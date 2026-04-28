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Bhaum Pradosh Vrat 2026: प्रदोष का नहीं रख पाए हैं व्रत, तो शाम में करें ये छोटा-सा उपाय, भगवान शिव का मिलेगा आशीर्वाद

Apr 28, 2026 12:49 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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भौम प्रदोष व्रत 2026: अगर आप प्रदोष व्रत नहीं रख पा रहे हैं, तो घबराएं नहीं। 28 अप्रैल 2026 को शाम के प्रदोष काल में एक आसान उपाय कर भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। यह छोटा-सा उपाय पूरे व्रत के बराबर फल देता है और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है।

Bhaum Pradosh Vrat 2026: प्रदोष का नहीं रख पाए हैं व्रत, तो शाम में करें ये छोटा-सा उपाय, भगवान शिव का मिलेगा आशीर्वाद

Bhaum Pradosh Vrat 2026: आज 28 अप्रैल 2026 को वैशाख माह का आखिरी प्रदोष व्रत है। त्रयोदशी तिथि आज मंगलवार के साथ जुड़ रही है, इसलिए इसे भौम प्रदोष व्रत कहा जा रहा है। मंगलवार और प्रदोष व्रत का दुर्लभ संयोग भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने और जीवन के कई संकटों से मुक्ति पाने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। भौम प्रदोष पर प्रदोष काल में शिव पूजा के साथ हनुमान जी की आराधना भी की जाती है, जो कर्ज, रोग और मंगल दोष निवारण में अत्यंत प्रभावी होती है।

प्रदोष व्रत नहीं रख पाए तो क्या करें?

अगर किसी कारणवश आप पूर्ण व्रत नहीं रख पा रहे हैं, तो भी निराश होने की जरूरत नहीं है। धर्म शास्त्रों के अनुसार, प्रदोष काल में एक छोटा-सा उपाय करने से भी भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो सकती है। इस उपाय को करने से रुके हुए काम पूरे होने लगते हैं, आर्थिक परेशानियां कम होती हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।

शाम में करें ये आसान उपाय

प्रदोष काल में एक साफ लोटे में जल भरें। उसमें 5 बेलपत्र डाल दें। फिर इस जल को शिवलिंग पर चढ़ा दें। यदि घर में शिवलिंग नहीं है, तो किसी शिव मंदिर में जाकर या घर में शिव की तस्वीर के सामने भी यह उपाय किया जा सकता है।

मान्यता है कि बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। बेलपत्र के तीन पत्तों को त्रिदेव - ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। श्रद्धा के साथ यह उपाय करने पर पापों का नाश होता है, भाग्य उदय होता है और रुके हुए काम पूरे होने लगते हैं।

बेलपत्र चढ़ाने का विशेष महत्व

सोम प्रदोष पर बेलपत्र चढ़ाना सबसे खास माना जाता है, लेकिन भौम प्रदोष पर भी यह उपाय बहुत फलदायी है। जब आप बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। यदि आप पूर्ण व्रत नहीं रख पाए हैं, तो भी इस छोटे उपाय से शिवजी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं।

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अन्य आसान उपाय जो कर सकते हैं

  • प्रदोष काल में शिव मंदिर में घी का दीपक जलाएं।
  • 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें।
  • शिवलिंग पर सफेद चंदन और आक के फूल चढ़ाएं।
  • हनुमान चालीसा का एक बार पाठ अवश्य करें, क्योंकि भौम प्रदोष पर हनुमान जी की पूजा भी विशेष फल देती है।

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ध्यान रखने योग्य बातें

उपाय करते समय मन को पूरी तरह शांत रखें। नकारात्मक विचारों से दूर रहें। बेलपत्र चढ़ाते समय अपनी मनोकामना शिवजी को बताएं। यह उपाय पूरे व्रत के बराबर फल देने वाला माना जाता है, बशर्ते आप श्रद्धा और विश्वास के साथ करें।

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28 अप्रैल 2026 को भौम प्रदोष व्रत का यह दुर्लभ संयोग भगवान शिव की कृपा पाने का सुनहरा मौका है। अगर आप पूर्ण व्रत नहीं रख पा रहे हैं, तो शाम के प्रदोष काल में बेलपत्र वाला सरल उपाय जरूर करें। इससे न सिर्फ रुके हुए काम पूरे होंगे, बल्कि जीवन में सुख-शांति और समृद्धि भी आएगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

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नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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