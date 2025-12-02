विपरीत परिस्थितियों को बनाएं अवसर, जीवन बोझ नहीं बन जाएगा वरदान

संक्षेप: जिंदगी को कभी भी बोझ की तरह नहीं समझना चाहिए। अगर जिंदगी में विपरीत स्थितियां आएं तो उसे भी हमें अवसर में बदलने की कोशिश करनी चाहिए। एक कहानी के जरिए इसे समझने की कोशिश करते हैं।

आध्यात्मिक पथ पर चलने वाला साधक जब जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझता है, तो यह स्वाभाविक है कि उसके भीतर संशय जन्म ले,- ‘कहीं मैं मार्ग से तो नहीं भटक गया? कहीं मेरे प्रयास निष्फल तो नहीं हो रहे हैं?’ परंतु यह सभी साधक के मन के भ्रम, भय, संशय मात्र हैं। वास्तव में ऐसी कठिनाइयां साधक के शरीर, मन और बुद्धि के परिष्कार के लिए आती हैं। जिस प्रकार अग्नि में तपकर सोना शुद्धता को प्राप्त होता है, वैसे ही विपरीत परिस्थितियों में ही साधक की चेतना, विश्वास और आत्मबल का विस्तार होता है।

सुख-दुख जीवन का हिस्सा रामायण में प्रेरणादायक उदाहरण है। भगवान राम जब वनवास को स्वीकार करते हैं, तो उन्होंने एक बार भी परिस्थितियों को दोष नहीं दिया। पिता की आज्ञा पालन हेतु राम ने राजमहल के समस्त वैभव-विलास को छोड़कर बड़ी सहजता से वन में शांत, सरल और अनासक्त तपस्वी जीवन-शैली को अपनाया। इतना महनीय त्याग व तितिक्षा श्रीराम के अंतःकरण की पवित्रता, उनके उच्चस्थ मनोबल व आत्मनियंत्रण और धर्मनिष्ठा का ही परिचायक था।

जब माता सीता का हरण हुआ, तब भी उन्होंने विलाप के स्थान पर विवेक और साहस का आश्रय लिया। यह दर्शाता है कि सच्चा साधक संकट में भी धैर्य और साहस नहीं छोड़ता। हे सबके पालनकर्ता, सबमें अवस्थित निहित, सैकड़ों प्रज्ञाओं और बलों से युक्त! तू ही हमारा पिता, पालक और उत्पादक है। तू ही माता के समान स्नेही और शिक्षक है, अतः हम तुझसे सुख की याचना करते हैं। वेद में सर्वत्र एक ईश्वर का ही वर्णन है। उसी की स्तुति, प्रार्थना और उपासना का उपदेश है। ईश्वर ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड का एकमात्र सम्राट है।

जीवन को साधन बनाएं जब हम आत्मविश्वास और आशावादिता के साथ जीवन को ईश्वर की योजना मानकर स्वीकार करते हैं, तो जीवन एक साधन बन जाता है, बोझ नहीं। विपरीत परिस्थितियां आत्म-विकास के लिए अवसर बन जाती हैं। एक साधक का आत्मबल तब प्रकट होता है, जब वह संकटों को साधना की भूमि बना लेता है। ‘आत्मोन्नयन की साधना’ के मार्ग पर केवल सुख-शांति, प्रसन्नता के अनुकूल काल में ही नहीं, अपितु प्रत्येक परिस्थिति में चलते रहना चाहिए। कठिन समय में सद्ग्रंथों का अध्ययन, सद् विचारों का मनन, सद्गुरु के वचनों का श्रवण और आत्मीय जनों का संग- ये सभी हमारी साधना में सहायक सिद्ध होते हैं।

यही वे तत्व हैं, जो साधक को विचलित नहीं होने देते। सच्चे संबंध, माता-पिता, गुरुजन, मार्गदर्शक मित्र, ये जीवन की सबसे मूल्यवान संपत्ति होते हैं। रामायण में श्रीराम और हनुमान जी का संबंध इस बात का प्रमाण है कि कठिन समय में समर्पित और विवेकी साथियों का संग किस प्रकार विजय का माध्यम बनता है। जब श्रीराम रावण की सेना के सम्मुख थे, तो हनुमान जी, विभीषण, जामवंत, नल-नील जैसे निर्भीक, अतुलित-शक्तिसंपन्न, धर्मपरायण सज्जन व निष्ठावान दिव्य पुरुष उनके साथ थे। यही उनकी आंतरिक और बाह्य शक्ति बनकर उभरे।

अंधकार के पीछे प्रकाश जीवन प्रबंधन का एक अत्यंत सूक्ष्म सूत्र यह भी है कि हमारे चारों ओर केवल सांसारिक वैभव से संपन्न लोग नहीं, अपितु विचारशील, धर्मनिष्ठ और वीतराग महापुरुष भी रहें। विचार संपन्न, वीतराग महापुरुषों के संग-साथ से हमें सतत प्रेरणा मिलती रहती है और हमारे भीतर छिपी दिव्य संभावनाओं का जागरण होता है। प्रकृति का शाश्वत नियम है- परिवर्तन। रात्रि का घोरतम अंधकार भी प्रभात की सूचना है। ‘यह समय भी व्यतीत हो जाएगा’- यह वाक्य साधक के लिए केवल सांत्वना नहीं, बल्कि एक दिव्य सत्य है। जीवन निरंतर गति में है।