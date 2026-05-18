Premanand Ji Maharaj: पूजा करते समय मन एकाग्र नहीं होता, तो क्या वो फलदायी होगी? प्रेमानंद जी महाराज से जानें
प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार, भगवान के प्रति किया गया कोई भी प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता हौ। भले ही मन पूरी तरह एकाग्र ना हो, लेकिन नित्य पूजा का अपना अलग महत्व है।
पूजा-पाठ करते समय मन का भटकना एक आम समस्या है। कई साधक रोज पूजा करते हैं, लेकिन बीच-बीच में मन सांसारिक विचारों में चला जाता है। ऐसे में अक्सर सवाल उठता है कि क्या ऐसी पूजा व्यर्थ चली जाती है? राधा रानी के परम भक्त और वृंदावन के मशहूर संत प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार, भगवान के प्रति किया गया कोई भी प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता हौ। भले ही मन पूरी तरह एकाग्र ना हो, लेकिन नित्य पूजा का अपना अलग महत्व है।
मन का भटकना सामान्य है
मन का चंचल होना उसका स्वभाव है। प्रेमानंद जी महाराज इसे बहुत सहजता से लेने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि मन भटकेगा ही, क्योंकि यह उसकी प्रकृति है। जब आप इसे प्रभु में लगाने की कोशिश करते हैं, तो यह और ज्यादा भटकता है। आपका भटकते मन को बार-बार भगवान की ओर लाना ही साधना है। यह दिखाता है कि आप ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं। भगवान आपके प्रयास को देखते हैं।
भगवान भाव देखते हैं, एकाग्रता नहीं
प्रेमानंद जी महाराज बार-बार यह बात दोहराते हैं कि भगवान को आपकी एकाग्रता या दिखावे से ज्यादा आपके सच्चे हृदय और समर्पण से प्रेम है। अगर आप पूजा में बैठकर मन को बार-बार भगवान की ओर ला रहे हैं, तो यह आपके सच्चे भाव का प्रमाण है। महाराज जी कहते हैं, 'भगवान आपके प्रयास को देखते हैं।' भले ही मन सौ बार भटके, लेकिन आपका सौ बार उसे वापस लाना - यही भक्ति है। इसलिए पूजा करते समय मन भटकने पर खुद को दोषी या असफल ना समझें।
मन भटके तो भी पूजा व्यर्थ नहीं
जब आप पूजा करने बैठते हैं, तो उस समय आप ईश्वर की ओर मुड़ रहे होते हैं। भले ही मन बार-बार भटके, लेकिन आपका बैठना, दीपक जलाना, फूल चढ़ाना और प्रयास करना - ये सब व्यर्थ नहीं जाते हैं। भगवान आपके सच्चे हृदय और निरंतर प्रयास को देखते हैं। निराश होने की बजाय धैर्य रखें। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि समय के साथ अभ्यास से मन धीरे-धीरे स्थिर होता जाता है।
पूजा का सही भाव
प्रेमानंद जी महाराज अंत में यह याद दिलाते हैं कि पूजा कोई रस्म नहीं, बल्कि प्रेम का संबंध है। जब आप प्रेम से पूजा करते हैं, तो मन भटके या ना भटके, भगवान जरूर सुनते हैं। इसलिए जब भी मन भटके, तो बिना हार माने धीरे-धीरे उसे वापस भगवान की ओर ले आएं। यही सच्ची भक्ति है।
फलदायी होती है पूजा
पूजा का असली सार भाव में है, ना कि सिर्फ एकाग्रता में। यदि आप सच्चे मन से नित्य पूजा करते हैं, भले ही मन कभी-कभी भटके, तो वह पूजा निश्चित रूप से फलदायी होती है। भगवान आपके प्रयास और समर्पण को जरूर स्वीकार करते हैं। इसलिए बिना हारे, बिना थके, श्रद्धा के साथ अपनी साधना जारी रखें।
पूजा करते समय मन का भटकना कोई नई बात नहीं है। प्रेमानंद जी महाराज हमें आश्वासन देते हैं कि भगवान हमारे भाव और प्रयास को देखते हैं, परफेक्शन को नहीं। इसलिए निराश ना हों, धैर्य रखें और सच्चे समर्पण के साथ अपनी साधना जारी रखें। भगवान जरूर सुनेंगे।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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