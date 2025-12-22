Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़premanand ji maharaj advice what to do if someone takes your hard earned money
प्रेमानंद महाराज: मेहनत और कष्ट झेलकर कमाए गए धन को कोई हड़प ले तो क्या करें?

संक्षेप:

धोखा, विश्वासघात या ठगी से जब कोई आपकी मेहनत की कमाई छीन ले, तो मन में गुस्सा, दुख और बदले की भावना आना स्वाभाविक है। लेकिन वृंदावन के प्रसिद्ध संत श्री हित प्रेमानंद जी महाराज अपने सत्संगों में ऐसे मामलों पर गहरी शिक्षा देते हैं।

Dec 22, 2025 05:13 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
कलियुग में धन की महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ गई है। लोग मेहनत से कमाया धन भी किसी ना किसी बहाने हड़प लेते हैं। धोखा, विश्वासघात या ठगी से जब कोई आपकी मेहनत की कमाई छीन ले, तो मन में गुस्सा, दुख और बदले की भावना आना स्वाभाविक है। लेकिन वृंदावन के प्रसिद्ध संत श्री हित प्रेमानंद जी महाराज अपने सत्संगों में ऐसे मामलों पर गहरी शिक्षा देते हैं। महाराज जी कहते हैं 'धन तो आता-जाता रहता है, लेकिन मन की शांति खो गई तो सब व्यर्थ हो गया।' धन हड़पने वाले का कर्म उसे ही भोगना पड़ेगा, आपको अपना मन शुद्ध रखना है। आइए महाराज जी के उपदेशों से जानते हैं क्या करना चाहिए।

गुस्सा और बदले की भावना त्यागें

प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जो धन हड़प लेता है, वह खुद आग में जल रहा है। तुम उसमें घी मत डालो। गुस्सा करने से आपका ही मन दुखी होता है। बदला लेने की सोच रखने से आपके कर्म बिगड़ते हैं। महाराज जी हंसते हुए कहते हैं कि धन गया तो गया, लेकिन मन की शांति गई तो सब गया। धन हड़पने वाले को भगवान पर छोड़ दें। उसका कर्म फल उसे जरूर मिलेगा। आप गुस्से को राधा नाम जप से शांत करें। इससे मन में शांति आएगी और आप आगे बढ़ सकेंगे।

राधा नाम जप से मन को मजबूत बनाएं

महाराज जी का सबसे बड़ा उपाय है - राधा नाम जप। वे कहते हैं कि धन गया तो राधा-राधा जप करो। राधा नाम से मन में इतनी शक्ति आती है कि कोई दुख आपको छू नहीं सकता है। धन हड़पने से जो दुख और बेचैनी होती है, वह नाम जप से दूर हो जाती है। महाराज जी बताते हैं कि राधा नाम कलियुग का सबसे बड़ा रक्षक है। रोजाना 108 बार या जितना हो सके राधे-राधे जपें। इससे मन मजबूत होता है और नई मेहनत से धन फिर आता है। नाम जप से भगवान खुद नए रास्ते खोलते हैं।

धन को भगवान की संपत्ति समझें

प्रेमानंद जी महाराज सिखाते हैं - 'धन हमारा नहीं, भगवान का है। हम तो केवल निमित्त हैं।' मेहनत से कमाया धन भी भगवान की देन है। अगर कोई हड़प ले, तो समझें कि भगवान ने उसका हिस्सा उसे दे दिया। महाराज जी कहते हैं कि जो चला गया, वह तुम्हारा था ही नहीं। जो बाकी है, वह तुम्हारा है। इस सोच से मन में शिकायत नहीं रहती है। दान-पुण्य करें और जरूरतमंदों की मदद करें - इससे भगवान कई गुना वापस देते हैं। धन की आसक्ति त्यागें, तो नया धन स्वतः आता है।

आगे की साधना और जीवन पर ध्यान दें

महाराज जी सलाह देते हैं कि धन गया तो नई शुरुआत करो। भक्ति में लग जाओ। धन हड़पने वाले से दूरी बनाएं, लेकिन नफरत ना करें। अपना ध्यान मेहनत, भक्ति और परिवार पर लगाएं। महाराज जी कहते हैं कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। भगवान नए दरवाजे खोल रहे हैं। सत्संग सुनें, नाम जप करें और जीवन को आगे बढ़ाएं। धन हड़पने वाला खुद अपने कर्मों से पीड़ित होगा, आपको अपना रास्ता देखना है।

प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार, धन चला गया तो दुखी ना हों। राधा नाम में डूब जाएं। भगवान सब देख रहे हैं और सही समय पर न्याय करेंगे। मन शांत रखें, तो नया धन और सुख जरूर आएगा।

