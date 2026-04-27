Pradosh Vrat 2026: वैशाख माह के आखिरी प्रदोष व्रत पर बन रहे दुर्लभ संयोग, भोले बाबा की कृपा पाने के लिए करें ये 7 उपाय
Pradosh Vrat 2026: वैशाख माह का आखिरी प्रदोष व्रत 28 अप्रैल 2026 को मंगलवार को रखा जाएगा। इस भौम प्रदोष पर बन रहे दुर्लभ संयोग में शिवजी की कृपा पाने के लिए 7 खास उपाय जानिए। प्रदोष व्रत की सही तिथि, पूजा मुहूर्त, विधि और सरल उपाय इस लेख में विस्तार से पढ़ें।
वैशाख माह का आखिरी प्रदोष व्रत 28 अप्रैल 2026, मंगलवार को रखा जाएगा। इस दिन त्रयोदशी तिथि मंगलवार के साथ जुड़ रही है, जिसे भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। यह दुर्लभ संयोग भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने और जीवन के कई संकटों से मुक्ति पाने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। भौम प्रदोष पर शिव पूजा के साथ हनुमान जी की आराधना भी की जाती है, जो कर्ज, रोग और मंगल दोष निवारण में अत्यंत प्रभावी होती है।
भौम प्रदोष व्रत की सही तिथि और मुहूर्त
वैशाख शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 28 अप्रैल 2026 को शाम 6:51 बजे शुरू होगी और 29 अप्रैल को शाम 7:51 बजे समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार, व्रत 28 अप्रैल, मंगलवार को ही रखा जाएगा। प्रदोष काल सूर्यास्त के आसपास का समय होता है, जिसमें शिव पूजा का सर्वाधिक महत्व है। इस बार का भौम प्रदोष व्रत कई दुर्लभ योग बना रहा है, जो भक्तों की मनोकामनाओं को शीघ्र फल देने वाला है।
भौम प्रदोष व्रत का महत्व
मंगलवार को पड़ने वाला प्रदोष व्रत सामान्य प्रदोष से अधिक फलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान शिव के साथ हनुमान जी की पूजा करने से शत्रु भय, आर्थिक संकट, रोग और मंगल दोष जैसी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। भौम प्रदोष पर किए गए उपाय जल्दी असर दिखाते हैं। जो लोग लंबे समय से परेशानियों से जूझ रहे हैं, उनके लिए यह व्रत विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होता है।
प्रदोष व्रत की पूजा विधि
व्रत के दिन सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन फलाहार रखें। शाम के प्रदोष काल में शिवलिंग का अभिषेक करें। दूध, दही, घी, शहद और चीनी से पंचामृत अभिषेक करें। शिवलिंग पर बेलपत्र, आक के फूल, धतूरा, सफेद चंदन और साबुत चावल चढ़ाएं। 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें और शिव चालीसा का पाठ करें। आरती के बाद प्रसाद वितरण करें। पूजा प्रदोष काल में ही करनी चाहिए।
भोले बाबा की कृपा पाने के 7 खास उपाय
- धन लाभ के लिए: शिवलिंग पर एक मुट्ठी साबुत कच्चा चावल अर्पित करें। इससे धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं।
- संतान सुख के लिए: शिवलिंग पर गेहूं और धतूरा चढ़ाएं तथा संतान सुख की कामना करें।
- कर्ज मुक्ति के लिए: भौम प्रदोष पर हनुमान चालीसा का पाठ करें और शिवलिंग पर तिल का तेल अर्पित करें।
- रोग निवारण के लिए: दूध में मिश्री और काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें तथा महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें।
- मंगल दोष निवारण के लिए: शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के बाद हनुमान चालीसा पढ़ें और लाल मसूर दाल अर्पित करें।
- मनोकामना पूर्ति के लिए: प्रदोष काल में शिव मंदिर में घी का दीपक जलाएं और 21 बेलपत्र चढ़ाएं।
- मानसिक शांति के लिए: पूजा के दौरान मन को पूरी तरह शांत रखें और नकारात्मक विचारों को दूर भगाएं।
प्रदोष व्रत के महत्वपूर्ण नियम
व्रत के दिन झूठ, क्रोध और अपमान से बचें। तामसिक भोजन (प्याज, लहसुन, मांस-मदिरा) का सेवन ना करें। काले कपड़े ना पहनें। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। शिवलिंग पर सिंदूर, हल्दी, तुलसी दल, केतकी फूल, नारियल पानी और टूटे चावल कभी ना चढ़ाएं।
भौम प्रदोष व्रत को श्रद्धा और नियमों के साथ करने पर भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। यह व्रत ना सिर्फ भौतिक समस्याओं को दूर करता है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी प्रदान करता है। 28 अप्रैल 2026 को इस दुर्लभ भौम प्रदोष व्रत का लाभ उठाकर अपने जीवन से संकटों को दूर करें और सुख-समृद्धि प्राप्त करें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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