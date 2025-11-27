इस जन्म में नहीं मिलेगा नाप जप और अच्छे कर्म का फल? जानें क्या बोलें प्रेमानंद महाराज

संक्षेप: Premanand Maharaj Latest Pravachan: वृंदावन के जाने-माने संत प्रेमानंद महाराज ने हाल ही में अपने प्रवचन के दौरान नाम जप की बात की। एक महिला के पूछे जाने पर प्रेमानंद महाराज ने बताया कि इस जीवन में नाम जप करने का फल क्या अगले जन्म में मिलता है?

आपने बड़े-बुजुर्गों के मुंह से ये बात कई दफा सुनी होगी कि अच्छे कर्म करो, तभी अगला जन्म अच्छा होगा। वहीं ये भी कहा जाता है कि पिछले जन्म के कर्म अच्छे नहीं रहे होंगे कभी इतने कष्ट हैं। वृंदावन के जाने-माने संत प्रेमानंद महाराज हमेशा लोगों को नाप जप के लिए प्रेरित करते हैं। माना जाता है कि नाप जप से भगवत की प्राप्ति होती है। साथ ही हमारा मनुष्य जीवन सफल होता है। ऐसे में कई लोग इस बात को लेकर कन्फ्यूज होते हैं कि जो अच्छे कर्म इस जन्म में किए जा रहे हैं, उनका फल इसी जन्म में नहीं मिलेगा? ऐसा ही कन्फ्यूजन लोगों को नाप जप को लेकर भी है। एक महिला ने प्रेमानंद महाराज के प्रवचन के दौरान पूछा कि क्या नाप जप का फल हमें अगले जन्म में मिलेगा? इस पर प्रेमानंद महाराज ने बड़ा ही प्यारा जवाब दिया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

नाम जप का फल प्रेमानंद महाराज ने कहा कि अगले जन्म की बात नहीं है। वर्तमान में दुख को सहने की सामर्थ्य और पूर्व संचित पाप को भस्म करने की सामर्थ्य, नवीन कर्म जो हमसे बन रहे हैं, उन्हें पवित्र करके इनको विनाश करके हमें भगवत की प्राप्ति हो, ये सब नाम जप देगा। प्रारब्ध भोगने का सामर्थ्य देगा। प्रारब्ध को मिटाना बड़ा कठिन है। प्रारब्ध को भोगना पड़ता है। दुख भोगना पड़ता है। जो कर्म हमारे प्रारब्ध नहीं बने और इकट्ठा है कई जन्मों के तो उनको संचित कहते हैं। उसके भस्म कर देगा नाम जप। पीछे के सारे पाप ये नष्ट कर देगा। आगे जो हमसे गलती होने वाली है, उसको मिटा देगा और वर्तमान में हमको भोगने का सामर्थ्य देगा और आनंद प्रदान करेगा। ऐसे भगवत की प्राप्ति हो जाएगी। जन्म-मरण के चक्र से छूट जाएंगे। प्रारब्ध को भोगना पड़ेगा। सब कुछ कष्ट सहकर भी आप आप मुस्कुराते हुए जीवन जिएंगे। ये कला नाम सिखाएगा। आपको हर चीज का सामर्थ्य देगा।