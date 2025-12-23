गलत तरीके से कमाया धन का दान करने से पुण्य मिलता है या नहीं? प्रेमानंद जी महाराज से जानें

संक्षेप: प्रेमानंद जी महाराज अपने सत्संगों में स्पष्ट कहते हैं कि गलत धन का दान करने से पुण्य नहीं, बल्कि और पाप लगता है। महाराज जी शास्त्रों का हवाला देते हुए बताते हैं कि दान की शुद्धता धन की शुद्धता पर निर्भर करती है।

कलियुग में धन कमाने के तरीके बहुत बदल गए हैं। कई लोग गलत रास्ते, जैसे धोखा, ठगी, रिश्वत या अन्य अनैतिक तरीकों से धन कमाते हैं। फिर सोचते हैं कि इसका दान कर दें, तो पाप धुल जाएगा और पुण्य मिलेगा। लेकिन वृंदावन के प्रसिद्ध संत श्री हित प्रेमानंद जी महाराज अपने सत्संगों में स्पष्ट कहते हैं कि गलत धन का दान करने से पुण्य नहीं, बल्कि और पाप लगता है। महाराज जी शास्त्रों का हवाला देते हुए बताते हैं कि दान की शुद्धता धन की शुद्धता पर निर्भर करती है। गलत कमाई का दान भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। आइए महाराज जी की शिक्षाओं से विस्तार से समझते हैं।

गलत धन का दान क्यों नहीं देता पुण्य? प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जैसे चोरी का माल चढ़ाने से भगवान प्रसन्न नहीं होते, वैसे ही गलत कमाई का दान भी व्यर्थ है। शास्त्रों में कहा गया है कि दान तभी पुण्यदायी होता है, जब धन शुद्ध और मेहनत से कमाया गया हो। गलत तरीके से कमाया धन पाप का फल है। इसका दान करने से दान लेने वाला तो लाभ पा सकता है, लेकिन दान करने वाले को पुण्य नहीं मिलता, बल्कि पाप और बढ़ता है। महाराज जी उदाहरण देते हैं कि चोरी का सोना मंदिर में चढ़ाएंगे, तो भगवान उसे स्वीकार करेंगे? नहीं ना! गलत धन का दान भगवान का अपमान है और कर्मों का बोझ बढ़ाता है।

दान की शुद्धता का महत्व महाराज जी कहते हैं कि दान मन से, धन से और श्रद्धा से होता है। अगर धन अपवित्र है, तो दान अपवित्र हो जाता है। भगवद्गीता और मनुस्मृति में दान की तीन प्रकार की शुद्धता बताई गई है - दाता की शुद्धता, धन की शुद्धता और प्राप्तकर्ता की शुद्धता। गलत धन से दान करने पर दाता का पाप नहीं धुलता है। महाराज जी कहते हैं कि कलियुग में लोग सोचते हैं दान से सब पाप धुल जाएंगे, लेकिन भगवान हिसाब बहुत बारीकी से रखते हैं। सच्चा दान मेहनत की कमाई से और सच्चे मन से करना चाहिए। इससे पुण्य मिलता है और जीवन में सुख आता है।

गलत धन का क्या करें? अगर आपने गलत तरीके से धन कमाया है, तो महाराज जी सलाह देते हैं कि पश्चाताप करें, उस धन को सही जगह लौटाएं या जरूरतमंदों को दे दीजिए, लेकिन पुण्य की उम्मीद मत रखें। सबसे बड़ा उपाय है राधा नाम जप। महाराज जी कहते हैं कि राधा नाम से सारे पाप जल जाते हैं, चाहे धन गलत हो या सही। सच्चे मन से नाम जप करें, प्रायश्चित करें और आगे सही रास्ते पर चलें। दान करें लेकिन शुद्ध धन से। गलत धन लौटाना या गरीबों को देना पाप कम करता है, लेकिन पुण्य के लिए शुद्ध कर्म जरूरी हैं।

सच्चा दान और भक्ति का मार्ग प्रेमानंद जी महाराज का संदेश है कि सच्चा दान वह है जो मेहनत की कमाई से और बिना दिखावे के किया जाए। भक्ति और नाम जप से मन शुद्ध होता है और आगे गलत कमाई की इच्छा ही नहीं रहती है। महाराज जी कहते हैं कि राधा नाम में डूब जाइए, धन की चिंता छोड़ दीजिए। भगवान सब देते हैं। गलत धन का दान पुण्य नहीं देता, बल्कि और कर्म बंधन बढ़ाता है। सच्ची भक्ति और शुद्ध कर्म से ही पुण्य मिलता है।

प्रेमानंद जी महाराज की ये शिक्षाएं सिखाती हैं कि पाप का धन दान से नहीं धुलता है। सच्ची भक्ति और ईमानदारी ही जीवन को शुद्ध और पुण्यवान बनाती है। गलती हुई हो तो पश्चाताप करें और आगे सत्पथ अपनाएं -भगवान की कृपा अवश्य मिलेगी।