Premanand Maharaj Pravachan: आखिर किस मंत्र से मन होता है शांत? प्रेमानंद महाराज ने दिया ये जबाव

संक्षेप: Premanand Maharaj Pravchan: वृंदावन के जाने-माने संत प्रेमानंद महाराज ने अपने प्रवचन के दौरान सबसे शक्तिशाली मंत्र के बारे में बात की है। दरअसल एक शख्स ने उनसे पूछा कि आखिर वो कौन सा मंत्र है जिससे मन शांत हो जाए।

Premanand Maharaj Latest Pravachan: इस भागती दौड़ती जिंदगी में हर कोई चार पल सुकून के ढूंढता है। जिंदगी में आने वाले उतार-चढ़ाव से परेशान इंसान चाहता है कि उसे कोई ऐसी चीज मिल जाए, जिससे उसके मन को शांति मिल जाए। एक ऐसे ही शख्स ने प्रेमानंद महाराज के प्रवचन के दौरान इसी से जुड़ा सवाल किया। शख्स ने पूछा कि ऐसा मंत्र बता दीजिए जिससे मन शांत हो जाए और सब ठीक हो जाए। इस पर प्रेमानंद महाराज ने राधा नाम लिया और बड़ा ही प्यारा जवाब दिया। उनके जवाब को नीचे विस्तार से पढ़ें।

राधा नाम के जप से मिलेगा सुकून प्रेमानंद महाराज ने कहा कि राधा जपो। अगर आपके शोक, दुख और भय नष्ट ना हो जाए तो हमसे कहना। ये राधा नाम हम आपको ऐसे ही नहीं उच्चारण करके कहलाते हैं अनुभव करके कहते हैं। राधा नाम की वजह से दहाड़ते हैं। राधा नाम के वजह से हम जीवित रहते हैं। राधा नाम है जीवन हमारा। राधा नाम प्राण आधार है। राधा नाम है कर्ता विधाता। राधा नाम पालनहार है। राधा नाम सबका पूज्य है। राधा नाम का पूजन करें। राधा नाम के ही ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें। राधा नाम के जप ध्यान से प्रेम बढ़ता जाएगा। राधा ना ही हमें प्रेम में निकुंज में पहुंचाएगा। निकुंज तक की यात्रा इसी राधा नाम में छिपी हुई है। आप राधा नाम जपिए फिर देखिए कि आपके नाम बनते हैं कि नहीं। राधा नाम जहां विराजमान है वहां कोई बाधा नहीं है।