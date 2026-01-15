Pradosh Vrat 2026: कल या परसों कब है प्रदोष व्रत? 2 घंटे 34 मिनट के लिए होगा पूजा का शुभ मुहूर्त

संक्षेप: Pradosh Vrat January 2026: इस बार जनवरी के महीने में तीन प्रदोष व्रत हैं। जानें इस महीने का दूसरा व्रत कब रखा जाएगा? साथ ही जानें पूजा का शुभ मुहूर्त और विधि…

Pradosh Vrat 2026: हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बहुत महत्व होता है। ये हर महीने में दो बार पड़ता है। पहला व्रत कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर रखी जाती है तो वहीं महीने का दूसरा प्रदोष व्रत शुक्ल पक्ष में होती है। इस साल जनवरी के महीने में दो नहीं बल्कि 3 प्रदोष व्रत पड़ने वाले हैं। खास बात ये है कि ये व्रत जिस दिन पड़ता है उसे उसी नाम से जाना जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर सोमवार को ये व्रत पड़े तो इसे सोम प्रदोष व्रत कहा जाएगा। इस व्रत का संबंध भगवान शिव से हैं। इस खास दिन पर भगवान शिव के साथ-साथ मां पार्वती को पूजा जाता है। जनवरी के महीने में पड़ने वाले दूसरे प्रदोष व्रत की तारीख को लेकर लोगों को में काफी कन्फ्यूजन है। लोग इस बात को लेकर कन्फ्यूज है कि ये व्रत कल या परसों (16 या 17 जनवरी) रखा जाएगा? अगर आप भी इसे लेकर कन्फ्यूज हो रहे हैं तो नीचे जानें सही तारीख और इस पूजा की आसान सी विधि और उपाय...

कब है प्रदोष व्रत? हिंदू पंचांग के अनुसार माघ महीने में पड़ने वाला ये प्रदोष व्रत 16 जनवरी यानी कल होगा। दरअसल त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 15 जनवरी की रात 8 बजकर 16 मिनट से होगी। वहीं इसका समापन अगले दिन यानी 16 जनवरी की रात 10 बजकर 21 मिनट पर होने वाला है। ऐसे में प्रदोष काल इसी दिन होगा। इसी वजह से 16 जनवरी को ही प्रदोष व्रत रखा जाएगा। ये व्रत शुक्रवार को पड़ेगा और ऐसे में इस बार का व्रत शुक्र प्रदोष व्रत कहलाएगा। मान्यता के अनुसार इस व्रत को रखने से वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा और सुख-समृद्धि में भी वृद्धि होगी।

शुक्र प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त कहते हैं कि सच्चे मन से की गई पूजा भगवान स्वीकार करते हैं। वहीं अगर ये पूजा शुभ मुहूर्त में कर लिया जाए तो इसके कई और लाभ मिलते हैं। शुक्र प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त की बात की जाए तो ये 2 घंटे 34 मिनट के लिए होगा। कल शाम को 6:22 बजे से 8:56 तक इस पूजा का शुभ मुहूर्त है। इस शुभ समय पर की गई पूजा फलदायी होगी। इस व्रत की पूजा शाम में होती है। इस दौरान भगवान शिव की पूजा-अर्चना करने से कई मुश्किलें दूर हो जाती हैं।

पूजा की विधि प्रदोष व्रत की पूजा विधि काफी आसान है। स्नान करने के बाद साफ-सुथरे कपड़े पहन लें। इसके बाद पूजा घर में शिवलिंग का जलाभिषेक करें। इसी के साथ शिवजी को बेलपत्र के साथ-साथ धतूरा और फूल चढ़ाएं। साथ ही मां पार्वती को भी पूजें। इस पूजा के दौरान शिव मंत्र ॐ नमः शिवाय का जाप 108 बार करें। इस व्रत को तभी पूरा माना जाता है जब पूजा के दौरान शिव चालीसा के साथ-साथ प्रदोष व्रत कथा का पाठ किया जाए। शाम के समय मंदिर में आरती करने के बाद सात्विक भोजन करें। इसके बाद जरूरमंदों को सफेद रंग की चीजों का दान करें क्योंकि इससे प्रदोष व्रत की पूजा पूरी तरह से पूरी मानी जाती है।