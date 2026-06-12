Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Pradosh Vrat 2026: आखिर प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा शाम में क्यों किया जाता है? क्या है इसके पीछे का धार्मिक महत्व

Navaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Pradosh Vrat 2026: प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा शाम को क्यों की जाती है? जानिए प्रदोष काल का धार्मिक महत्व और शास्त्रीय कारण। प्रदोष काल में पूजा भगवान शिव की कृपा पाने का सबसे शुभ समय है।

Pradosh Vrat 2026: आखिर प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा शाम में क्यों किया जाता है? क्या है इसके पीछे का धार्मिक महत्व

12 जून 2026 को यानी आज शुक्र प्रदोष व्रत मनाया जा रहा है। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत भगवान शिव की आराधना का एक विशेष अवसर है। इस दिन संध्या काल में शिव-पार्वती की पूजा करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। लेकिन कई लोग यह नहीं जानते कि प्रदोष व्रत की पूजा शाम में ही क्यों की जाती है। इसके पीछे धार्मिक और आध्यात्मिक कारण छिपे हैं।

प्रदोष व्रत का महत्व

प्रदोष व्रत हर महीने की त्रयोदशी तिथि पर रखा जाता है। इस व्रत को रखने और सही समय पर पूजा करने से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। शुक्रवार को पड़ने वाला यह प्रदोष व्रत धन, सुख और वैवाहिक सौभाग्य के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से बुध और शुक्र दोनों ग्रहों की कृपा प्राप्त होती है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और जीवन में स्थिरता आती है।

शाम की पूजा क्यों जरूरी है?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, प्रदोष काल यानी सूर्यास्त से लगभग 24 मिनट पहले से 24 मिनट बाद तक का समय भगवान शिव की पूजा के लिए सबसे शुभ होता है। इस समय भगवान शिव तांडव नृत्य करते हैं। मान्यता है कि इसी दौरान शिव और पार्वती का मिलन होता है। इसलिए इस समय की गई पूजा का फल बहुत जल्दी मिलता है। शाम का समय दिन और रात के मिलने का क्षण होता है, जब ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय रहती है।

ये भी पढ़ें:Adhik Maas 2026: मलमास खत्म होने से पहले कर लें ये 5 काम

धार्मिक और ज्योतिषीय कारण

शिव पुराण के अनुसार, प्रदोष काल में शिवजी की पूजा करने से सभी प्रकार के भय, कष्ट और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। ज्योतिष शास्त्र में भी इस समय को अत्यंत शक्तिशाली माना गया है। सूर्यास्त के बाद की यह अवधि पापों के नाश और पुण्य की प्राप्ति के लिए उत्तम है। इसीलिए प्रदोष व्रत की पूजा शाम में करने की परंपरा चली आ रही है।

ये भी पढ़ें:बिना पूजा-पाठ के भी मजबूत होगा शुक्र, बस अपनाएं ये 5 अच्छी आदतें

पूजा की सही विधि

प्रदोष व्रत के दिन सुबह स्नान कर व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन फलाहार रखें। शाम के प्रदोष काल में शिवलिंग का पंचामृत अभिषेक करें। बेलपत्र, आक के फूल, धतूरा और सफेद चंदन चढ़ाएं। 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें और शिव चालीसा पढ़ें। पूजा के बाद आरती करें और प्रसाद वितरण करें। इस विधि से पूजा करने पर भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है।

ये भी पढ़ें:कुंभ राशि पर शनि की साढ़ेसाती कब खत्म होगी और इसके अस्तकाल में क्या असर होता है?

12 जून 2026 को शुक्र प्रदोष व्रत पर शाम के प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा जरूर करें। इस समय की गई पूजा से ना सिर्फ मनोकामनाएं पूरी होती हैं, बल्कि जीवन में सुख-शांति और समृद्धि भी आती है। सच्ची श्रद्धा के साथ नियमों का पालन करें, तो महादेव की कृपा जरूर बनेगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise)

अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष

और पढ़ें
Pradosh Vrat Shiv Puja Vidhi
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने