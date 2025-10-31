कब खत्म होता है 84 लाख योनियों का सफर? जानें क्या बोलें प्रेमानंद महाराज

संक्षेप: मनुष्य का जीवन बड़े ही सौभाग्य मिलता है। कहा जाता है कि 84 लाख योनियां पार करने के बाद ही ये जीवन मिलता है। इसमें कितना समय लगता है और इसे जुड़ी कई बारें प्रेमानंद महाराज अपने एक प्रवचन में दे चुके हैं।

आपने कई बार सुना होगा कि मानव जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है तो इसकी कद्र करनी चाहिए। तो वहीं कुछ लोग कहते हैं कि मानव जीवन मिलना बड़े ही सौभाग्य की बात होती है। माना जाता है कि 84 लाख योनियों को पार करने के बाद ही मानव जीवन मिलता है। कई लोग इसे मानते हैं तो कुछ लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। हालांकि ये बोला जाता है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी जिंदगी के हर एक लम्हे को खुलकर जीना चाहिए क्योंकि जिंदगी एक ही बार मिलती है बार-बार नहीं। 84 लाख योनियों वाली बात कितनी सही है या नहीं है, इसे लेकर कई लोगों के मन में सवाल रहते हैं। एक ऐसे ही शख्स ने प्रेमानंद महाराज से इससे ही जुड़ा सवाल पूछा।

सर्प योनि के बारे में बताई ये बात वृंदावन के जाने-माने संत प्रेमानंद महाराज से एक शख्स ने पूछा कि 84 लाख योनियों का सफर आखिर कब खत्म होता है? इस पर उन्होंने कहा कि ये सब भगवान की माया है। उनकी माया का ही खेल है। इसकी कोई निश्चित अवधि या समय नहीं है। कुछ योनियों में तो 10-10 साल तक रहना पड़ सकता है। एक अकेले सर्प योनि में ही ना जाने कितनी तरह की नस्लें हैं। अगर कोई सर्प योनि में जन्म लेगा तो उसे लाखों वर्ष तक तो उसी योनि में ही रहना पड़ता है। अब सोचिए 84 लाख योनियों में कितने तरह के जीव होंगे। इस चक्र की कोई अवधि या समय-सीमा नहीं होती है।