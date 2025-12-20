Hindustan Hindi News
किए गए दान के दुरुपयोग से खुद को भी लगेगा दोष? प्रेमानंद महाराज ने कही ये बात

संक्षेप:

Premanand Maharaj Latest Pravachan: वृंदावन के जाने-माने संत प्रेमानंद महाराज ने हाल ही में एकांतित वार्तालाप के जरिए लोगों के सवालों का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि दिए गए दान का अगर दुरुपयोग होता है तो क्या उसका दोष लगता है?

Dec 20, 2025 12:01 pm ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
Premanand Maharaj Pravachan: वृंदावन के जाने-माने संत प्रेमानंद महाराज अपने प्रवचन के दौरान लोगों के हर एक सवाल का जवाब देते हैं। इस सवाल-जवाब की प्रक्रिया इतनी सरल होती है कि हर कोई आसानी से इससे रिलेट कर पाता है। हाल ही में हुए एकांतित वार्तालाप के दौरान एक महिला श्रद्धालु ने प्रेमानंद महाराज से दान से जुड़ा एक सवाल पूछा। सवाल ये था कि क्या दान की गई चीज का दुरुपयोग करने से खुद को भी उसका दोष लगता है क्या? इस पर प्रेमानंद महाराज ने बड़ा ही प्यारा जवाब दिया।

दान से लगेगा दोष?

इस सवाल का जवाब देते हुए प्रेमानंद महाराज ने कहा कि जी बिल्कुल भोगना पड़ता है। इसलिए हमने कई बार एकांतित में प्रार्थना की है। भोजन सबको दे दो। सर्दी लग रही है आप जाओ अपना कोट उतार के दे दो। स्वेटर उतार के दो। बीमार पड़ा हुआ है, तड़प रहा है तो दवा की जरूरत है तो आज आप भोजन छोड़ दो उसे औषधि करा दो लेकिन पैसा बहुत संभाल के दो। किसी को पैसा देना है तो पहले देखो कि हमारे पैसे का सदुपयोग होगा कि नहीं। हम पैसा दे रहे हैं सत्कार के लिए और ये गलत कार्य करें तो फिर उसका भागीदार हम होंगे। इसलिए धन जहां दान की बात आती है वहां पात्रता की बात आ जाती है कि वो पात्र है कि नहीं दान का। अगर हम धन ऐसे मनमानी बाटेंगे तो वहां पर बहुत संभलकर रहें। भोजन सबको दे देना है।

इस तरह कर सकते हैं सेवा

प्रेमानंद महाराज ने आगे कहा कि सर्दी पड़ रही है तो उसके लिए जरूरत पड़े तो अपनी जैकेट भी उतार के दे दो। आज हम सब्जी नहीं बनाएंगे लेकिन जो सब्जी के पैसे हैं वो हम किसी को दे देंगे। ऐसा तो मानते हैं। अगर आपके पास धर्म के द्वारा कमाया हुए वास्तविक धन है तो आप गौसेवा, संत सेवा, अस्पताल आदि ये बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां पर आप अपने धन का सदुपयोग कर सकते हो। हम अपने अर्थ को बहुत पात्रता देखकर दें नहीं तो अगर अपात्र को धन देंगे और वो उसका दुरुपयोग करेगा तो आपकी भी दुर्गति निश्चित है क्योंकि वो आपके धन के द्व्रारा ही किया गया है।

