Pradosh vrat ke din shivling per kya chadhana chahiye Pradosh Vrat: प्रदोष व्रत कल, शिवलिंग पर इन 7 चीजों को चढ़ाने से प्रसन्न होंगे भगवान शिव, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Pradosh vrat ke din shivling per kya chadhana chahiye

Pradosh Vrat: प्रदोष व्रत कल, शिवलिंग पर इन 7 चीजों को चढ़ाने से प्रसन्न होंगे भगवान शिव

Budh Pradosh Vrat: हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव की विधि-विधान से पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जानें प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानTue, 19 Aug 2025 05:01 PM
share Share
Follow Us on
Pradosh Vrat: प्रदोष व्रत कल, शिवलिंग पर इन 7 चीजों को चढ़ाने से प्रसन्न होंगे भगवान शिव

Pradosh vrat ke din shivling per kya chadhana chahiye: हर महीने की कृष्ण व शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत रखा जाता है। भाद्रपद माह के कृ्ष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत 20 अगस्त को रखा जाएगा। इस दिन बुधवार होने के कारण बुध प्रदोष व्रत का संयोग बन रहा है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव व माता पार्वती का विधि-विधान से पूजन करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा शिवलिंग पर इस दिन कुछ चीजों को अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर कुछ चीजें चढ़ाने से जातक को सुख-समृद्धि के साथ मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। बुध प्रदोष व्रत के पुण्य प्रभाव से जातक की संतान प्राप्ति की इच्छा भी पूर्ण होती है। जानें प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए।

ये भी पढ़ें:वास्तु के अनुसार सूर्यास्त के बाद कौन से कार्य करने से हो सकती है हानि?

1. जल: प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से साधक की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।

2. बेलपत्र: भगवान शिव को बेलपत्र अतिप्रिय हैं। मान्यता है कि शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने से जीवन में सुख-शांति व समृद्धि आती है।

3. धतूरा: भगवान शिव को धतूरा प्रिय है। मान्यता है कि शिवलिंग पर धतूरा अर्पित करने से जीवन की नकारात्मकता दूर होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।

4. गंगाजल: हिंदू धर्म में गंगाजल अत्यंत पवित्र माना गया है। मान्यता है कि शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाने से पापों से मुक्ति मिलती है और मानसिक शांति प्राप्त होती है।

5. फल-फूल: भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर फल व फूल अर्पित करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा से शुभ फलों की प्राप्ति होती है।

6. दही: भगवान शिव को दही प्रिय है। शिवलिंग पर दही अर्पित करना अत्यंत लाभकारी माना गया है। मान्यता है कि शिवलिंग पर दही चढ़ाने से साधक को सुख-समृद्धि, आर्थिक स्थिरता व मानसिक सतुंलन मिलता है।

ये भी पढ़ें:बुध होने जा रहे अस्त, 3 सितंबर से इन 3 राशियों का शुरू होगा अच्छा समय

7. अक्षत: शिवलिंग पर अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल अर्पित करना शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से जातक का धन-धान्य बढ़ता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Pradosh Vrat Pradosh Vrat Kab Hai
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने