पूर्व जन्म का फल इस जन्म में क्यों मिलता है? जानें क्या बोलें प्रेमानंद महाराज

संक्षेप: Premanand Maharaj Pravachan about Past Life: वृंदावन के जाने-माने संत प्रेमानंद महाराज ने अपने एक प्रवचन के दौरान पूर्व जन्म के बारे में बात की। इस दौरान उन्होंने बताया कि हमें पूर्व जन्म का फल मिलता है या नहीं?

पूर्व जन्म की बातों में लोग काफी इंटरेस्ट लेते हैं। पूर्व जन्म की चीजें कितनी सही है कितनी नहीं, इसका दावा करने वाले भी कई लोग हैं। वहीं आपने ये सुना होगा कि पूर्व जन्म का फल हमें इस जन्म में जरूर मिलता है। इस पर कई लोग विश्वास करते हैं और कई लोग इसे नहीं मानते हैं। वहीं वृंदावन के जाने-माने संत प्रेमानंद महाराज ने भी इस पर अपनी राय सामने रखी है। एक महिला ने प्रवचन के दौरान पूछा कि पूर्व जन्म का फल इस जन्म में क्यों मिलता है? इस पर प्रेमानंद महाराज ने जो जवाब दिया है, उसे विस्तार से नीचे पढ़िए।

प्रेमानंद महाराज ने दिया ये जवाब इस सवाल के जवाब में प्रेमानंद महाराज ने कहा कि कत्ल आज करोगे को फांसी पर आज ही चढ़ जाओगे क्या? दस-पांच साल मुकदमा चलता है कि नहीं चलता है? तो हमारी बहुत बड़ी न्यायालय है जहां समस्त ब्रह्मांड का न्याय होता है। 100-100 जन्म का पुराना पाप भोगना पड़ता है तो बहुत पुराना दंड हमको भोगना पड़ सकता है। हमारी एक ही न्यायालय है और वो है भगवान की। जब उस दरबार से पास होता है तो किसी गवाही की जरूरत नहीं होती है। कोई घूस भी नहीं चलती है और जीव को भोगना ही पड़ता है। बड़ी न्यायालय है, रजिस्टर लेट खुलता है, तुरंत नहीं खुल जाता है। लेट खुलता है लेकिन जब खुलता है तो हिसाब पक्का होता है।