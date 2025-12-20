किए गए दान के दुरुपयोग से खुद को भी लगेगा दोष? प्रेमानंद महाराज ने कही ये बात

संक्षेप: Premanand Maharaj Latest Pravachan: वृंदावन के जाने-माने संत प्रेमानंद महाराज ने हाल ही में एकांतित वार्तालाप के जरिए लोगों के सवालों का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि दिए गए दान का अगर दुरुपयोग होता है तो क्या उसका दोष लगता है?

Premanand Maharaj Pravachan: वृंदावन के जाने-माने संत प्रेमानंद महाराज अपने प्रवचन के दौरान लोगों के हर एक सवाल का जवाब देते हैं। इस सवाल-जवाब की प्रक्रिया इतनी सरल होती है कि हर कोई आसानी से इससे रिलेट कर पाता है। हाल ही में हुए एकांतित वार्तालाप के दौरान एक महिला श्रद्धालु ने प्रेमानंद महाराज से दान से जुड़ा एक सवाल पूछा। सवाल ये था कि क्या दान की गई चीज का दुरुपयोग करने से खुद को भी उसका दोष लगता है क्या? इस पर प्रेमानंद महाराज ने बड़ा ही प्यारा जवाब दिया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दान से लगेगा दोष? इस सवाल का जवाब देते हुए प्रेमानंद महाराज ने कहा कि जी बिल्कुल भोगना पड़ता है। इसलिए हमने कई बार एकांतित में प्रार्थना की है। भोजन सबको दे दो। सर्दी लग रही है आप जाओ अपना कोट उतार के दे दो। स्वेटर उतार के दो। बीमार पड़ा हुआ है, तड़प रहा है तो दवा की जरूरत है तो आज आप भोजन छोड़ दो उसे औषधि करा दो लेकिन पैसा बहुत संभाल के दो। किसी को पैसा देना है तो पहले देखो कि हमारे पैसे का सदुपयोग होगा कि नहीं। हम पैसा दे रहे हैं सत्कार के लिए और ये गलत कार्य करें तो फिर उसका भागीदार हम होंगे। इसलिए धन जहां दान की बात आती है वहां पात्रता की बात आ जाती है कि वो पात्र है कि नहीं दान का। अगर हम धन ऐसे मनमानी बाटेंगे तो वहां पर बहुत संभलकर रहें। भोजन सबको दे देना है।