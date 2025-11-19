शिव मंत्र वाला कुर्ता पहनना कितना सही है? जानें क्या बोलें प्रेमानंद महाराज

संक्षेप: Premanand Maharaj Pravachan: प्रेमानंद महाराज ने अपने एक प्रवचन के दौरान बताया है कि मंत्रों वाले कुर्तों को पहनना सही नहीं है या नहीं? इसी के साथ उन्होंने भजन कीर्तन करवाने वालों को भी एक संदेश दिया है।

इस बात में कोई भी दो राय नहीं है कि आजकल भक्ति भी मॉर्डन रूप ले चुकी है। चार धाम यात्रा हो फिर ज्योतिर्लिंग को कवर करना हो...जब आप ऐसी जगहों पर जाते हैं तो आसपास के दुकानदार पूजा-पाठ की बाकी चीजों के साथ मंत्र लिखे हुए कुर्तों को बेचते है। किसी पर ॐ लिखा होता है तो किसी पर ॐ नमः शिवाय। वहीं कुछ कुर्तों पर गायत्री मंत्र भी लिखा होता है। लोग इन कुर्तों को बड़े चाव से भी पहनते हैं लेकिन क्या वैदिक मंत्र वाले इन कुर्तों का ऐसा पहनना सही है? या फिर मॉर्डन भक्ति के जमाने में लोग सिर्फ दिखावे के पीछे ही भागने लगे हैं? अपने एक प्रवचन के दौरान वृंदावन के जाने-माने संत प्रेमानंद महाराज ने इस पर अपनी राय सामने रखी है। नीचे विस्तार से जानिए कि आखिर इस पर उनके क्या विचार हैं?

नहीं पहनना चाहिए मंत्रों वाला कुर्ता प्रेमानंद महाराज ने इस विषय पर अपने प्रवचन के दौरान कहा है कि ऐसे वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। हमारी प्रार्थना है कि ऐसे वस्त्र ना पहनें। ऐसे वस्त्रों में मंत्र लिखा हुआ होता है। ये कलयुगी लोग ऐसा शुरू कर दिए हैं लेकिन ये सही नहीं है। इसमें जो मंत्र लिखे होते हैं, ये वैदिक मंत्र होते हैं जो हमारे ह्रदय में लिखा होना चाहिए, कपड़े पर नहीं और ये बाहर उच्चारण नहीं करते हैं। ये गुरु से लेकर अंदर ही अंदर जपा जाता है। जो आजकल लोग कीर्तन करते हैं। द्वादशाक्षर मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र ये सब अमंगलकारी है। भगवान के नाम का कीर्तन मंगलकारी है। मंत्र को मानसिक जपा जाता है वाचिक भी नहीं। कीर्तन की क्या बात है लेकिन अज्ञान की वृद्धि हो रही है।