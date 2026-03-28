प्रेमानंद जी महाराज: राधा रानी के 28 दिव्य नाम, जिनके जाप से बरसती है भगवान श्री कृष्ण की कृपा
प्रेमानंद जी महाराज द्वारा बताए गए राधा रानी के 28 दिव्य नाम, जिनके जाप से भगवान श्रीकृष्ण की विशेष कृपा बरसती है। जानिए राधा नाम जाप का महत्व, पौराणिक कथा और इन दिव्य नामों का जाप कैसे करें। राधे नाम से भक्ति और मनोकामनाएं पूरी होती हैं।
राधा रानी को भगवान श्रीकृष्ण की आत्मा, शक्ति और प्रेम की परम साधिका माना जाता है। हिंदू धर्म में एक मान्यता है कि बिना राधा जी की पूजा या स्मरण के श्रीकृष्ण की प्रार्थना पूर्ण नहीं होती। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार, राधा नाम का जाप पूर्ण भक्ति, निष्ठा और समर्पण से करने पर भगवान श्रीकृष्ण स्वयं भक्त के अधीन हो जाते हैं। राधा रानी के 28 दिव्य नामों का जाप विशेष फलदायी माना जाता है। आइए जानते हैं इन दिव्य नामों का महत्व और जाप का लाभ।
राधा रानी के 28 दिव्य नाम
राधा रानी के प्रमुख 28 दिव्य नाम इस प्रकार हैं:
- राधा
- रासेश्वरी
- रम्या
- कृष्ण मत्राधिदेवता
- सर्वाद्या
- सर्ववन्द्या
- वृन्दावन विहारिणी
- वृन्दा राधा
- रमा
- अशेष गोपी मण्डल पूजिता
- सत्या
- सत्यपरा
- सत्यभामा
- श्री कृष्ण वल्लभा
- वृषभानु सुता
- गोपी
- मूल प्रकृति
- ईश्वरी
- गान्धर्वा
- राधिका
- रम्या
- रुक्मिणी
- परमेश्वरी
- परात्परतरा
- पूर्णा
- पूर्णचन्द्रविमानना
- भुक्ति-मुक्तिप्रदा
- भवव्याधि-विनाशिनी
इन नामों का जाप करने से भक्त के मन में प्रेम, भक्ति और शुद्धता का संचार होता है।
राधा नाम जाप का महत्व
स्वामी प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि राधा नाम का जाप श्रीकृष्ण को अत्यंत प्रिय है। राधा रानी कृष्ण की शक्ति और ह्लादिनी शक्ति का स्वरूप हैं। जब भक्त 'राधे' नाम का जाप करता है तो श्रीकृष्ण स्वयं प्रसन्न होकर भक्त की ओर आकर्षित होते हैं। राधा नाम जाप से मन की अशांति दूर होती है, प्रेम बढ़ता है और इच्छाएं पूर्ण होती हैं।
राधा रानी के नाम जाप के लाभ
राधा रानी के 28 दिव्य नामों का जाप करने से:
- भगवान श्रीकृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है।
- मन की शांति और एकाग्रता बढ़ती है।
- प्रेम, भक्ति और समर्पण की भावना जागृत होती है।
- नकारात्मक विचार और बाधाएं दूर होती हैं।
- सांसारिक सुख-सौभाग्य और आध्यात्मिक उन्नति होती है।
प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि 'राधा' नाम का जाप इतना शक्तिशाली है कि यह भक्त को सीधे श्रीकृष्ण से जोड़ देता है।
राधा नाम जाप कैसे करें?
राधा रानी के नामों का जाप सुबह या शाम किसी भी समय किया जा सकता है। सबसे अच्छा है रोजाना कम से कम 108 बार 'राधे' या 'राधा कृष्ण' का जाप करना। जाप करते समय मन को एकाग्र रखें और राधा-कृष्ण की लीला का चिंतन करें। माला का उपयोग करें, तो बेहतर रहेगा।
राधा रानी के 28 दिव्य नामों का जाप करने से भक्त के जीवन में प्रेम, शांति और कृपा की वर्षा होती है। जो भक्त पूर्ण समर्पण से राधा नाम जपता है, उसे श्रीकृष्ण की असीम कृपा अवश्य प्राप्त होती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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