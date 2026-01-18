मन में आने वाले गंदे विचारों से छुटकारा कैसे पाएं? प्रेमानंद जी महाराज से जानें

संक्षेप: प्रेमानंद जी महाराज अपने सत्संगों में इस विषय पर बहुत सरल और गहरा उपदेश देते हैं। महाराज जी कहते हैं कि गंदे विचार मन की माया हैं, इन्हें दबाने या लड़ने से नहीं, बल्कि राधा नाम की शक्ति से दूर किया जा सकता है। ये विचार ना तो पूरी तरह मिटते हैं और ना ही इनसे लड़ना सही है।

मन में आने वाले गंदे, नकारात्मक या अनुचित विचार हर व्यक्ति की समस्या हैं। ये विचार हमें अशांत करते हैं, एकाग्रता छीन लेते हैं और कई बार पाप की ओर ले जाते हैं। वृंदावन के संत श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज अपने सत्संगों में इस विषय पर बहुत सरल और गहरा उपदेश देते हैं। महाराज जी कहते हैं कि गंदे विचार मन की माया हैं, इन्हें दबाने या लड़ने से नहीं, बल्कि राधा नाम की शक्ति से दूर किया जा सकता है। ये विचार ना तो पूरी तरह मिटते हैं और ना ही इनसे लड़ना सही है। महाराज जी का मूल संदेश है - 'मन को राधा नाम में डुबो दें, गंदे विचार खुद भाग जाएंगे।' आइए महाराज जी के उपदेश से जानते हैं कि गंदे विचारों से छुटकारा कैसे पाएं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

गंदे विचारों को दबाने की बजाय राधा नाम में डुबो दें प्रेमानंद जी महाराज बार-बार कहते हैं कि गंदे विचारों से लड़ेंगे तो वे और मजबूत हो जाएंगे। जब कोई गंदा विचार आए, तो उससे लड़ने या उसे दबाने की कोशिश मत करें। बस तुरंत 'राधे राधे' का नाम जपना शुरू कर दें। महाराज जी का अनुभव है कि राधा नाम की ध्वनि इतनी शुद्ध और शक्तिशाली है कि गंदे विचार उसमें घुल जाते हैं। नाम जपते ही विचार का वेग कम हो जाता है और मन शांत होने लगता है। यह सबसे सरल और सबसे प्रभावी तरीका है। जितना ज्यादा नाम जप करेंगे, उतना ही मन शुद्ध होता जाएगा।

मन को राधा-कृष्ण के स्वरूप में लीन करो महाराज जी कहते हैं कि गंदे विचार तब आते हैं जब मन खाली या संसार की ओर भटकता है। उपाय: मन को राधा-कृष्ण के स्वरूप में लीन करें। जब गंदा विचार आए, तो तुरंत आंखें बंद कर लें और मन में राधा-कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करें। वृंदावन की शोभा, यमुना तट, बांसुरी की धुन या राधा-कृष्ण की प्रेम-लीला याद करें। महाराज जी बताते हैं कि जब मन राधा-कृष्ण में डूब जाता है, तो गंदे विचारों के लिए जगह ही नहीं बचती है। रोज 10-15 मिनट राधा-कृष्ण का स्मरण करने से मन स्वाभाविक रूप से शुद्ध हो जाता है।

सत्संग और गुरु कृपा से मन को संभालें प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार, 'सत्संग से बड़ा कोई इलाज नहीं है।' गंदे विचारों से छुटकारा पाने के लिए रोज सत्संग सुनें, भजन सुनें या गुरु के वचन पढ़ें। महाराज जी कहते हैं कि जब मन कमजोर होता है, तब सत्संग उसे तुरंत मजबूत कर देता है। गुरु की कृपा से मन में राधा नाम की धारा बहने लगती है। अगर संभव हो, तो रोज महाराज जी के सत्संग सुनें या उनके भजन गाएं। सत्संग सुनने से मन की गंदगी धुल जाती है और गंदे विचार आने की शक्ति कम हो जाती है।

नियमित नाम जप और सात्विक जीवन अपनाओ महाराज जी कहते हैं कि गंदे विचारों से स्थायी छुटकारा तभी मिलेगा, जब राधा नाम जप जीवन का हिस्सा बन जाए। रोज कम से कम 1 माला (108 बार) 'राधे राधे' का जप करें। जप करते समय मन में कोई दूसरा विचार ना आने दें। साथ ही सात्विक जीवन अपनाएं - तामसिक भोजन (मांस, मदिरा, लहसुन-प्याज) से दूर रहें, क्रोध-ईर्ष्या त्यागें और सकारात्मक सोच रखें। महाराज जी का कहना है कि जब मन राधा नाम में लीन रहता है, तो गंदे विचार आने की हिम्मत नहीं करते। धीरे-धीरे मन पूरी तरह शुद्ध हो जाता है और सुख-शांति मिलती है।

प्रेमानंद जी महाराज का संदेश सरल है - गंदे विचारों से लड़ने के बजाय, उन्हें राधा नाम में डुबो दें। अनन्य नाम जप, सत्संग, गुरु कृपा और सात्विक जीवन से मन शुद्ध होता है। ऐसा करने से ना केवल गंदे विचार दूर होते हैं, बल्कि जीवन में राधा-कृष्ण की कृपा बनी रहती है। रोज राधा नाम जपे और मन को शुद्ध रखें।