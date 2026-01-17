प्रेमानंद जी महाराज: अपने गुरु को सबसे अच्छी गुरु दक्षिणा क्या देनी चाहिए?

संक्षेप: प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि गुरु दक्षिणा धन, सोना या संपत्ति से नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण, श्रद्धा और अनन्य भक्ति से दी जाती है। महाराज जी का स्पष्ट संदेश है कि गुरु को सबसे अच्छी दक्षिणा वह है, जो साधक खुद को ही गुरु के चरणों में समर्पित कर दे।

गुरु दक्षिणा का महत्व हिंदू धर्म और आध्यात्मिक परंपरा में सर्वोच्च है। गुरु वह व्यक्ति होता है, जो अज्ञान के अंधकार से ज्ञान का प्रकाश दिखाता है। वृंदावन के प्रसिद्ध संत श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज अपने सत्संगों में बार-बार कहते हैं कि गुरु दक्षिणा धन, सोना या संपत्ति से नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण, श्रद्धा और अनन्य भक्ति से दी जाती है। महाराज जी का स्पष्ट संदेश है कि गुरु को सबसे अच्छी दक्षिणा वह है, जो साधक खुद को ही गुरु के चरणों में समर्पित कर दे। आइए महाराज जी के उपदेश से जानते हैं कि गुरु को सच्ची और सबसे उत्तम दक्षिणा क्या होनी चाहिए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

गुरु दक्षिणा का मूल स्वरूप है पूर्ण समर्पण प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि गुरु दक्षिणा का सबसे बड़ा रूप है 'मैं' का लोप। जब साधक कहता है कि 'मैं कुछ नहीं, सब कुछ गुरु का है, तब वह गुरु को सच्ची दक्षिणा देता है।' यह समर्पण धन या वस्तु से नहीं, बल्कि मन, बुद्धि, प्राण और आत्मा से होता है। महाराज जी बताते हैं कि जब तक साधक में अहंकार रहता है, तब तक दक्षिणा अधूरी रहती है। पूर्ण समर्पण से गुरु प्रसन्न होते हैं और साधक को अपना बना लेते हैं। यह दक्षिणा अमूल्य है और जीवन भर फल देती है।

अनन्य भक्ति और श्रद्धा ही गुरु का सबसे प्रिय उपहार महाराज जी का कहना है कि गुरु को सबसे अच्छी दक्षिणा अनन्य भक्ति है। अनन्य का अर्थ है - केवल एक पर केंद्रित। साधक का मन, विचार और प्रेम सिर्फ गुरु और उनके आराध्य पर होना चाहिए। श्रद्धा इतनी गहरी हो कि साधक गुरु के हर वचन को वेद-वाक्य मान ले। महाराज जी कहते हैं कि गुरु की आज्ञा को अपना जीवन बना लें, यही सबसे बड़ी दक्षिणा है। जब साधक गुरु के बिना एक पल भी नहीं रह पाता, तब गुरु उसकी दक्षिणा से संतुष्ट हो जाते हैं। यह भक्ति धन से कहीं अधिक मूल्यवान है।

सच्ची गुरु दक्षिणा का प्रमाण है गुरु आज्ञा का पालन प्रेमानंद जी महाराज बार-बार इस बात पर जोर देते हैं कि गुरु दक्षिणा गुरु आज्ञा के पालन में छिपी है। गुरु जो कहते हैं, उसे बिना संदेह के मानना ही सबसे बड़ी दक्षिणा है। चाहे वह साधना हो, त्याग हो या सेवा - गुरु आज्ञा का पालन करने से साधक का मन शुद्ध होता है और गुरु की कृपा प्राप्त होती है। महाराज जी कहते हैं कि गुरु आज्ञा का उल्लंघन सबसे बड़ा अपराध है, और उसका पालन सबसे बड़ी दक्षिणा है। जब साधक गुरु के चरणों में अपना सब कुछ अर्पित कर देता है, तब गुरु उसे अपना मान लेते हैं।

राधा नाम जप और गुरु भक्ति ही सर्वोत्तम दक्षिणा महाराज जी का सबसे सुंदर संदेश है कि गुरु दक्षिणा राधा नाम जप में छिपी है। गुरु को सबसे अच्छी दक्षिणा वह है, जब साधक राधा नाम जपते हुए गुरु के चरणों में लीन हो जाता है। महाराज जी कहते हैं कि जब साधक राधा नाम में डूब जाता है, तब गुरु स्वयं उसकी दक्षिणा स्वीकार कर लेते हैं। यह दक्षिणा ना तो धन से खरीदी जा सकती है और ना ही दिखावे से। यह केवल हृदय की गहराई से दी जाती है। राधा नाम जपने से गुरु प्रसन्न होते हैं और साधक को मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं।

प्रेमानंद जी महाराज का उपदेश है कि गुरु दक्षिणा धन या वस्तु से नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण, अनन्य भक्ति, श्रद्धा और गुरु आज्ञा पालन से दी जाती है। राधा नाम जपते हुए गुरु के चरणों में लीन होना ही सबसे बड़ी और सच्ची गुरु दक्षिणा है। ऐसा करने से गुरु प्रसन्न होते हैं और साधक का जीवन धन्य हो जाता है।