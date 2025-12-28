ऑफिस पॉलिटिक्स से हो गए हैं परेशान, प्रेमानंद महाराज से जानें इसके उपाय

Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़premanand ji maharaj told how to deal with office politics
संक्षेप:

Dec 28, 2025 08:52 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
आजकल ज्यादातर लोग ऑफिस पॉलिटिक्स से परेशान रहते हैं। सहकर्मियों की जलन, बॉस की पक्षपात, पीठ पीछे साजिश या क्रेडिट छीनना - ये सब मन को अशांत कर देते हैं। काम का तनाव अलग और पॉलिटिक्स अलग से दुख देती है। वृंदावन के प्रसिद्ध संत श्री हित प्रेमानंद जी महाराज अपने सत्संगों में बार-बार कहते हैं कि ऑफिस पॉलिटिक्स भी कलियुग का हिस्सा है, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। महाराज जी कहते हैं कि 'जो जलता है, वह खुद जल रहा है। आप अपना काम ईमानदारी से करो और राधा नाम में लग जाओ।' ऑफिस पॉलिटिक्स से मुक्ति का सबसे बड़ा उपाय है भक्ति और मन की शांति। आइए महाराज जी के उपदेशों से जानते हैं इसके सरल उपाय।

गुस्सा और बदले की भावना त्यागें

प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि ऑफिस में कोई साजिश करे या क्रेडिट छीने, तो गुस्सा मत करें। गुस्सा करने से आपका ही मन जलता है। जलन करने वाले या पॉलिटिक्स करने वाले का कर्म उसे ही भोगना पड़ेगा। महाराज जी सलाह देते हैं कि बदला लेने की सोच छोड़ दें। इससे आपका मन शांत रहेगा और काम में फोकस बना रहेगा। गुस्से में लिया निर्णय हमेशा गलत होता है। ऑफिस में शांत रहें, मुस्कुराकर जवाब दें। इससे पॉलिटिक्स करने वाले खुद शर्मिंदा होंगे और आपका सम्मान बढ़ेगा।

राधा नाम जप - सबसे बड़ा रक्षाकवच

महाराज जी कहते हैं कि ऑफिस पॉलिटिक्स से परेशान हैं, तो राधे-राधे जपें। राधा नाम से मन में इतनी शक्ति आती है कि कोई नकारात्मकता आपको छू नहीं सकती है। ऑफिस जाते समय या काम के बीच राधा नाम का जप करें। महाराज जी बताते हैं कि नाम जप से मन शांत रहता है और निर्णय सही होते हैं। जलन करने वालों की बुरी नजर या साजिश नाम जप से नष्ट हो जाती है। रोजाना 108 बार 'राधे राधे' जपें तो ऑफिस का तनाव और पॉलिटिक्स दोनों दूर हो जाएंगे।

अपना काम ईमानदारी से करें, दिखावा छोड़ें

प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि 'ऑफिस में पॉलिटिक्स करने वाले दिखावा करते हैं, आप सच्चाई से काम करें।' मेहनत और ईमानदारी से काम करें, क्रेडिट की चिंता छोड़ दें। महाराज जी उदाहरण देते हैं कि भगवान सब देख रहे हैं। जो सच्चा काम करता है, उसका फल जरूर मिलता है। बॉस या सहकर्मियों की चापलूसी ना करें। अपना काम अच्छे से करें, तो सफलता खुद आएगी। पॉलिटिक्स करने वालों से दूरी बनाएं, लेकिन नफरत ना करें। इससे आपका मन शांत रहेगा और करियर में तरक्की होगी।

भक्ति और सत्संग से मन मजबूत बनाएं

महाराज जी सलाह देते हैं कि ऑफिस पॉलिटिक्स से परेशान हैं, तो रोज सत्संग सुनें और भक्ति करें। हनुमान चालीसा या राधा नाम का जप करें। ऑफिस के बाद थोड़ा समय भगवान को दें। महाराज जी कहते हैं कि जब मन भगवान में लग जाता है, तो दुनिया की पॉलिटिक्स छोटी लगने लगती है। सत्संग सुनने से मन में सकारात्मकता आती है और पॉलिटिक्स का असर कम होता है। परिवार और भगवान पर फोकस करें तो ऑफिस की परेशानी बड़ी नहीं लगेगी।

प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि ऑफिस पॉलिटिक्स से घबराएं नहीं। राधा नाम जपें, ईमानदारी से काम करें और मन शांत रखें। पॉलिटिक्स करने वाले खुद अपने कर्मों से पीड़ित होंगे, आपको अपना रास्ता देखना है। भक्ति से सब संभव है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

