पति धोखा दे तो पत्नी को क्या करना चाहिए? प्रेमानंद महाराज से जानें

विवाह एक पवित्र बंधन है, लेकिन जीवन में कभी-कभी ऐसा समय आता है जब पति धोखा दे देता है। यह स्थिति पत्नी के लिए बहुत दर्दनाक और मानसिक रूप से परेशान करने वाली होती है। ऐसे में मन टूट जाता है, आत्मविश्वास खत्म हो जाता है और जीवन का रास्ता दिखाई नहीं देता। वृंदावन के प्रसिद्ध संत **श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज** अपने सत्संगों में इस विषय पर बहुत गहराई से बात करते हैं। महाराज जी कहते हैं कि धोखा मिलने पर सबसे पहले मन को शांत रखें और राधा नाम की शरण में जाएं। क्रोध, बदला या तलाक का फैसला जल्दबाजी में ना लें। महाराज जी के उपदेश से जानते हैं कि ऐसी स्थिति में पत्नी को क्या करना चाहिए।

सबसे पहले मन को शांत करें - क्रोध में फैसला ना लें प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि धोखा मिलने पर सबसे पहले मन को शांत करें। क्रोध में लिया गया फैसला जीवन भर पछतावा देता है। जब पति का धोखा पता चले, तो सबसे पहले खुद को संभालें। रोएं, दुख मनाएं, लेकिन तुरंत कोई बड़ा कदम ना उठाएं। महाराज जी सलाह देते हैं कि ऐसे समय में 'राधे राधे' का जाप करें। यह नाम मन को तुरंत शांति देता है और नकारात्मक विचारों से बचाता है। क्रोध और बदले की भावना से दूर रहें, क्योंकि ये भावनाएं खुद को और ज्यादा दुख देती हैं। शांत मन से सोचने पर सही रास्ता दिखाई देता है।

भगवान पर भरोसा रखें - राधा नाम जप सबसे बड़ा सहारा महाराज जी का सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है - 'जब पति धोखा दे, तो राधा नाम की शरण लें। राधा नाम में इतनी शक्ति है कि कोई दुख तुम्हें छू नहीं सकता है।' रोज सुबह-शाम राधा नाम जपें। महाराज जी कहते हैं कि राधा-कृष्ण की भक्ति में डूब जाएं, तो मन मजबूत होता है और सच्चा सुख मिलता है। भगवान पर पूरा भरोसा रखें। वे जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। धोखा देने वाला पति भी एक दिन अपनी गलती समझेगा। लेकिन पत्नी को अपनी भक्ति से ऊपर उठना चाहिए। राधा नाम जपने से आत्मविश्वास लौटता है और जीवन में नई उम्मीद जागती है।

पति से बात करें - लेकिन शांति और सम्मान से महाराज जी कहते हैं कि पति से बात जरूर करें, लेकिन क्रोध और अपमान से नहीं। धोखे के बाद पति से खुलकर बात करें। अपनी पीड़ा और दर्द बताएं। पूछें कि ऐसा क्यों हुआ। कई बार पति अपनी गलती मान लेता है और सुधारने का वादा करता है। महाराज जी सलाह देते हैं कि अगर पति पश्चाताप करे और सुधरने की इच्छा दिखाए, तो उसे एक मौका दें। लेकिन वह बार-बार धोखा दे या सुधारने से इनकार करे, तो फिर भी क्रोध ना करें। महाराज जी कहते हैं कि राधा नाम जपते हुए फैसला लीजिए। शांत मन से लिया फैसला सही होता है।

आगे का रास्ता - तलाक या साथ रहना, क्या सही है? प्रेमानंद जी महाराज इस विषय पर बहुत संतुलित बात करते हैं। वे कहते हैं कि अगर पति सुधरने को तैयार है और आपमें भी मन से माफ करने की शक्ति है तो साथ रहें। रिश्ते में क्षमा बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन पति नहीं सुधरता है, बार-बार धोखा देता है और आपका जीवन नर्क बन जाता है, तो तलाक भी एक विकल्प है। महाराज जी कहते हैं कि तलाक लेने से पहले 100 बार सोचें, लेकिन लेना पड़े तो बिना घृणा के ले लीजिए। तलाक के बाद भी राधा नाम जपते रहें। भगवान आपको नया जीवन देंगे।

