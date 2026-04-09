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Premanand Maharaj: विपत्ति आने पर मन हो जाए विचलित तो क्या करें? प्रेमानंद महाराज ने दिया सटीक उपाय

Apr 09, 2026 07:24 am ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Premanand Maharaj Discourse: जाने-माने संत प्रेमानंद महाराज ने अपने लेटेस्ट एकांतिक वार्तालाप में कई जरूरी बातें बताई हैं। एक भक्त के पूछने पर उन्होंने बताया कि विपत्ति आने पर क्या किया जाए?

Premanand Maharaj: विपत्ति आने पर मन हो जाए विचलित तो क्या करें? प्रेमानंद महाराज ने दिया सटीक उपाय

Premanand Maharaj Pravachan: Premanand Maharaj Latest Pravachan: वृंदावन के जाने-माने संत प्रेमानंद महाराज अपने प्रवचन के दौरान कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जिससे हर कोई रिलेट कर जाता है। एकांतित वार्तालाप के दौरान प्रेमानंद महाराज भक्तों के हर एक सवाल का बहुत ही आसान सा जवाब देते हैं। उनके एक जवाब के अंदर ही कइयों को अपने सवाल के जवाब मिल जाते हैं। आज के एकांतिक वार्तालाप के दौरान उन्होंने लोगों के सवाल के जवाब दिए। ऐसे ही एक भक्त ने सवाल किया कि जब विपत्ति ऊपर आए तो हमें क्या करना चाहिए? इस सवाल का प्रेमानंद महाराज ने बहुत ही प्यारा जवाब दिया। उनके जवाब को विस्तृत रूप से नीचे पढें-

लें गुरु के चरणों का आशीर्वाद

प्रेमानंद महाराज ने कहा कि जब तक हम संतों का संग नहीं करते हैं। उनकी बताई हुई साधना पद्धति से नहीं चलते हैं तब तक हमारा मन निर्मल नहीं होता है। निर्मल मन के बिना हम वाणी से कुछ भी कहते रहें वो चेष्टाएं गंदी ही कराता रहेगा मलीन ही कराता रहेगा। भगवत विमुख ही चेष्टाएं कराता रहेगा। सारी साधना मन को पवित्र करने के लिए है। मन तभी पवित्र होता है जब हम किसी संत सद्गुरू के चरणों का आशीर्वाद और आश्रय लेकर उनकी बताई हुई साधना से चलते हैं और उनके अधीन रहते हैं तो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। जो अपने गुरु के अधीन नहीं है मन उसके अधीन कभी हो ही नहीं सकता है। मन अधीन होगा तभी हम हर विपत्ति का सामना कर पाएंगे।

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करोड़ों जन्मों के पाप होते हैं भस्म

जो लोग गुरु के अधीन हैं, उसी के अधीन मन है। जिसके अधीन मन है वही भगवान की सन्मुखता प्राप्त करता है। जो भी भगवान के सन्मुख हुआ तो सनमुख होइ जीव मोहि जबहीं। जन्म कोटि अघ नासहिं तबहीं। करोड़ों जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं और निर्मल महात्मा मन-वचन और कर्म से भगवान के शरणागत हो जाता है। चाहे वो पैंट शर्ट में हो चाहे वो वैरागी भेष में हो वो महात्मा ही कहलाने के योग है।

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गुरुदेव करेंगे उद्धार

जो मन-वचन और कर्म से भगवान की शरण में होकर भगवान की उपासना के हेतु भले लोक व्यवहार के कार्यकर्ता है लेकिन वो परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए शरणागति पुष्टि तभी होते हैं जब भगवत प्रेमी महात्माओं की पहली शरण ली जाए। पहले गुरुदेव की शरण ली जाए। तब वहां से जाकर हमारी शरणागति प्राप्ति होगी।

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मन-वचन और कर्म से हो जाएं एक

हमारी सामर्थ्य तो शरणागति होने की भी नहीं है। हम वाणी से कुछ बोलते हैं और मन से कुछ और सोचते हैं और क्रियाओं से कुछ करते हैं। जब मन-वचन और कर्म से यदि एक होना है तो किसी सद्गुरू की शरण लो और उसके अनुसार ही चलो। इस तरह से हमारा मन धीरे-धीरे अपने अधीन होने लगेगा और विपत्ति बड़ी नहीं लगेगी।

Garima Singh

लेखक के बारे में

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शॉर्ट बायो


गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।


परिचय और अनुभव

गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।


करियर

गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।


एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच

गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।


व्यक्तिगत रुचियां

काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।


विशेषज्ञता

वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफल

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