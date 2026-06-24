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शनि प्रदोष व्रत की शाम में इतने बजे से करें शिव पूजा, जानें प्रदोष उपाय

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Pradosh Time Bhaum Pradosh Vrat 2026: जून में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन ज्येष्ठ प्रदोष व्रत पड़ेगा। शनि प्रदोष व्रत के दिन शाम में पूजा करने का विधान है। इस दिन विधि-विधान के साथ पूरे शिव परिवार की पूजा-उपासना की जाती है।

शनि प्रदोष व्रत की शाम में इतने बजे से करें शिव पूजा, जानें प्रदोष उपाय

Pradosh Time Shani Pradosh Vrat 2026, शनि प्रदोष व्रत : जून में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन ज्येष्ठ प्रदोष व्रत पड़ेगा। इस बार शनिवार यानी 27 जून 2026 को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। वहीं, शनिवार पड़ने की वजह से ये शनि प्रदोष व्रत कहलाएगा। धार्मिक मान्यता है की शनि प्रदोष का व्रत रखने और प्रदोष काल में भोलेनाथ की उपासना करने से जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहती है और कई परेशानियों का निवारण भी होता है। इसलिए आइये जानते हैं ज्येष्ठ मास के शनि प्रदोष व्रत की पूजा-विधि और शुभ मुहूर्त-

शनि प्रदोष व्रत की शाम में इतने बजे से करें शिव पूजा, जानें प्रदोष उपाय

ज्येष्ठ प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा?

इस साल ज्येष्ठ मास का शनि प्रदोष व्रत 27 जून को रखा जाएगा। इस शुक्रवार के दिन सुबह 10 बजकर 22 मिनट पर त्रयोदशी तिथि आरंभ हो जाएगी और 28 जून को रात 12 बजकर 43 मिनट पर यह तिथि समाप्त होगी। वहीं, शाम 07 बजकर 04 मिनट से रात में 09 बजकर 06 मिनट तक प्रदोष काल में शिव पूजा की जा सकती है।

शनि प्रदोष व्रत की पूजा कैसे करनी चाहिए?

शनिवार के दिन प्रदोष का व्रत रखने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ-सुथरे कपड़े पहनें। इसके बाद संभव हो तो अपने घर के पास किसी शिव मंदिर में जाएं। सबसे पहले शिवलिंग का गंगाजल से स्नान कराएं। इसके बाद शहद, दही, घी, दूध और गन्ने का रस समेत पंचामृत से भोले बाबा का अभिषेक करें। इसके बाद प्रभु पर सफेद चंदन, सफेद फूल, भांग, धतूरा और सफेद चावल चढ़ाएं। फिर भगवान गणेश, माता पार्वती, भगवान कार्तिकेय और नंदी महाराज को प्रसाद, कुमकुम और माला अर्पित करें। इसके बाद प्रभु की आरती उतारें। साथ ही ऊं नम: शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जप करें। अंत में भगवान शिव को घर की बनी खीर का भोग भी लगा सकते हैं।

शनि प्रदोष व्रत के दिन क्या उपाय करें?

शनि प्रदोष व्रत के दिन अपने जीवन में खुशहाली लाने, वंश वृद्धि बढ़ाने और सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए दूध में केसर मिलाकर प्रदोष काल में शिवलिंग पर अर्पित करें। जौ के आटे को भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर इसकी रोटियां बनाएं। फिर इन रोटियों को गाय के बछड़े को खिलाएं। इससे धन संपत्ति में वृद्धि होगी और आय की स्थिति भी सुधरेगी।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

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Shrishti Chaubey

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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