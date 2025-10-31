Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़premanand maharaj gives major details about 84 lakh yoni cycle
कब खत्म होता है 84 लाख योनियों का सफर? जानें क्या बोलें प्रेमानंद महाराज

कब खत्म होता है 84 लाख योनियों का सफर? जानें क्या बोलें प्रेमानंद महाराज

संक्षेप: मनुष्य का जीवन बड़े ही सौभाग्य मिलता है। कहा जाता है कि 84 लाख योनियां पार करने के बाद ही ये जीवन मिलता है। इसमें कितना समय लगता है और इसे जुड़ी कई बारें प्रेमानंद महाराज अपने एक प्रवचन में दे चुके हैं।

Fri, 31 Oct 2025 11:27 AMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आपने कई बार सुना होगा कि मानव जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है तो इसकी कद्र करनी चाहिए। तो वहीं कुछ लोग कहते हैं कि मानव जीवन मिलना बड़े ही सौभाग्य की बात होती है। माना जाता है कि 84 लाख योनियों को पार करने के बाद ही मानव जीवन मिलता है। कई लोग इसे मानते हैं तो कुछ लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। हालांकि ये बोला जाता है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी जिंदगी के हर एक लम्हे को खुलकर जीना चाहिए क्योंकि जिंदगी एक ही बार मिलती है बार-बार नहीं। 84 लाख योनियों वाली बात कितनी सही है या नहीं है, इसे लेकर कई लोगों के मन में सवाल रहते हैं। एक ऐसे ही शख्स ने प्रेमानंद महाराज से इससे ही जुड़ा सवाल पूछा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सर्प योनि के बारे में बताई ये बात

वृंदावन के जाने-माने संत प्रेमानंद महाराज से एक शख्स ने पूछा कि 84 लाख योनियों का सफर आखिर कब खत्म होता है? इस पर उन्होंने कहा कि ये सब भगवान की माया है। उनकी माया का ही खेल है। इसकी कोई निश्चित अवधि या समय नहीं है। कुछ योनियों में तो 10-10 साल तक रहना पड़ सकता है। एक अकेले सर्प योनि में ही ना जाने कितनी तरह की नस्लें हैं। अगर कोई सर्प योनि में जन्म लेगा तो उसे लाखों वर्ष तक तो उसी योनि में ही रहना पड़ता है। अब सोचिए 84 लाख योनियों में कितने तरह के जीव होंगे। इस चक्र की कोई अवधि या समय-सीमा नहीं होती है।

दिया ये सुझाव

प्रेमानंद महाराज ने आगे कहा कि 84 लाख योनियों के बारे में छोड़कर मानव जीवन को सफल बनाओ। अगर मनुष्य का जीवन मिला है तो अब इतना भजन करो कि 84 लाख योनियों में ना जाना पड़ें। आगे उन्होंने कहा कि भजन के साथ-साथ भगवान से रोज यही प्रार्थना करें कि आपको आगे भी मनुष्य जीवन ही मिले ताकि आप उनकी अराधना कर सको और अपने जीवन को समाज कल्याण में समर्पित कर पाओ। उन्होंने ये भी कहा कि बाकी सभी योनियां काफी कष्टकारी है। केवल मानव जीवन ही सबसे सुखी है। बाकी अन्य जीवों को पूरी जिंदगी बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं।

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Premanand Ji Maharaj swami premanand maharaj
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने