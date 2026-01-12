प्रेमानंद जी महाराज: कोई निर्णय लेने से पहले कैसे जानें कि सही है या गलत?

Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़premanand ji maharaj told how to know your decision is right or wrong
संक्षेप:

Jan 12, 2026 09:16 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
जीवन में हर व्यक्ति को कई बार ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो भविष्य को प्रभावित करते हैं। छोटा हो या बड़ा, हर निर्णय में सही-गलत का संदेह रहता है। वृंदावन के प्रसिद्ध संत श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज अपने प्रवचनों में बार-बार इस बात पर जोर देते हैं कि निर्णय लेने से पहले मन की शांति और भगवान से मार्गदर्शन सबसे जरूरी है। महाराज जी कहते हैं कि सही निर्णय वही है जो मन को शांति दे और भगवान की इच्छा के अनुरूप हो। आइए उनके विचारों से जानते हैं कि कोई फैसला लेने से पहले सही-गलत कैसे पहचानें।

मन की शांति सबसे बड़ा संकेत है

प्रेमानंद महाराज जी का सबसे प्रमुख संदेश है कि सही निर्णय वही है जो मन को शांति देता है। जब आप किसी फैसले पर विचार करते हैं, तो थोड़ी देर चुप बैठकर मन को देखें। अगर वह फैसला सोचने पर मन में शांति, सुकून और हल्कापन लाता है, तो समझ लें कि वह सही है। लेकिन मन में घबराहट, भय, बेचैनी या भारीपन महसूस होता है, तो वह फैसला गलत हो सकता है। महाराज जी कहते हैं कि भगवान मन के माध्यम से ही संकेत देते हैं। मन की आवाज को अनसुना ना करें।

भगवान से मार्गदर्शन मांगें, नाम जप करें

महाराज जी बार-बार कहते हैं कि कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले भगवान से मार्गदर्शन मांगना चाहिए। सबसे सरल तरीका है राधा-राधा या हरे कृष्ण का नाम जप। जब आप किसी फैसले पर उलझन में हों, तो 10-15 मिनट तक लगातार नाम जप करें। नाम जप से मन शुद्ध होता है और सही रास्ता खुद-ब-खुद दिखाई देने लगता है। महाराज जी का कहना है कि भगवान का नाम जपने से अंदर की आवाज साफ हो जाती है। अगर नाम जप के बाद मन में सकारात्मक भाव आता है, तो वह फैसला सही है।

सत्संग और संतों की सलाह लें

प्रेमानंद जी महाराज सलाह देते हैं कि निर्णय लेने से पहले सत्संग सुनें या किसी सच्चे संत या ज्ञानी व्यक्ति से बात करें। सत्संग में बैठने से मन की उलझन दूर होती है और सही-गलत का भेद स्पष्ट हो जाता है। महाराज जी कहते हैं कि जब आप सत्संग में जाते हैं, तो भगवान स्वयं आपके मन में सही रास्ता डाल देते हैं। संभव हो तो किसी बड़े-बुजुर्ग या गुरु से सलाह लें। लेकिन सलाह लेते समय मन को पूरी तरह खोलकर रखें, ताकि सही मार्गदर्शन मिल सके।

कर्म और इरादे की शुद्धता जांचें

महाराज जी का एक बहुत गहरा संदेश है कि फैसला वही सही है जो किसी का अहित ना करे। अगर आपका कोई निर्णय किसी अन्य व्यक्ति को ठेस पहुंचाता है, धोखा देता है या स्वार्थ से भरा है, तो वह गलत है। सही फैसला वही है जो निष्कपट, सच्चे इरादे और दूसरों के भले के लिए हो। महाराज जी कहते हैं कि अगर आपका इरादा शुद्ध है और फैसला लेते समय मन में किसी के प्रति द्वेष या लालच नहीं है, तो वह फैसला सही होगा।

धैर्य रखें, जल्दबाजी में फैसला ना लें

प्रेमानंद जी महाराज बार-बार कहते हैं कि जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है। जब मन भटक रहा हो या निर्णय लेने में उलझन हो, तो थोड़ा समय लें। भगवान से प्रार्थना करें और धैर्य रखें। महाराज जी का कहना है कि सही समय पर सही फैसला अपने आप सामने आ जाता है। धैर्य रखने से भगवान मार्ग दिखाते हैं और गलत फैसले से बचाते हैं।

प्रेमानंद महाराज जी का संदेश बहुत सरल है - सही फैसला वही है जो मन को शांति दे, इरादा शुद्ध हो और भगवान की कृपा से लिया जाए। नाम जप, सत्संग और धैर्य से हर निर्णय सही दिशा में जाएगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

