कल सोम प्रदोष व्रत पर 2 घंटे 40 मिनट का प्रदोष पूजा मुहूर्त, जानें पूजा विधि, मंत्र, उपाय

संक्षेप: Pradosh Puja Muhurat, Som Pradosh Vrat 2025: प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल के दौरान शिव परिवार की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सोम प्रदोष पर विधिवत शिव पूजा करने से मानसिक शांति, वैवाहिक सुख मिलता है।

Pradosh Puja Muhurat 2025: सोमवार के दिन मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष का व्रत रखा जाता है। पंचांग के अनुसार, 17 नवंबर को सोम प्रदोष व्रत रखा जाएगा। इस दिन प्रीति और आयुष्मान् योग का संयोग बन रहा है। सुबह में 04 बजकर 47 मिनट पर त्रयोदशी तिथि प्रारम्भ होगी, जिसका समापन 18 नवंबर 2025 को सुबह में 07 बजकर 12 मिनट पर होगा। प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल के दौरान शिव परिवार की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सोम प्रदोष पर विधिवत शिव पूजा करने से मानसिक शांति, वैवाहिक सुख तथा पारिवारिक समृद्धि मिलती है। आइए जानते हैं सोम प्रदोष व्रत पर पूजा का मुहूर्त, विधि, मंत्र और उपाय-

कल सोम प्रदोष व्रत पर 2 घंटे 40 मिनट का प्रदोष मुहूर्त प्रदोष पूजा मुहूर्त - 05:27 पी एम से 08:07 पी एम

अवधि - 02 घंटे 40 मिनट्स

दिन का प्रदोष समय - 05:27 पी एम से 08:07 पी एम

उपाय: भगवान शिव को प्रसन्न करने और उनकी कृपा दृष्टि पाने के लिए जातकों को शिव चालीसा पाठ, जलाभिषेक और रुद्राभिषेक कर सकते हैं। संतान प्राप्ति की कामना रखने वाले जातकों को सोम प्रदोष का व्रत करना चाहिए।

पूजा-विधि: स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण कर लें। शिव परिवार सहित सभी देवी-देवताओं की विधिवत पूजा करें। अगर व्रत रखना है तो हाथ में पवित्र जल, फूल और अक्षत लेकर व्रत रखने का संकल्प लें। फिर संध्या के समय घर के मंदिर में गोधूलि बेला में दीपक जलाएं। फिर शिव मंदिर या घर में भगवान शिव का अभिषेक करें और शिव परिवार की विधिवत पूजा-अर्चना करें। अब सोम प्रदोष व्रत की कथा सुनें। फिर घी के दीपक से पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव की आरती करें। अंत में मंत्र-जाप करें। अंत में क्षमा प्रार्थना भी करें।