है और घर में सुख-समद्धि बनी रहती है। पूजा करने के सबसे अपने अलग-अलग नियम होते हैं। कुछ लोग भगवान को याद करके धूप या अगरबत्ती जला लेते हैं तो कुछ लोग पूरे विधि विधान के साथ हर एक चीज करते हैं। वैसे चाहते तो सभी लोग है कि पूजा सही तरीके से पूरी हो जाए लेकिन जाने-अनजाने कई बार कुछ गलतियां हो ही जाती है। ऐसा कई लोगों के साथ होता है कि पूजा या जाप के समय उबासी सी आने लगे। जानते हैं कि आखिर पूजा के वक्त उबासी आना अशुभ है या नहीं? साथ ही जानेंगे कि अगर ऐसा होता है तो क्या करना चाहिए?

पूजा के समय उबासी क्यों? पूजा के समय उबासी आए तो इसके दो ही मतलब हैं कि या तो आप थके हुए हैं या फिर आपका मन कहीं और ही लगा हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि मन में कोई बात चल रही है और इस वजह से उसे सोचते-सोचते कई बार उबासी आने लगती है। वहीं कुछ लोगों को पूजा के वक्त नींद सी आने लगती है। एकाध बार ऐसा होना गलत नहीं है लेकिन अगर ये चीजें बार-बार हो रही हैं तो इसका साफ मतलब है कि पूजा के समय आपका मन नहीं लगता है और इस बारे में ध्यान देने की जरूरत है।

उबासी आने पर करें ये काम अगर पूजा के वक्त उबासी आ गई है तो सबसे पहले तो इसके लिए खुद को दोष ना दें। आप अपने मन को भटकने से बचाएं। एकाग्रता के लिए मेडिटेशन करें। अगर पूजा के दौरान बार-बार ऐसा हो तो सबसे पहले खुद के मन को शांत करें। जब भी ऐसा हो तो पांच मिनट के लिए मेडिटेशन करें। गहरी सांस लें। जब मन एकाग्र होगा तब आप पूजा के दौरान अपना मन लगा पाएंगे। इसके अलावा आप मंत्र जाप करके भी मन को शांत रख सकते हैं। आप चाहें तो ऊं या फिर ऊं नम: शिवाय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। इस दौरान खुद के आसपास की चीजों को भूलकर सिर्फ इस मंत्र में अपना ध्यान लगाएं। धीरे-धीरे आपका मन शांत रहने लगेगा और आपकी दिक्कत दूर हो जाएगी।