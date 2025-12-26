Hindustan Hindi News
premanand maharaj told wife puja vrat give punya and benefits to husband
प्रेमानंद महाराज: क्या पत्नी की पूजा का फल पति को मिलता है?

प्रेमानंद महाराज: क्या पत्नी की पूजा का फल पति को मिलता है?

संक्षेप:

क्या पत्नी की पूजा, व्रत या साधना का फल पति को मिलता है? हिंदू शास्त्रों में पति-पत्नी को एक आत्मा के दो अंग माना गया है। दोनों के कर्म एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं।

Dec 26, 2025 01:09 pm IST
वृंदावन के प्रसिद्ध संत श्री हित प्रेमानंद जी महाराज अपने सत्संगों में गृहस्थ जीवन और भक्ति पर गहरी बातें करते हैं। एक सवाल अक्सर आता है - क्या पत्नी की पूजा, व्रत या साधना का फल पति को मिलता है? महाराज जी का स्पष्ट जवाब है कि 'हां, मिलता है, और बहुत मिलता है!' हिंदू शास्त्रों में पति-पत्नी को एक आत्मा के दो अंग माना गया है। दोनों के कर्म एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं। पत्नी की भक्ति से पति को पुण्य मिलता है और घर में सुख-शांति आती है। महाराज जी कहते हैं - 'पत्नी अगर राधा नाम जपती है, तो पति को भी राधा-कृष्ण की कृपा मिलती है।' आइए महाराज जी के उपदेशों को विस्तार से समझते हैं।

पति-पत्नी एक आत्मा के दो भाग

महाराज जी शास्त्रों का हवाला देते हुए कहते हैं कि विवाह के बाद पति-पत्नी एक हो जाते हैं। पत्नी के पुण्य का फल पति को और पति के पुण्य का फल पत्नी को मिलता है। मनुस्मृति और गरुड़ पुराण में कहा गया है कि गृहस्थ जीवन में दोनों के कर्म संयुक्त होते हैं। अगर पत्नी व्रत रखती है, पूजा करती है या नाम जप करती है तो उसका पुण्य पूरे परिवार को मिलता है, खासकर पति को। महाराज जी उदाहरण देते हैं कि सीता जी की भक्ति से राम जी को बल मिला। राधा जी की भक्ति से कृष्ण पूर्ण हुए। पत्नी की पूजा से पति के कर्म शुद्ध होते हैं और जीवन में सुख बढ़ता है।

पत्नी की पूजा से पति को मिलने वाले लाभ

प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि 'पत्नी अगर सच्चे मन से पूजा करती है, तो पति को धन, स्वास्थ्य, सम्मान और मोक्ष तक का लाभ मिलता है।' पत्नी के व्रत (जैसे करवा चौथ, हरितालिका) से पति की आयु बढ़ती है। नाम जप या साधना से घर में लक्ष्मी का वास होता है और पति के कार्य सफल होते हैं। महाराज जी बताते हैं कि पत्नी की भक्ति से पति के पाप कम होते हैं और पुण्य बढ़ता है। इस तरह की भक्ति परिवार को एकजुट रखती है और पति को मानसिक शांति देती है।

सच्ची भक्ति और पति का सम्मान

पत्नी की पूजा का फल तभी पति को मिलता है जब वह पति का सम्मान करती हो। महाराज जी कहते हैं कि अगर पत्नी पूजा करती है, लेकिन पति को अपमानित करती है, तो पुण्य नहीं मिलता है। भगवान पहले पति को देवता मानने को कहते हैं। पति का सम्मान करने से पूजा का फल कई गुना बढ़ता है। दोनों का प्रेम और विश्वास जरूरी है। पत्नी की भक्ति में अगर दिखावा या अहंकार है, तो फल नहीं मिलता है। सच्ची श्रद्धा और पति सेवा से पूजा का पूरा लाभ परिवार को मिलता है।

पति को भी भक्ति करनी चाहिए

प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि पत्नी की पूजा से पति को लाभ मिलता है, लेकिन पति भी भक्ति करे तो पुण्य दोगुना हो जाता है। दोनों साथ नाम जप करें, पूजा करें तो घर स्वर्ग बन जाता है। महाराज जी सलाह देते हैं कि राधा-कृष्ण की भक्ति साथ करें। पत्नी की पूजा का फल पति को मिले, इसके लिए पति भी श्रद्धा रखे। इससे रिश्ते मजबूत होते हैं और जीवन में सुख-शांति आती है।

प्रेमानंद जी महाराज की ये शिक्षाएं सिखाती हैं कि पूजा व्यक्तिगत साधना है, लेकिन निस्वार्थ भाव से की जाए तो परिवार को भी लाभ मिलता है। पत्नी की पूजा का फल पति को तभी मिलता है जब वह संकल्पित हो या अप्रत्यक्ष रूप से सकारात्मक ऊर्जा से। सच्ची भक्ति अपनाएं, जीवन आनंदमय हो जाएगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

