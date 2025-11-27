Hindustan Hindi News
इस जन्म में नहीं मिलेगा नाप जप और अच्छे कर्म का फल? जानें क्या बोलें प्रेमानंद महाराज

संक्षेप:

Premanand Maharaj Latest Pravachan: वृंदावन के जाने-माने संत प्रेमानंद महाराज ने हाल ही में अपने प्रवचन के दौरान नाम जप की बात की। एक महिला के पूछे जाने पर प्रेमानंद महाराज ने बताया कि इस जीवन में नाम जप करने का फल क्या अगले जन्म में मिलता है?

Thu, 27 Nov 2025 05:23 PMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
आपने बड़े-बुजुर्गों के मुंह से ये बात कई दफा सुनी होगी कि अच्छे कर्म करो, तभी अगला जन्म अच्छा होगा। वहीं ये भी कहा जाता है कि पिछले जन्म के कर्म अच्छे नहीं रहे होंगे कभी इतने कष्ट हैं। वृंदावन के जाने-माने संत प्रेमानंद महाराज हमेशा लोगों को नाप जप के लिए प्रेरित करते हैं। माना जाता है कि नाप जप से भगवत की प्राप्ति होती है। साथ ही हमारा मनुष्य जीवन सफल होता है। ऐसे में कई लोग इस बात को लेकर कन्फ्यूज होते हैं कि जो अच्छे कर्म इस जन्म में किए जा रहे हैं, उनका फल इसी जन्म में नहीं मिलेगा? ऐसा ही कन्फ्यूजन लोगों को नाप जप को लेकर भी है। एक महिला ने प्रेमानंद महाराज के प्रवचन के दौरान पूछा कि क्या नाप जप का फल हमें अगले जन्म में मिलेगा? इस पर प्रेमानंद महाराज ने बड़ा ही प्यारा जवाब दिया।

नाम जप का फल

प्रेमानंद महाराज ने कहा कि अगले जन्म की बात नहीं है। वर्तमान में दुख को सहने की सामर्थ्य और पूर्व संचित पाप को भस्म करने की सामर्थ्य, नवीन कर्म जो हमसे बन रहे हैं, उन्हें पवित्र करके इनको विनाश करके हमें भगवत की प्राप्ति हो, ये सब नाम जप देगा। प्रारब्ध भोगने का सामर्थ्य देगा। प्रारब्ध को मिटाना बड़ा कठिन है। प्रारब्ध को भोगना पड़ता है। दुख भोगना पड़ता है। जो कर्म हमारे प्रारब्ध नहीं बने और इकट्ठा है कई जन्मों के तो उनको संचित कहते हैं। उसके भस्म कर देगा नाम जप। पीछे के सारे पाप ये नष्ट कर देगा। आगे जो हमसे गलती होने वाली है, उसको मिटा देगा और वर्तमान में हमको भोगने का सामर्थ्य देगा और आनंद प्रदान करेगा। ऐसे भगवत की प्राप्ति हो जाएगी। जन्म-मरण के चक्र से छूट जाएंगे। प्रारब्ध को भोगना पड़ेगा। सब कुछ कष्ट सहकर भी आप आप मुस्कुराते हुए जीवन जिएंगे। ये कला नाम सिखाएगा। आपको हर चीज का सामर्थ्य देगा।

नाप जप के बिना नहीं होगा कल्याण

नाम जप नहीं करोगे तो मिट जाओगे इसी संसार में। ऐसे-ऐसे दुख हैं। ऐसी-ऐसी समस्याएं हैं कि लोग अपने को शूट कर लेते हैं। नाम जप हर विपत्ति से बचाएगा। नाप जप हर विपत्ति को सहने का सामर्थ्य देगा। जैसे किडनी खराब है, दिक्कतें है लेकिन नाम जप के प्रभाव से कोई भी परेशानी नहीं है। हम आनंदित है। हम आपसे बात कर रहे हैं। प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। सुबह से हमारी दिनचर्या चल रही हैं। रात के 1 बजे उठ जाते हैं। स्वस्थ पुरुष की जो दिनचर्या है हमारी वो किसके बल से चल रही है? नाम जप के बल से ही तो चल रही है। नाम जप की ही महिमा है। प्रारब्ध भोगना है तो वो भोग रहे हैं लेकिन आनंदपूर्वक जीवन कट रहा है। शोकपूर्वक नहीं कट रहा है। जो लोग भगवान से जुड़े नहीं होते हैं तो वो लोग ये सब देखकर यही कहते हैं कि इससे अच्छा है कि हम मर जाएं। नाम जप से सामर्थ्य मिलती है प्रारब्ध को भोगने की।

