Pradosh Vrat 2026: आखिर प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा शाम में क्यों किया जाता है? क्या है इसके पीछे का धार्मिक महत्व
Pradosh Vrat 2026: प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा शाम को क्यों की जाती है? जानिए प्रदोष काल का धार्मिक महत्व और शास्त्रीय कारण। प्रदोष काल में पूजा भगवान शिव की कृपा पाने का सबसे शुभ समय है।
12 जून 2026 को यानी आज शुक्र प्रदोष व्रत मनाया जा रहा है। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत भगवान शिव की आराधना का एक विशेष अवसर है। इस दिन संध्या काल में शिव-पार्वती की पूजा करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। लेकिन कई लोग यह नहीं जानते कि प्रदोष व्रत की पूजा शाम में ही क्यों की जाती है। इसके पीछे धार्मिक और आध्यात्मिक कारण छिपे हैं।
प्रदोष व्रत का महत्व
प्रदोष व्रत हर महीने की त्रयोदशी तिथि पर रखा जाता है। इस व्रत को रखने और सही समय पर पूजा करने से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। शुक्रवार को पड़ने वाला यह प्रदोष व्रत धन, सुख और वैवाहिक सौभाग्य के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से बुध और शुक्र दोनों ग्रहों की कृपा प्राप्त होती है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और जीवन में स्थिरता आती है।
शाम की पूजा क्यों जरूरी है?
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, प्रदोष काल यानी सूर्यास्त से लगभग 24 मिनट पहले से 24 मिनट बाद तक का समय भगवान शिव की पूजा के लिए सबसे शुभ होता है। इस समय भगवान शिव तांडव नृत्य करते हैं। मान्यता है कि इसी दौरान शिव और पार्वती का मिलन होता है। इसलिए इस समय की गई पूजा का फल बहुत जल्दी मिलता है। शाम का समय दिन और रात के मिलने का क्षण होता है, जब ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय रहती है।
धार्मिक और ज्योतिषीय कारण
शिव पुराण के अनुसार, प्रदोष काल में शिवजी की पूजा करने से सभी प्रकार के भय, कष्ट और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। ज्योतिष शास्त्र में भी इस समय को अत्यंत शक्तिशाली माना गया है। सूर्यास्त के बाद की यह अवधि पापों के नाश और पुण्य की प्राप्ति के लिए उत्तम है। इसीलिए प्रदोष व्रत की पूजा शाम में करने की परंपरा चली आ रही है।
पूजा की सही विधि
प्रदोष व्रत के दिन सुबह स्नान कर व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन फलाहार रखें। शाम के प्रदोष काल में शिवलिंग का पंचामृत अभिषेक करें। बेलपत्र, आक के फूल, धतूरा और सफेद चंदन चढ़ाएं। 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें और शिव चालीसा पढ़ें। पूजा के बाद आरती करें और प्रसाद वितरण करें। इस विधि से पूजा करने पर भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है।
12 जून 2026 को शुक्र प्रदोष व्रत पर शाम के प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा जरूर करें। इस समय की गई पूजा से ना सिर्फ मनोकामनाएं पूरी होती हैं, बल्कि जीवन में सुख-शांति और समृद्धि भी आती है। सच्ची श्रद्धा के साथ नियमों का पालन करें, तो महादेव की कृपा जरूर बनेगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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