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मृत्यु क्या है और इससे डर क्यों लगता है? जानिए प्रेमानंद महाराजका जवाब

Apr 23, 2026 04:19 pm ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
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वृंदावन की गलियों में भक्ति का एक अलग ही रंग देखने को मिलता है। इन्हीं पावन गलियों के बीच बसे हैं प्रेमानंद महाराज, जिनके दर्शन के लिए देश-विदेश से श्रद्धालु पहुंचते हैं।

मृत्यु क्या है और इससे डर क्यों लगता है? जानिए प्रेमानंद महाराजका जवाब

वृंदावन की गलियों में भक्ति का एक अलग ही रंग देखने को मिलता है। इन्हीं पावन गलियों के बीच बसे हैं प्रेमानंद महाराज, जिनके दर्शन के लिए देश-विदेश से श्रद्धालु पहुंचते हैं। उनकी सादगी, भक्ति और श्री राधा के प्रति गहरा प्रेम उन्हें लाखों लोगों के दिलों से जोड़ता है। उनके दर्शन के लिए फिल्मी सितारे, क्रिकेटर, राजनेता और आम लोग सभी पहुंचते हैं। दर्शन के साथ-साथ श्रद्धालु उनसे जीवन और आध्यात्म से जुड़े कई सवाल भी पूछते हैं। ऐसे ही एक भक्त ने उनसे पूछा, “मृत्यु क्या है और इससे डर क्यों लगता है?” चलिए जानते हैं इस पर प्रेमानंद महाराज जी ने क्या उत्तर दिया।

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मृत्यु एक भ्रम है

इस सवाल का जवाब देते हुए प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि मृत्यु एक भ्रम है और यह सत्य वस्तु नहीं है। महाराज जी कहते हैं कि पंचभूतों से रचित यह हमारा शरीर है। जब इसका अंतिम संस्कार होता है, तब अग्नि तत्व अग्नि में मिल गया। जल तत्व जल में, वायु तत्व वायु में, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, आकाश तत्व आकाश में मिल गया। अब बताइए इसमें मरा कौन। मरा नहीं ना। आत्मा अविनाशी चैतन्य धन है। उसको कोई मार सकता नहीं।

पंचभूत में मिल जाता है

महाराज जी कहते हैं कि आत्मा अच्छेद है। अकलेध्य है, अशोष्य है, अदाय है। शरीर पंचभूत, पंचभूत में मिल गए। आत्म तत्व अंतर्ध्य हो गया और मरा कोई नहीं। हमने इस शरीर को अपना मान लिया है। मैं स्त्री, मैं पुरुष। इसमें नीयत समय तक रहना है। 50, 80 और 100 वर्ष। इसके बाद हट जाना है। इस शरीर से हट जाना ही मरण कहा जाता है। दूसरे शरीर को प्राप्त करना जन्म कहा जाता है। लेकिन जनम और मरण का अस्तित्व नहीं है। भ्रम है। जब आप जन्म स्वीकार करते हैं, तो मृत्यु भी स्वीकार करनी पड़ेगी।

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भ्रम मिटा दो

महाराज जी कहते हैं कि ना जन्म है और ना मृत्यु है, तो एक भ्रम चल रहा है। इसी भ्रम को मिटा दो। वो आगे कहते हैं कि भगवान के चरणों का आश्रय लेकर भजन के बल से भ्रम मिटा दो। तो जो मैं तत्व है उसमें किसी की भी दाल नहीं गल सकती है। ना काल की, ना मृत्यु की, ना अस्त्र की, ना शस्त्र की। शरीरा का राग छूट गया, वो जीवन मुक्त हो गया। मृत्यु ट्रांसफर है। महाराज जी कहते हैं कि आत्मा तो एक ही है। अनेक शरीर दिखाई दे रहे हैं। जैसे सूर्य एक है और घड़े करोड़ों रखे हुए हो, तो करोड़ सूर्य भासते हैं। सूर्य तो एक है। ऐसे ही परमात्मा, जिसे आत्मा कहते हैं, वो एक है।

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।

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परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।

धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
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