आज शुक्र प्रदोष व्रत पर करें ये उपाय, धन की होगी प्राप्ति, मिलेगा मनचाहा वर

हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का खास महत्व होता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही व्रत भी रखा जाता है। ऐसे में आज यानी 30 जनवरी 2026, शुक्रवार को इस साल का दूसरा प्रदोष व्रत है। जब हिंदू पंचांग की त्रयोदशी तिथि शुक्रवार को पड़ती है, तब उसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से से ना सिर्फ धन और वैभव की प्राप्ति होती है। बल्कि विवाहित दंपतियों के लिए यह व्रत वैवाहिक जीवन में प्रेम, सामंजस्य और सुख-शांति बढ़ाने वाला माना गया है। ऐसे में आज हम आपको कुछ विशेष उपाय बताते हैं।

शुभ मुहूर्त

शुक्र प्रदोष की आज सुबह 9 बजकर 31 मिनट पर हो जाएगी। वहीं इसके समापन का समय 31 जनवरी की सुबह 7 बजकर 14 मिनट है। वहीं, शुक्रवार की वजह से इस व्रत को रखने से सुख-समृद्धि, प्रेम के साथ-साथ जीवन में सौंदर्यता का वरदान मिलता है। इसके साथ ही आज सभी कार्यों और उपायों को सिद्ध करने वाला सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग बन रहा है, जो 31 जनवरी की सुबह तक व्याप्त रहेगा।

धन-वैभव की प्राप्ति के लिए करें ये उपाय

अगर आप धन और वैभव की प्राप्ति चाहते हैं, तो शुक्र प्रदोष व्रत के दिन अक्षत यानी चाववल और कच्चे दूध से शिवलिंग पर अभिषेक करें। अभिषेक करते समय ॐ नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहें। अक्षत पूर्णता का प्रतीक है और दूध चंद्रमा तथा शुक्र को बल देता है, जिससे आर्थिक स्थिरता आती है और आय के नए स्रोत खुलने लगते हैं और जीवन में समृद्धि बढ़ती। इसके अलावा आर इस दिन चावल या दूध का दान किसी शिव मंदिर में दान कर सकते हैं। ध्यान रखें कि चावल का कोई भी खंडित यानि टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। इस उपाय को करने से घर में धन वृद्धि होगी और आय के नए रास्ते खुलेंगे।

विवाह में आ रही बाधा के लिए उपाय

शुक्र प्रदोष के दिन शाम को शिव मंदिर जाकर महादेव और माता पार्वती को गुलाबी अबीर अर्पित करना अत्यंत लाभदायी माना जाता है। इसे अर्पित करने के बाद सफेद चंदन में कुछ बूंद इत्र मिलाकर शिवजी को लगाएं। मान्यता है इससे शुक्र ग्रह मजबूत होता है और विवाह की बाधाएं दूर होती हैं, दांपत्य सुख बढ़ता है।

दांपत्य जीवन की खुशहाली के लिए

प्रदोष व्रत के दिन शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव और माता पार्वती को एक साथ मौली यानि कलावे से सात बार लपेटें। फिर धागा तोड़ने के बाद उसे बिना गांठ लगाएं छोड़ दें। कहते हैं कि इस उपाय को करने से दाम्पत्य जीवन में आ रही सभी परेशानियां समाप्त हो जाती है।

सुख और समृद्धि के लिए उपाय

इसके अलावा शुक्र प्रदोष व्रत की शाम को घर के मुख्य द्वार और शिव मंदिर में गाय के घी का दीपक जलाएं। दीपक में सफेद तिल डालें और पूजा के बाद सफेद मिठाई का भोग लगाएं। इससे सौभाग्य बढ़ता है, रुके कार्य पूरे होते हैं और समाज में मान सम्मान मिलता है, जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है।

मनचाहा वर के लिए करें ये उपाय

कुंवारी लड़कियां योग्य वर पाना चाहती हैं तो प्रदोष व्रत के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर स साफ-सुथरे वस्त्र धारण कर लें और फिर इसके बाद शिवलिंग का विधिवत पूजन करें। साथ ही शिवलिंग पर फूल, बेलपत्र, गंगाजल, भांग, धतूरा, दूध, चंदन, इत्र आदि समर्पित करें।