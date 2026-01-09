जन्मदिन पर क्या करना शुभ होता है और क्या नहीं? प्रेमानंद महाराज से जानें

Hindustan Hindi News
Jan 09, 2026 10:15 am IST Navaneet Rathaur
जन्मदिन हर व्यक्ति के लिए विशेष दिन होता है। इस दिन लोग केक काटते हैं, पार्टी करते हैं और उपहार लेते-देते हैं। लेकिन वृंदावन के प्रसिद्ध संत श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज अपने सत्संगों में जन्मदिन को बहुत अलग नजरिए से देखते हैं। महाराज जी कहते हैं कि जन्मदिन पर केक काटना, शराब पीना या दिखावा करना शुभ नहीं है। यह दिन भगवान का शुक्रिया अदा करने और भक्ति करने का है। जन्मदिन पर अहंकार नहीं, कृतज्ञता दिखानी चाहिए। महाराज जी के उपदेश से जानते हैं जन्मदिन पर क्या शुभ है और क्या अशुभ।

जन्मदिन का सच्चा अर्थ

प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि 'जन्मदिन पर सबसे पहले भगवान को धन्यवाद कहें कि उन्होंने आपको यह जीवन दिया।' यह दिन पार्टी या दिखावे का नहीं, भक्ति और कृतज्ञता का है। महाराज जी सलाह देते हैं कि सुबह उठकर स्नान करें, मंदिर जाएं या घर पर भगवान की पूजा करें। राधा-कृष्ण या अपने इष्ट देव की आरती करें। गरीबों को भोजन कराएं या दान दें। इससे पुण्य मिलता है और जीवन में सुख-शांति बढ़ती है। जन्मदिन पर भगवान का नाम जपें तो साल भर कृपा बनी रहती है।

भक्ति और सेवा से बनाएं दिन विशेष

महाराज जी कहते हैं कि जन्मदिन पर भक्ति और सेवा सबसे शुभ है:

  • राधा नाम जपें या 'राधे राधे' बोलते रहें।
  • हनुमान चालीसा या अपने इष्ट का पाठ करें।
  • गरीबों, गाय या जरूरतमंद को भोजन, कपड़े या दान दें।
  • सत्संग सुनें या भजन करें।
  • परिवार के साथ शांतिपूर्वक समय बिताएं।

ये कार्य करने से पुण्य बढ़ता है और जीवन में आशीर्वाद मिलता है। महाराज जी कहते हैं कि 'जन्मदिन पर भगवान को खुश करें, वे आपको साल भर खुश रखेंगे।'

इनसे बचें, नहीं तो नुकसान होगा

प्रेमानंद जी महाराज चेतावनी देते हैं कि जन्मदिन पर ये काम अशुभ हैं:

  • केक काटना, मोमबत्ती जलाना - यह पश्चिमी परंपरा है, इससे अहंकार बढ़ता है।
  • शराब, मांस या तामसिक भोजन - इससे नकारात्मकता आती है।
  • दिखावा, महंगी पार्टी या अहंकार दिखाना - इससे पुण्य नष्ट होता है।
  • झूठ, क्रोध या किसी को दुख देना - इससे साल भर परेशानियां आती हैं।

महाराज जी कहते हैं कि जन्मदिन पर अहंकार करने से भगवान दूर हो जाते हैं और नुकसान होता है। सादगी से मनाएं तो शुभ फल मिलता है।

जन्मदिन को भक्ति का दिन बनाएं

महाराज जी कहते हैं कि जन्मदिन पर भगवान को याद करें, वे आपको हर जन्म में सुख देंगे। यह दिन अपने जन्म के उद्देश्य को याद करने का है। भक्ति और सेवा से मनाएं तो जीवन में शांति और सफलता आएगी। राधा नाम जपें और सादगी से दिन बिताएं। महाराज जी का आशीर्वाद है कि जन्मदिन पर भगवान का शुक्रिया अदा करने वाला कभी दुखी नहीं रहता है।

जन्मदिन पर महाराज जी के उपदेश अपनाएं, तो दिन शुभ और जीवन सुखमय बनेगा। भक्ति से मनाएं तो भगवान की कृपा साल भर बनी रहेगी।

