तीर्थ यात्रा पर जाना क्यों जरूरी है? प्रेमानंद महाराज से जानें

वृंदावन के प्रसिद्ध संत श्री हित प्रेमानंद जी महाराज अपने सत्संगों में बार-बार तीर्थ यात्रा के महत्व पर जोर देते हैं। महाराज जी कहते हैं कि परमात्मा सर्वत्र हैं, लेकिन उन्हें अनुभव करने के लिए हृदय की पवित्रता जरूरी है। तीर्थ स्थल हमें वह पवित्रता प्रदान करते हैं। जैसे दूध में घी छिपा होता है, लेकिन घी निकालने के लिए दही बनाना, मंथन करना और गर्म करना पड़ता है, वैसे ही भगवान को पाने के लिए साधना और पवित्रता चाहिए। तीर्थ यात्रा हमें वह पवित्रता देती है। महाराज जी के अनुसार, तीर्थ यात्रा पर जाना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। आइए उनके उपदेशों से समझते हैं इसका महत्व।

तीर्थ यात्रा से मिलती है हृदय की पवित्रता महाराज जी कहते हैं कि 'परमात्मा सर्वत्र हैं, लेकिन उन्हें पाने की प्रक्रिया है साधना। साधना के लिए पवित्रता चाहिए।' तीर्थ स्थलों जैसे हरिद्वार, काशी, वृंदावन, गंगा-यमुना तट पर जाने से मन और हृदय शुद्ध होता है। वहां का वातावरण, मंत्रों का कंपन और दिव्य ऊर्जा हमारे अंदर के पाप और नकारात्मकता को नष्ट करती है। महाराज जी उदाहरण देते हैं कि 'गंगा स्नान करने से पवित्रता का एहसास तभी होता है जब नियमानुसार स्नान करें।' तीर्थ पर जाने से अच्छे भाव जागृत होते हैं और वे भाव भगवान को समर्पित होकर दिव्य अनुभूति देते हैं।

पाप नाश और नई साधना की प्राप्ति महाराज जी के अनुसार तीर्थ स्थल इसलिए बनाए गए हैं कि हमारी गलतियां और पाप नष्ट हो जाएं। 'अगर हमसे कुछ गलती हो जाती है, तो तीर्थ जाने से पाप खत्म हो जाते हैं।' तीर्थ यात्रा गृहस्थ जीवन के लिए नई साधना प्रदान करती है। वहां उपवास, स्नान और पूजा से मन-तन दोनों शुद्ध होते हैं। महाराज जी सलाह देते हैं 'तीर्थ पर कम से कम एक दिन पूर्ण उपवास करें। तीन दिन की यात्रा हो तो पहला दिन उपवास, दूसरा दिन फलाहार और तीसरे दिन अन्न ग्रहण करें।' तीर्थ पर कष्ट सहना भी पुण्य देता है, क्योंकि यह अहंकार को तोड़ता है।

तीर्थ पर प्राण त्यागना भी उत्तम गति महाराज जी कहते हैं कि तीर्थ स्थलों पर कभी अनहोनी हो जाए तो नेगेटिव ना सोचें। 'शरीर तो छूटना ही है, लेकिन अगर हरिद्वार, काशी या वृंदावन में प्राण निकलें तो उत्तम गति होती है।' अनंत जन्मों से भटका जीव तीर्थ पर प्राण त्यागकर भगवान प्राप्ति कर लेता है। यह बड़ा लाभ है। इसलिए तीर्थ यात्रा पर जाना जीवन की सबसे बड़ी साधना है।

तीर्थ यात्रा का सही तरीका और लाभ महाराज जी कहते हैं कि तीर्थ यात्रा नियमानुसार करें तो दिव्य अनुभूति होती है। वहां पूजा, स्नान, उपवास और भक्ति करें। तीर्थ हमें अध्यात्म का सहयोग देते हैं। इन स्थलों पर जाने से मन शुद्ध होता है, अच्छे भाव जागते हैं और भगवान का अनुभव होता है। हर व्यक्ति को जीवन में कम से कम एक बार प्रमुख तीर्थों – काशी, वृंदावन, हरिद्वार – की यात्रा जरूर करनी चाहिए। इससे जीवन में नई ऊर्जा और भक्ति बढ़ती है।

प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि तीर्थ यात्रा पर जाएं, पवित्रता प्राप्त करें और भगवान का अनुभव करें। यह यात्रा ना केवल शरीर और मन को शुद्ध करती है, बल्कि मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करती है।