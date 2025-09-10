कब रखा जाएगा पितृपक्ष में प्रदोष व्रत, शनि साढ़ेसाती वाली राशियां करें ये उपाय

Pradosh kab hai, Pitru Paksha 2025, कब रखा जाएगा पितृपक्ष में प्रदोष व्रत: इस साल पितृ पक्ष में शुक्रवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ रहा है। पंचांग के अनुसार, 19 सितंबर के दिन शुक्र कृष्ण प्रदोष व्रत रखा जाएगा। 18 सितम्बर 2025 को रात 11:24 बजे से त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी, जिसका समापन 10 सितंबर को 11:36 पी एम तक होगा। पितृ पक्ष के प्रदोष के दिन कुछ उपाय करने से शनि की साढ़ेसाती व पितृ दोष से राहत पा सकते हैं। आइए जानते हैं इस दिन के कुछ खास उपाय-