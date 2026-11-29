सुबह उठते ही हथेलियों के दर्शन और प्रातः स्मरण श्लोक का क्या महत्व है। पढ़ें कर-दर्शन परंपरा, सरल अर्थ और सकारात्मक दिनचर्या से जुड़ी उपयोगी बातें।

सुबह आंख खुलते ही हम अक्सर अपने दिन की भागदौड़ के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन दिन की शुरुआत कुछ पल शांत रहकर और शुभ विचारों के साथ की जाए, तो मन को बेहतर दिशा मिलती है। हिंदू परंपरा में सुबह उठकर सबसे पहले अपनी हथेलियों के दर्शन करने और प्रातः स्मरण का श्लोक बोलने की परंपरा प्रचलित है। मान्यता है कि इससे दिन की शुरुआत शुभ संकल्प और ईश्वर के स्मरण के साथ होती है। आइए जानते हैं सुबह उठते ही कौन-सा श्लोक बोलना चाहिए और इसका क्या अर्थ है।

सुबह उठते ही करें हथेलियों के दर्शन हिंदू धर्म की दैनिक पूजा-पद्धति में सुबह उठकर हथेलियों को देखने की परंपरा को कर-दर्शन कहा जाता है। इसमें व्यक्ति बिस्तर से उठने से पहले अपनी दोनों हथेलियों को सामने करके देखता है और प्रातः स्मरण का श्लोक पढ़ता है। इस श्लोक में मां लक्ष्मी, मां सरस्वती और भगवान गोविंद का स्मरण किया जाता है। इसका भाव यह है कि जीवन में धन, ज्ञान और ईश्वर की कृपा के साथ कर्म का भी विशेष महत्व है।

सुबह बोलें यह पारंपरिक श्लोक प्रातःकाल हथेलियों के दर्शन करते समय यह श्लोक पढ़ा जाता है -

कराग्रे वसते लक्ष्मीः करमध्ये सरस्वती। करमूले तु गोविन्दः प्रभाते करदर्शनम्॥ इस श्लोक में हथेली के अगले भाग में मां लक्ष्मी, मध्य में मां सरस्वती और मूल भाग में भगवान गोविंद के निवास का स्मरण किया गया है। इसके जरिए धन, विद्या और ईश्वर के प्रति श्रद्धा का भाव व्यक्त किया जाता है।

जानें श्लोक का आसान अर्थ इस श्लोक का अर्थ है कि हाथों के अग्रभाग में मां लक्ष्मी, मध्य भाग में मां सरस्वती और मूल भाग में भगवान गोविंद का वास है। इसलिए सुबह उठकर सबसे पहले अपनी हथेलियों के दर्शन करने चाहिए। इसका भाव केवल देवी-देवताओं का स्मरण करना नहीं, बल्कि अपने हाथों से किए जाने वाले कर्मों का महत्व समझना भी है। मां लक्ष्मी समृद्धि, मां सरस्वती ज्ञान और भगवान गोविंद ईश्वरीय कृपा के प्रतीक माने जाते हैं।

'सूर्य प्रभा समृद्धि' को कैसे लें? सुबह के समय 'सूर्य प्रभा समृद्धि' जैसे शब्दों को भी सकारात्मक संकल्प के रूप में दोहराया जा सकता है। इन शब्दों को सूर्य के प्रकाश, ऊर्जा और खुशहाली से जोड़कर देखा जा सकता है। हालांकि, इसे किसी प्रमाणित वैदिक मंत्र या शास्त्रों में निर्धारित प्रार्थना के रूप में प्रस्तुत करने का स्पष्ट आधार नहीं मिलता है। इसलिए इसे व्यक्तिगत सकारात्मक विचार या दिन की अच्छी शुरुआत के लिए लिया गया संकल्प कहना अधिक उचित है। इसके उच्चारण से परेशानियां दूर होने या धन-संपत्ति मिलने की गारंटी भी नहीं दी जा सकती है।

सकारात्मक सोच के साथ करें दिन की शुरुआत सुबह उठकर कुछ पल शांत बैठना, अपने इष्ट देव का स्मरण करना और दिन के कामों को लेकर अच्छा संकल्प लेना एक सरल दिनचर्या बन सकती है। प्रातः स्मरण का श्लोक पढ़ने के बाद व्यक्ति अपने दिन की शुरुआत अच्छे विचारों और जिम्मेदारियों को पूरा करने के संकल्प के साथ कर सकता है। धार्मिक मान्यताओं में इसे शुभ शुरुआत माना जाता है। जीवन में अच्छे परिणाम पाने के लिए सकारात्मक सोच के साथ मेहनत, सही फैसले और निरंतर प्रयास भी जरूरी हैं।

सुबह उठते ही हथेलियों का दर्शन और शांत मन से किया गया स्मरण आपके दिन को अधिक संतुलित और स्पष्ट दिशा दे सकता है।