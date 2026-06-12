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Pradosh Vrat 2026: आज शाम प्रदोष व्रत की पूजा में गलती से ना करें ये 5 काम, पुण्यफल पाने के लिए जान लें ये जरूरी नियम

Navaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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12 जून 2026 को शुक्र प्रदोष व्रत है। पूजा में शंख, तुलसी, लहसुन-प्याज जैसी गलतियां ना करें। शिव पूजा में इन 5 गलतियों से बचें और जानें जरूरी नियम। प्रदोष व्रत से भगवान शिव की कृपा कैसे पाएं, पढ़ें विस्तार से।

Pradosh Vrat 2026: आज शाम प्रदोष व्रत की पूजा में गलती से ना करें ये 5 काम, पुण्यफल पाने के लिए जान लें ये जरूरी नियम

12 जून 2026 को यानी आज शुक्र प्रदोष व्रत मनाया जाएगा। इस दिन प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विशेष महत्व है। शुक्रवार को पड़ने वाला प्रदोष व्रत धन, सुख और वैवाहिक सुख के लिए बेहद शुभ माना जाता है। लेकिन कई बार छोटी-छोटी गलतियों से व्रत का पूरा फल नहीं मिल पाता है। इसलिए इस दिन कुछ नियमों का सख्ती से पालन करना जरूरी है।

शुक्र प्रदोष व्रत का महत्व

शुक्रवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को काफी शुभ फलदायी माना जाता है। इस दिन प्रदोष काल में शिव-पार्वती की पूजा करने से बुध और शुक्र ग्रह दोनों प्रसन्न होते हैं। इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, व्यापार में तरक्की मिलती है और वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है। शुक्र प्रदोष व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो धन संबंधी परेशानियों या रिश्तों में कलह से जूझ रहे हैं। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत पर किन गलतियों से परहेज करना चाहिए।

पूजा के समय सोने की गलती

प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में भूलकर भी सोना नहीं चाहिए। इस समय शिव पूजन, ध्यान या शिव नाम का जप करना चाहिए। प्रदोष काल सूर्यास्त के आसपास का समय होता है, जिसमें शिव पूजा का सर्वाधिक महत्व है। इस समय सोने से व्रत का फल प्रभावित होता है।

शिवलिंग पर वर्जित चीजें चढ़ाने की गलती

शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते, सिंदूर, हल्दी और केतकी के फूल कभी न चढ़ाएं। ये चीजें शिव पूजा में वर्जित मानी गई हैं। शिवलिंग पर केवल बेलपत्र, आक का फूल, धतूरा और सफेद फूल चढ़ाएं। गलती से इन वर्जित चीजों को चढ़ाने से पूजा का फल नहीं मिलता है।

काले कपड़े पहनने की गलती

प्रदोष व्रत की पूजा के दौरान काले रंग के कपड़े ना पहनें। इस दिन शुक्रवार है, इसलिए सफेद, पीला या गुलाबी रंग के कपड़े पहनना शुभ होता है। काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित कर सकता है, जिससे व्रत का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है।

विवाद और क्रोध करने की गलती

प्रदोष व्रत के दिन घर में किसी से वाद-विवाद या क्रोध नहीं करना चाहिए। साथ ही किसी भी महिला या कन्या का अपमान न करें। इस पावन दिन पर क्रोध और विवाद से पूजा का फल नष्ट हो जाता है। मन को शांत रखें और सकारात्मक रहें।

खान-पान से जुड़ी गलतियां

धर्म विशेषज्ञों के मुताबिक, प्रदोष व्रत के दिन तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए प्रदोष व्रत के दिन सात्विक भोजन करें और मन में किसी तरह के गलत विचार ना आने दें।

12 जून 2026 को शुक्र प्रदोष व्रत को सही नियमों और सावधानियों के साथ रखें। छोटी-छोटी गलतियों से बचकर पूजा करें तो महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होगी। इससे ना सिर्फ आर्थिक समस्याएं दूर होंगी, बल्कि जीवन में सुख-शांति भी बनी रहेगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

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नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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