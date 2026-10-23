Pradosh Vrat 23 October 2026: प्रदोष काल में ही क्यों की जाती है शिव पूजा? जानें धार्मिक महत्व

Pradosh Vrat 23 October 2026: जानें प्रदोष काल में ही क्यों की जाती है भगवान शिव की पूजा। आश्विन शुक्ल प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और जानें प्रदोष काल का पौराणिक एंव धार्मिक महत्व।

हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत भगवान शिव और मां पार्वती को समर्पित है। हर महीने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर यह व्रत रखा जाता है। इस दिन भक्त महादेव की पूजा-अर्चना करते हैं और सुख-शांति की कामना करते हैं। प्रदोष व्रत में शाम के समय होने वाली पूजा का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। लेकिन आखिर इस व्रत में प्रदोष काल को इतना खास क्यों माना जाता है? आइए जानते हैं इसकी धार्मिक मान्यता, तिथि और पूजा का शुभ समय।

23 अक्टूबर को प्रदोष व्रत पंचांग के अनुसार, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 23 अक्टूबर 2026 को दोपहर 2 बजकर 35 मिनट पर शुरू हो रही है। इसका समापन 24 अक्टूबर को दोपहर 1 बजकर 36 मिनट पर होगा। त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल मिलने के कारण 23 अक्टूबर, शुक्रवार को प्रदोष व्रत रखा जा रहा है। इस दिन भक्त भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करके परिवार में सुख-समृद्धि और शांति की प्रार्थना करेंगे।

प्रदोष काल में शिव पूजा का क्यों है महत्व? प्रदोष काल सूर्यास्त के आसपास का समय होता है, जब दिन समाप्त होने लगता है और रात की शुरुआत होती है। धार्मिक परंपरा में इस समय को भगवान शिव की पूजा के लिए विशेष माना गया है। मान्यता है कि प्रदोष काल में महादेव प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं और उनकी आराधना करने वाले भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इसलिए प्रदोष व्रत में केवल उपवास ही नहीं, बल्कि इस खास समय पर शिव पूजन करना भी महत्वपूर्ण माना जाता है।

कैलाश पर्वत पर नृत्य करते हैं महादेव पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, प्रदोष काल में भगवान शिव कैलाश पर्वत पर प्रसन्न होकर नृत्य करते हैं। इसी मान्यता के कारण इस समय उनकी पूजा और आराधना को विशेष फलदायी माना गया है। भक्त इस दौरान शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, दीपक जलाते हैं और मंत्रों का जाप करते हैं। माना जाता है कि श्रद्धा के साथ की गई पूजा से महादेव प्रसन्न होते हैं। यह समय भक्तों के लिए शिव भक्ति में मन लगाने और उनका आशीर्वाद मांगने का अवसर है।

प्रदोष व्रत से जुड़ी हैं कई धार्मिक मान्यताएं प्रदोष व्रत में भगवान शिव के साथ मां पार्वती की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस व्रत को श्रद्धा और नियमपूर्वक रखने से जीवन में सुख-शांति बनी रहती है। भक्त महादेव से भय, परेशानियों और बाधाओं से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। इस दिन शिव चालीसा का पाठ, महामृत्युंजय मंत्र का जाप और शिवलिंग पर जल अर्पित करना भी पूजा का हिस्सा हो सकता है। भक्त अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार व्रत और पूजन करते हैं।

प्रदोष व्रत पर शिव पूजा का शुभ समय 23 अक्टूबर 2026 को प्रदोष व्रत की शिव पूजा का समय शाम 5 बजकर 58 मिनट से रात 8 बजकर 29 मिनट तक बताया गया है। इस अवधि में भक्त स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा स्थल पर भगवान शिव और मां पार्वती की आराधना करें। शिवलिंग पर जल अर्पित करें, दीपक जलाएं और अपनी श्रद्धा के अनुसार मंत्र-जाप करें। प्रदोष काल में पूजा करने की परंपरा का उद्देश्य महादेव का स्मरण करना और परिवार के कल्याण की प्रार्थना करना है।

23 अक्टूबर 2026 के दिन प्रदोष काल के शुभ समय में भगवान शिव का जल और दूध से अभिषेक करें, बेलपत्र, धतूरा और भस्म अर्पित करें। शांत चित्त होकर ॐ नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से महादेव की असीम कृपा प्राप्त होगी।