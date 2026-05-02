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चारधाम, ज्योतिर्लिंग और अमरनाथ यात्रा के बाद भी खुश नहीं है मन? तो पढ़ें प्रेमानंद महाराज की ये बात

May 02, 2026 03:48 pm ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
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प्रेमानंद महाराज ने अपने लेटेस्ट प्रवचन के दौरान चार धाम यात्रा से लेकर ज्योतिर्लिंग और अमरनाथ यात्रा के बारे में कुछ ऐसा कहा है जिससे कई लोगों को अपने सवालों के जवाब मिल सकते हैं। नीचे पढ़ें कि उन्होंने क्या कहा है?

चारधाम, ज्योतिर्लिंग और अमरनाथ यात्रा के बाद भी खुश नहीं है मन? तो पढ़ें प्रेमानंद महाराज की ये बात

चार धाम, सारे ज्योतिर्लिंग और अमरनाथ की यात्रा के बाद भी आपको अंदर से अधूरापन लग रहा है? या आप ऐसा कभी पहले महसूस कर चुके हैं? तो आपको वृंदावन के जाने-माने संत प्रेमानंद महाराज की ये बात जरूर जाननी चाहिए। हाल ही में एक श्रद्धालु ने एकांतिक वार्तालाप के दौरान प्रेमानंद महाराज से यही सवाल पूछा है। उन्होंने बहुत ही आसान तरीके से ये बताने की कोशिश कि आखिर इन धार्मिक स्थलों पर यात्रा करने के बाद भी मन अधूरा सा क्यों लगता है? अपने जवाब में उन्होंने भगवान की कृपा के अनुभव से लेकर सत्संग की बात कही है। आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है?

प्रेमानंद महाराज ने कही ये बात

मैंने पूरी की है ना इसलिए अधूरा है। इसी वजह से अधूरा है क्योंकि ये सब कर्ता भाव से हो रहा है ना। कहीं एक शब्द नहीं आया कि महाराज जी भगवान की कृपा से गुरुदेव की कृपा से संत की कृपा से मुझे ऐसा ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं चारों धाम, ज्योतिर्लिंग और अमरनाथ आदि पवित्र यात्राओं का सौभाग्य मुझे भगवान ने दिया वो गुरु कृपा से मिला हरि कृपा से मिला पर एक अधूरापन सा लग रहा है। तो उसका उत्तर दूसरा था। शब्द का ही उत्तर है। इसमें कर्ता है ना। कर्ता है तो पुण्य हुआ। पुण्य हुआ तो उसका सुख-लाभ सांसारिक होगा ना कि भागवतिक।

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भगवत समर्पण है जरूरी

प्रेमानंद महाराज ने आगे कहा कि अगर प्रभु की कृपा मिला ली जाए और दैन्य भाव से यात्रा की जाए और भगवान को समर्पित कर दी जाए तो ये बात नहीं आएगी कि कुछ अधूरा सा रह गया है। अभी नाम नहीं चल रहा है। भगवत समर्पण नहीं है। भगवत कृपा का प्रतिपल अनुभव नहीं है। यही अधूरापन है। अच्छा तभी महसूस होगा तब कृपा सा अनुभव होता है। जाकी कृपा लवलेस ते मतिमंद तुलसीदास हूं। पायो परम बिश्रामु राम समान प्रभु नाहीं कहूं। जिस समय हम कृपा के लिए बलिहारी जाते हैं तो कृपा बरसती है और हमें विश्रामपद दे देती है। परम पद दे देती है। भगवत प्रेम दे देती है। तो अभी भगवान के प्रति समर्पण की कमी ही आपको अधूरापन का अनुभव करा रही है। संत समागम करो।

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सत्संग से होगा कल्याण

एक पल में जो तुम्हारी बुद्धि को परिवर्तिक करके भगवान में स्थित कर दें वो सत्संग है। सत्संग क्या है? जो तुम्हारी बुद्धि को ऐसा बदले कि उसे भगवान सच्चिदानंद की भक्ति में स्थिर कर दें उसे कहा जाता है। अगर परिवर्तन नहीं तो फिर सत्संग कैसा?

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सत्संग वही जो परिवर्तन कर दें। शब्द जबरदस्ती घुस जाए तुम्हारे दिमाग में और तुम्हें भगवान का दास बना दे तो उसे सत्संग कहा जाता है। अगर ऐसे संतों का संग मिल जाए तो अधूरापन खत्म हो जाएगा। निरंतर भगवान के नाम का जप करना। भगवान के नाम का स्मरण करना। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है और भगवान की कृपा का अनुभव करना। हर क्षण भगवान की कृपा का अनुभव करो।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो: गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।

परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।

करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।

व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
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