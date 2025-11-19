Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़premanand maharaj on vaidik mantra and shiva mantra kurta
शिव मंत्र वाला कुर्ता पहनना कितना सही है? जानें क्या बोलें प्रेमानंद महाराज

संक्षेप: Premanand Maharaj Pravachan: प्रेमानंद महाराज ने अपने एक प्रवचन के दौरान बताया है कि मंत्रों वाले कुर्तों को पहनना सही नहीं है या नहीं? इसी के साथ उन्होंने भजन कीर्तन करवाने वालों को भी एक संदेश दिया है।

Wed, 19 Nov 2025 11:11 AMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
इस बात में कोई भी दो राय नहीं है कि आजकल भक्ति भी मॉर्डन रूप ले चुकी है। चार धाम यात्रा हो फिर ज्योतिर्लिंग को कवर करना हो...जब आप ऐसी जगहों पर जाते हैं तो आसपास के दुकानदार पूजा-पाठ की बाकी चीजों के साथ मंत्र लिखे हुए कुर्तों को बेचते है। किसी पर ॐ लिखा होता है तो किसी पर ॐ नमः शिवाय। वहीं कुछ कुर्तों पर गायत्री मंत्र भी लिखा होता है। लोग इन कुर्तों को बड़े चाव से भी पहनते हैं लेकिन क्या वैदिक मंत्र वाले इन कुर्तों का ऐसा पहनना सही है? या फिर मॉर्डन भक्ति के जमाने में लोग सिर्फ दिखावे के पीछे ही भागने लगे हैं? अपने एक प्रवचन के दौरान वृंदावन के जाने-माने संत प्रेमानंद महाराज ने इस पर अपनी राय सामने रखी है। नीचे विस्तार से जानिए कि आखिर इस पर उनके क्या विचार हैं?

नहीं पहनना चाहिए मंत्रों वाला कुर्ता

प्रेमानंद महाराज ने इस विषय पर अपने प्रवचन के दौरान कहा है कि ऐसे वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। हमारी प्रार्थना है कि ऐसे वस्त्र ना पहनें। ऐसे वस्त्रों में मंत्र लिखा हुआ होता है। ये कलयुगी लोग ऐसा शुरू कर दिए हैं लेकिन ये सही नहीं है। इसमें जो मंत्र लिखे होते हैं, ये वैदिक मंत्र होते हैं जो हमारे ह्रदय में लिखा होना चाहिए, कपड़े पर नहीं और ये बाहर उच्चारण नहीं करते हैं। ये गुरु से लेकर अंदर ही अंदर जपा जाता है। जो आजकल लोग कीर्तन करते हैं। द्वादशाक्षर मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र ये सब अमंगलकारी है। भगवान के नाम का कीर्तन मंगलकारी है। मंत्र को मानसिक जपा जाता है वाचिक भी नहीं। कीर्तन की क्या बात है लेकिन अज्ञान की वृद्धि हो रही है।

सही नहीं है कीर्तन करवाना

प्रेमानंद महाराज आगे ये भी कहते दिखे कि आजकल जो लोग कीर्तन करवाते हैं वो भी गलत है। उनका कहना है कि कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है। गायत्री मंत्र, शिव मंत्र वासुदेव मंत्र...इन सब का कीर्तन किया जाता है। ये बुद्धि भ्रष्ट करने वाला कार्य है। लोग समझते हैं कि अच्छा होता है लेकिन ये सही नहीं है। ये मंत्र ऐसे कीर्तन में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये सब अमंगल कार्य है। मंगल कार्य नहीं है।

