Hindi Newsधर्म न्यूज़premanand maharaj told what is real bhakti love for god
भगवान के प्रति हमारा प्रेम कैसा होना चाहिए? प्रेमानंद जी महाराज से जानें

भगवान के प्रति हमारा प्रेम कैसा होना चाहिए? प्रेमानंद जी महाराज से जानें

संक्षेप:

प्रेमानंद जी महाराज बार-बार कहते हैं कि भगवान के प्रति प्रेम अनन्य होना चाहिए। अनन्य का अर्थ है कि बिना किसी अन्य के साथ मिलावट के। जब साधक का मन केवल अपने आराध्य में ही रम जाता है, जब वह दुनिया की हर चीज को भगवान का ही रूप देखने लगता है, तब वह प्रेम अनन्य हो जाता है।

Jan 16, 2026 12:30 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि भगवान के प्रति प्रेम कोई दिखावा नहीं, कोई रस्म नहीं, बल्कि हृदय की गहराई से निकलने वाली अनन्य ममता है। यह प्रेम वह है जिसमें साधक अपने आराध्य में पूरी तरह लीन हो जाता है। महाराज जी का मूल संदेश है - 'अपने आराध्य देव में अनन्य ममतामय हो जाना ही ईश्वर को पाना है।' जब प्रेम इतना गहरा हो जाता है कि साधक में 'मैं' और 'मेरा' का भाव मिट जाता है, तब वही सच्चा प्रेम है। आइए प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचनों से समझते हैं कि भगवान के प्रति प्रेम कैसा होना चाहिए।

अनन्य ममता ही सच्चा प्रेम है

महाराज जी बार-बार कहते हैं कि भगवान के प्रति प्रेम अनन्य होना चाहिए। अनन्य का अर्थ है कि बिना किसी अन्य के साथ मिलावट के। जब साधक का मन केवल अपने आराध्य में ही रम जाता है, जब वह दुनिया की हर चीज को भगवान का ही रूप देखने लगता है, तब वह प्रेम अनन्य हो जाता है। यह प्रेम वैसा नहीं जो केवल मंदिर में जाकर फूल चढ़ाने से पूरा हो जाता है। यह प्रेम वह है जिसमें साधक हर पल, हर सांस में भगवान को महसूस करता है। महाराज जी कहते हैं कि 'जब तक तुम्हारे मन में 'मैं' बाकी है, तब तक प्रेम अधूरा है।

समस्त चिंतन रहित होकर स्वरूप में लीन होना

प्रेमानंद जी महाराज का दूसरा बड़ा संदेश है - 'समस्त चिंतन रहित होकर अपने स्वरूप में हो जाना ही ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम है।' सच्चा प्रेम वह है जिसमें साधक के मन से सांसारिक चिंताएं, भय, लालच और द्वेष पूरी तरह मिट जाते हैं। जब साधक भगवान के नाम, रूप और लीला में इतना डूब जाता है कि उसे दुनिया की याद ही नहीं रहती, तब वह अपने असली स्वरूप में स्थित हो जाता है। महाराज जी कहते हैं कि यह स्वरूप ही भगवान है। प्रेम का अंतिम लक्ष्य यही है कि अपने आप में भगवान को देखना।

केवल अपने मार्ग को समझना और उस पर सिद्ध होना

महाराज जी कहते हैं कि साधक को केवल अपने मार्ग को समझना है और अपने मार्ग पर सिद्ध हो जाना है। भगवान के प्रति प्रेम का अर्थ यह नहीं कि हम दूसरों के मार्ग पर चलें या दूसरों की भक्ति की नकल करें। प्रत्येक साधक का अपना मार्ग होता है - कोई नाम जप से, कोई ध्यान से, कोई सेवा से, कोई कीर्तन से। प्रेमानंद जी महाराज की सलाह है कि अपने आराध्य द्वारा दिखाए गए मार्ग पर अटल रहें। उस मार्ग पर चलते हुए भगवान से प्रेम बढ़ाएं, सिद्धि की अपेक्षा ना करें। जब प्रेम शुद्ध और निश्छल होता है, तो सिद्धि स्वयं आ जाती है।

प्रेम में स्वार्थ का लेश भी नहीं होना चाहिए

प्रेमानंद जी महाराज बार-बार इस बात पर जोर देते हैं कि भगवान के प्रति प्रेम में स्वार्थ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर हम भगवान से धन, पद, स्वास्थ्य या सुख जैसा कुछ मांगते हैं, तो वह प्रेम नहीं, व्यापार है। सच्चा प्रेम वह है जिसमें साधक केवल भगवान को चाहता है, भगवान से कुछ नहीं चाहता है। महाराज जी कहते हैं कि जब आप भगवान को पाने की इच्छा छोड़ देंगे, तब भगवान को आप पा लेंगे। प्रेम में त्याग और समर्पण सबसे बड़ी शक्ति है।

निरंतर नाम जप और भाव से प्रेम बढ़ाएं

महाराज जी का सबसे सरल और प्रभावी उपाय है - निरंतर नाम जप। 'राधा राधा' या 'हरे कृष्ण' का जप करते रहें। जप केवल मुख से नहीं, हृदय से होना चाहिए। जब जप में भाव आ जाता है, तब प्रेम स्वतः गहरा होता है। महाराज जी कहते हैं कि नाम जप से मन शुद्ध होता है और भगवान के प्रति प्रेम अपने आप जागृत हो जाता है। इस प्रेम में कोई शर्त नहीं होती, कोई अपेक्षा नहीं होती। बस भगवान में लीन होना ही पर्याप्त है।

प्रेमानंद जी महाराज का संदेश बहुत स्पष्ट है - भगवान के प्रति प्रेम अनन्य, निश्छल, चिंतन-रहित और स्वार्थ शून्य होना चाहिए। जब साधक अपने आराध्य में पूरी तरह लीन हो जाता है, तब वह भगवान को पा लेता है। नाम जप, भाव और समर्पण से प्रेम बढ़ाएं। यही सच्चा प्रेम है, यही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है।

