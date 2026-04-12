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प्रार्थना करने से भी भगवान इच्छा पूरी क्यों नहीं करते हैं? जानिए प्रेमानंद महाराज का जवाब

Apr 12, 2026 09:43 pm ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
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एक भक्त ने प्रेमानंद महाराज जी से सवाल पूछा कि हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन भगवान इच्छा पूरी नहीं करते हैं। जबकि दूसरों की बिना प्रार्थना किए ही इच्छाएं पूरी हो जाती है, क्यों? चलिए जानते हैं प्रेमानंद महाराज जी ने इस सवाल के जवाब में क्या कहा।

प्रार्थना करने से भी भगवान इच्छा पूरी क्यों नहीं करते हैं? जानिए प्रेमानंद महाराज का जवाब

एक भक्त ने प्रेमानंद महाराज जी से सवाल पूछा कि हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन भगवान इच्छा पूरी नहीं करते हैं। जबकि दूसरों की बिना प्रार्थना किए ही इच्छाएं पूरी हो जाती है, क्यों? चलिए जानते हैं प्रेमानंद महाराज जी ने इस सवाल के जवाब में क्या कहा। महाराज जी बताते हैं कि मनुष्य का वर्तमान जीवन उसके प्रारब्ध (पिछले कर्मों) के अधीन होता है। कभी-कभी हमारे पूर्व कर्मों का वेग इतना प्रबल होता है कि वर्तमान की छोटी-मोटी प्रार्थना उसे काट नहीं पाती। जैसे एक बड़ी आग को बुझाने के लिए थोड़े से पानी की बूंदें काफी नहीं होतीं।

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पूर्व जन्म के कर्म

प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि जिसकी इच्छाएं बिना प्रार्थना के मिल रही है, उसकी वजह है कि उसने पूर्व जन्म के कर्म किया है। वो कहते हैं कि पूर्व जन्म के कर्म का वैभव अब मिल रहा है। अब जो पाप कर्म कर रहा है उसका भोग उसको आगे मिलेगा। भले ही वो आज पापी है, लेकिन वो पुण्य आत्मा था। पूर्व में उसने पुण्य किया है। इसलिए वैभव संपन्न होकर के खूब सांसारिक सुख विलास, भोग रहा है। आज हम बड़े धर्मात्मा है, लेकिन पूर्व में हमारा पाप था, वो आज हम भोग रहे हैं। आज हम जो धर्म कर रहे हैं, ये आगे हमें सुख देगा।

हृदय से करें प्रार्थना

महाराज जी कहते हैं कि यहां प्रार्थना हम हृदय से नहीं कर पाते हैं। हृदय से अगर हम प्रार्थना करें, तो तत्काल उत्तर हो जाए। महाराज जी कहते हैं कि प्रार्थना हम वासनाओं की पूर्ति के लिए ना करें। बल्कि प्रार्थना वासना की निवृत्ति के लिए करें। कितनी वासनाओं की पूर्ति करना चाहेंगे। क्या-क्या चाहेंगे। मन कभी कहता है कि ये भोग ले तो ठीक है, तो कभी कहता है कि वो भोग ले तो ठीक है।

प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि भगवान से प्रार्थना करो कि जे विधि प्रभु प्रसन्न मन होई करुणा सागर कीजे सोई। प्रभु, जिस तरह से आप मुझपर प्रसन्न हो वैसे ही आप मुझे रखिए। यदि आप मुझे इस तरह रखने में राजी है, तो मैं राजी हूं। बस कृपा करके आप मुझे सहनशक्ति दीजिए और अपना स्मरण दीजिए।

ये 2 बातें हैं जरूरी

महाराज जी कहते हैं कि भगवान का भजन होता रहे और दुख को सहता रहे, वो परम पद को प्राप्त हो जाता है। क्या भगवान से सांसारिक नाशवान वस्तुएं मांगे। ये तो अपने आप आएंगी। वो आगे कहते हैं कि भजन करने वालों को क्या कमी रहती है, कोई चाह नहीं रहती है फिर भी मारा घूमता है अभी। इसलिए अंदर की बात बता दें और ध्यान से सुनना कि भगवान के मंदिर में जाकर मांगना या अपने घर में भगवान से मंगना, दो बातें होंगी तो पूर्ण हो जाएगा।

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पहली बात- आपका भगवान से संबंध क्या है? आपने उस संबंध को माना की नहीं माना। जाना की नहीं जाना। अगर नहीं जाना तो मांग पूर्ण नहीं होगी।

दूसरी बात- आपका अनुष्ठान क्या है, आपका भजन क्या है, साधन क्या है। साधना नहीं, संबंध नहीं, तो भगवान से मांगों तो बिल्कुल नहीं सुनेंगे। महाराज जी कहते हैं भाव युक्त पुकार ही भगवान सुनते हैं।

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।

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धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।

धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
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