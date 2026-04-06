प्रयागराज जा रहे हैं, तो इस मंदिर का दर्शन है जरूरी, यहां की रक्षा करते हैं भगवान विष्णु
प्रयागराज के वेणी माधव मंदिर में विराजमान भगवान विष्णु अपने द्वादश रूपों से इस शहर की रक्षा करते हैं। भगवान विष्णु को प्रयागराज का प्रधान देवता भी कहा जाता है। आइए जानते हैं इस मंदिर का इतिहास और महत्व। prayagraj veni madhav mandir
प्रयागराज, जिसे संगम नगरी भी कहा जाता है, हिंदू धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर बसे इस पवित्र शहर की रक्षा स्वयं भगवान विष्णु करते हैं। यहां स्थित वेणी माधव मंदिर केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि त्रेतायुग का जीवंत साक्षी और प्रयागराज का प्रधान देवता है। मान्यता है कि प्रयागराज की तीर्थयात्रा वेणी माधव के दर्शन के बिना अधूरी मानी जाती है। इस मंदिर में भगवान विष्णु वेणी माधव के रूप में विराजमान हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं।
त्रेतायुग से जुड़ा पौराणिक इतिहास
वेणी माधव मंदिर का इतिहास त्रेतायुग से जुड़ा हुआ है। पद्म पुराण के अनुसार, त्रिवेणी संगम की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने वेणी माधव रूप धारण किया था। पौराणिक मान्यता है कि राक्षस गजकर्ण के अत्याचार से तीनों लोक पीड़ित थे। भगवान विष्णु ने गजकर्ण का संहार किया और त्रिवेणी की रक्षा की। त्रिवेणी जी की प्रार्थना पर भगवान ने वेणी माधव रूप में प्रयाग में स्थायी निवास करने का वरदान दिया। इसलिए वेणी माधव को प्रयागराज का प्रधान देवता और त्रिवेणी संगम के रक्षक माना जाता है। आज भी लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन कर आशीर्वाद लेते हैं।
शालिग्राम शिला से बनी दिव्य प्रतिमा
मंदिर के गर्भगृह में श्याम रंग की शालिग्राम शिला से बनी भगवान वेणी माधव की प्रतिमा स्थापित है। प्रतिमा में भगवान शंख और चक्र धारण किए हुए हैं। उनके साथ त्रिवेणी जी की प्रतिमा भी स्थापित है। दोनों प्रतिमाएं काले शालिग्राम शिला से बनी हैं, जो अत्यंत दुर्लभ और पवित्र मानी जाती हैं। मंदिर को 'नगर देवता', 'माधो सकल काम साधो' और 'लक्ष्मी नारायण मंदिर' जैसे नामों से भी जाना जाता है।
द्वादश माधव - भगवान विष्णु के 12 स्वरूप
प्रयागराज में भगवान विष्णु कुल 12 स्वरूपों में विराजमान हैं, जिन्हें द्वादश माधव कहा जाता है। इनमें वेणी माधव मुख्य पीठ है। अन्य 11 स्वरूप हैं - चक्र माधव, गदा माधव, पद्म माधव, अनंत माधव, बिंदु माधव, मनोहर माधव, असि माधव, संकट हरण माधव, आदि वेणी माधव, आदि वट माधव और शंख माधव। चक्र माधव को 14 महाविद्याओं से परिपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि इनके दर्शन से विद्या और ज्ञान की प्राप्ति होती है।
आदि वट माधव और प्रलयकाल
आदि वट माधव को मूल माधव भी कहा जाता है, क्योंकि प्रलयकाल में भगवान माधव वट वृक्ष में सिमट जाते हैं और सृष्टि काल में विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। ये सभी स्वरूप प्रयाग की पावनता को और बढ़ाते हैं।
वेणी माधव मंदिर में मनोकामना पूर्ति
वेणी माधव मंदिर में हर भक्त की मनोकामना पूरी होती है। आम दिनों में भी भारी भीड़ लगती है, लेकिन विशेष त्योहारों जैसे कृष्ण जन्माष्टमी, पूर्णिमा, अनंत चतुर्दशी और एकादशी पर मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना का आयोजन होता है। दूर-दूर से श्रद्धालु वेणी माधव के दर्शन करने आते हैं और अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं।
प्रयागराज आने वाले हर तीर्थयात्री के लिए वेणी माधव मंदिर दर्शन अनिवार्य है। यह मंदिर ना केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि भगवान विष्णु की त्रिवेणी रक्षा की अमर गाथा का भी साक्षी है।
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लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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