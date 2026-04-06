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प्रयागराज जा रहे हैं, तो इस मंदिर का दर्शन है जरूरी, यहां की रक्षा करते हैं भगवान विष्णु

Apr 06, 2026 11:23 am ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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प्रयागराज के वेणी माधव मंदिर में विराजमान भगवान विष्णु अपने द्वादश रूपों से इस शहर की रक्षा करते हैं। भगवान विष्णु को प्रयागराज का प्रधान देवता भी कहा जाता है। आइए जानते हैं इस मंदिर का इतिहास और महत्व। prayagraj veni madhav mandir

प्रयागराज जा रहे हैं, तो इस मंदिर का दर्शन है जरूरी, यहां की रक्षा करते हैं भगवान विष्णु

प्रयागराज, जिसे संगम नगरी भी कहा जाता है, हिंदू धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर बसे इस पवित्र शहर की रक्षा स्वयं भगवान विष्णु करते हैं। यहां स्थित वेणी माधव मंदिर केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि त्रेतायुग का जीवंत साक्षी और प्रयागराज का प्रधान देवता है। मान्यता है कि प्रयागराज की तीर्थयात्रा वेणी माधव के दर्शन के बिना अधूरी मानी जाती है। इस मंदिर में भगवान विष्णु वेणी माधव के रूप में विराजमान हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं।

त्रेतायुग से जुड़ा पौराणिक इतिहास

वेणी माधव मंदिर का इतिहास त्रेतायुग से जुड़ा हुआ है। पद्म पुराण के अनुसार, त्रिवेणी संगम की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने वेणी माधव रूप धारण किया था। पौराणिक मान्यता है कि राक्षस गजकर्ण के अत्याचार से तीनों लोक पीड़ित थे। भगवान विष्णु ने गजकर्ण का संहार किया और त्रिवेणी की रक्षा की। त्रिवेणी जी की प्रार्थना पर भगवान ने वेणी माधव रूप में प्रयाग में स्थायी निवास करने का वरदान दिया। इसलिए वेणी माधव को प्रयागराज का प्रधान देवता और त्रिवेणी संगम के रक्षक माना जाता है। आज भी लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन कर आशीर्वाद लेते हैं।

शालिग्राम शिला से बनी दिव्य प्रतिमा

मंदिर के गर्भगृह में श्याम रंग की शालिग्राम शिला से बनी भगवान वेणी माधव की प्रतिमा स्थापित है। प्रतिमा में भगवान शंख और चक्र धारण किए हुए हैं। उनके साथ त्रिवेणी जी की प्रतिमा भी स्थापित है। दोनों प्रतिमाएं काले शालिग्राम शिला से बनी हैं, जो अत्यंत दुर्लभ और पवित्र मानी जाती हैं। मंदिर को 'नगर देवता', 'माधो सकल काम साधो' और 'लक्ष्मी नारायण मंदिर' जैसे नामों से भी जाना जाता है।

द्वादश माधव - भगवान विष्णु के 12 स्वरूप

प्रयागराज में भगवान विष्णु कुल 12 स्वरूपों में विराजमान हैं, जिन्हें द्वादश माधव कहा जाता है। इनमें वेणी माधव मुख्य पीठ है। अन्य 11 स्वरूप हैं - चक्र माधव, गदा माधव, पद्म माधव, अनंत माधव, बिंदु माधव, मनोहर माधव, असि माधव, संकट हरण माधव, आदि वेणी माधव, आदि वट माधव और शंख माधव। चक्र माधव को 14 महाविद्याओं से परिपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि इनके दर्शन से विद्या और ज्ञान की प्राप्ति होती है।

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आदि वट माधव और प्रलयकाल

आदि वट माधव को मूल माधव भी कहा जाता है, क्योंकि प्रलयकाल में भगवान माधव वट वृक्ष में सिमट जाते हैं और सृष्टि काल में विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। ये सभी स्वरूप प्रयाग की पावनता को और बढ़ाते हैं।

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वेणी माधव मंदिर में मनोकामना पूर्ति

वेणी माधव मंदिर में हर भक्त की मनोकामना पूरी होती है। आम दिनों में भी भारी भीड़ लगती है, लेकिन विशेष त्योहारों जैसे कृष्ण जन्माष्टमी, पूर्णिमा, अनंत चतुर्दशी और एकादशी पर मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना का आयोजन होता है। दूर-दूर से श्रद्धालु वेणी माधव के दर्शन करने आते हैं और अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं।

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प्रयागराज आने वाले हर तीर्थयात्री के लिए वेणी माधव मंदिर दर्शन अनिवार्य है। यह मंदिर ना केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि भगवान विष्णु की त्रिवेणी रक्षा की अमर गाथा का भी साक्षी है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

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नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


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डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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