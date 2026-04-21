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Premanand Maharaj: भगवान की भक्ति के साथ-साथ पैसा कमाना स्वार्थ है? आंखें खोल देगा प्रेमानंद महाराज का जवाब

Apr 21, 2026 09:57 pm ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Premanand Maharaj Ekantik Vartalaap: प्रेमानंद महाराज ने 21 अप्रैल के एकांतिक वार्तालाप में बताया है कि भगवान की भक्ति के साथ पैसों को कमाना स्वार्थ है या नहीं? यहां जानें प्रेमानंद महाराज ने इस पर क्या कहा है?

Premanand Maharaj: भगवान की भक्ति के साथ-साथ पैसा कमाना स्वार्थ है? आंखें खोल देगा प्रेमानंद महाराज का जवाब

Ekantik Vartalaap 21 April: वृंदावन के जाने-माने संत प्रेमानंद महाराज आए दिन लोगों को भक्ति का सही रास्ता दिखाते हैं। अपने प्रवचन के दौरान वह लोगों को नाम जप करने के साथ-साथ हमेशा पॉजिटिव रहने की बात कहते हैं। साथ ही एकांतिक वार्तालाप के दौरान वह भक्तों के सवालों का जवाब देते हैं। 21 अप्रैल के एकांतित वार्तालाप में प्रेमानंद महाराज ने एक ऐसे सवाल का जवाब दिया है जो शायद हर किसी के मन में होगा। एक भक्त ने प्रेमानंद महाराज से पूछा कि भगवान की भक्ति के साथ-साथ अगर पैसे कमाने के बारे में सोचूं तो क्या ऐसा करना मेरा स्वार्थ होगा? क्या ऐसा करना पाप के अंदर आता है? इस सवाल पर प्रेमानंद महाराज ने ऐसा जवाब दिया है जो किसी की भी आंखें खोल देगा। आइए जानते हैं कि आखिर प्रेमानंद महाराज ने इस सवाल के जवाब में क्या कहा है?

प्रेमानंद महाराज ने कही ये बात

प्रेमानंद महाराज ने कहा कि हम कह रहे हैं कि खूब स्वार्थी बनो और हमारी बात मान जाओ। चकाचक माल छानोगे और मरोगे तो भगवान के पास जाओगे। नाम जप लो। हमारी बात मान लो। जो जितना भजन करता है। उसी के आगे लौकिक और परलौकिक भगवान दोनों प्रकार के सुख प्रदान करते हैं। इतने कृपालु भगवान हैं उतना भरण-पोषण करते हैं। तो हमें लगता है कि रुपया चाहिए तो धन कमाओ लेकिन कैसे? राधा राधा राधा नाम जाप करो और फिर इस धन से लोक परलोक के सारे सुखों को खरीद लो।

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प्रेमानंद महाराज ने कहा भजन करना है जरूरी

प्रेमानंद महाराज ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि अब भजन नहीं करोगे। पाप करोगे। चाहोगे सुख बेइमानी से अधर्म आचरण से तो भले रुपया मिले परिवार का नाश कर देगा और तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। तुम्हारे सुख-शांति को नष्ट कर देगा। धर्म से चलो और भजन करो फिर भगवान से कहो कि संपत्ति दो तो ध्रुव को अटल पदवी दी भगवान ने। प्रहलाद जी को एक कल्प का राज दिया। विभीषण को एक कल्प का राज दिया। जो चाहो भगवान से प्राप्त कर लो लेकिन भजन करना पड़ेगा।

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जरूर मिलेगा अच्छे-बुरे कर्म का फल

प्रेमानंद महाराज ने कहा अब पियो शराब और पराए बहन-बेटियों की ओर गंदी दृष्टि रखो। मुर्गा-मछली खाओ। पूर्वजन्म के फलास्वरूप भले ही करोड़पति बन जाओ लेकिन अबकी नरक जाना पड़ेगा जैसे आचरण कर रहे हो और अगले जन्म में तुम भी सुअर, कुत्ता, गधा और मुर्गा बनोगे और ऐसे ही काटकर खाए जाओगे। शुभ और अशुभ कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ेगा।

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महाराज जी आगे कहते हैं कि अगर लोक और परलोक में चकाचक आनंद लेना चाहते हो तो हमारी बृजभाषा में नंद नंदन भजो। किशोरी जी को भजो। राम भजो। हरि भजो। तुम्हारा मंगल हो जाएगा। देख लो मंगल हो जाएगा। भजन करोगे तो तुम्हें सब मिलेगा। भजन नहीं करोगे और पाप कर्म करोगे भगवान को कोसोगे। ऐसे नहीं होता है। खूब नाम जप करो।

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

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गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।


परिचय और अनुभव

गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।


करियर

गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।


एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच

गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।


व्यक्तिगत रुचियां

काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।


विशेषज्ञता

वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफल

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