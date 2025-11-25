Rahu Effects and Remedies: घर में आए मेहमानों को ये चीज देने से सही होता है राहु, भूलकर भी ना करें ये गलती

संक्षेप: Rahu Easy Remedy: कुंडली में अगर राहु सही स्थिति में नहीं होता है तो इसके बुरे प्रभाव जातक पर देखने को मिलते हैं। राहु की दशा को ठीक करने के लिए एक आसान से उपाय है जोकि घर आने वाले मेहमानों से जुड़ा हुआ है।

ज्योतिषी चीजों में दिलचस्पी रखने वाले लोग अक्सर राहु का नाम सुनकर डरते हैं। कई लोगों को लगता है कि राहु ग्रह अगर हैं तो ये चीजों को खराब ही करेगा। बता दें कि हमारी जिंदगी में होने वाली हर एक चीज का ताल्लुक किसी ना किसी ग्रह से होता है। हमारी कुंडली में भाग्य, शादी, करियर और स्वास्थ्य इत्यादि से जुड़े कई गृह होते हैं और इनमें कोई ना कोई ग्रह जरूर होता है। ऐसे में राहु का सही गृह में होना जरूरी होता है। अगर राहु सही जगह पर प्लेस है तो ये अच्छे परिणाम देगा। अगर ये गलत जगह है तो इसके परिणाम इंसान को हिला देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि घर आए मेहमानों को एक चीज देकर आप अपना राहु सुधार सकते हैं।

मेहमानों को दें ये चीज सनातन धर्म में माना जाता है कि घर आए मेहमानों का सेवा-सत्कार करना हमारे लिए पूजा जैसा है। दरअसल हमारे धर्म में मेहमानों को भगवान का ही रूप कहा जाता है। कहा जाता है कि घर आए किसी भी इंसान से पानी के लिए जरूर पूछना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि घर आए हुए लोगों को अगर हम पानी पिलाते हैं तो इससे हमारा राहु सही होता है। घर आए किसी भी इंसान को ऐसे ही वापस भेज देने से स्थिति खराब होती है।

सही स्थिति में राहु कुंडली में राहु अगर सही स्थिति में होता है तो ये इंसान को अचानक से बड़ी सफलता दिला देता है। ऐसे इंसान को कम समय में ही पहचान मिल जाती है और पैसों की कमी कभी नहीं होती है। राहु के सही होने से करियर में भी अचानक से ग्रोथ होने लगती है। वहीं जो लोग बिजनेस से जुड़े हुए होते हैं और इनका राहु जब सही स्थिति में होता है तो बड़ी-बड़ी डील मिलने लगती है।

खराब स्थिति में राहु कुंडली में राहु अगर खराब स्थिति या गलत गृह में हुआ तो किस्मत की बैंड भी बजा देता है। राहु की खराब स्थिति फोकस को सबसे पहले शिफ्ट करती है। मन में कन्फ्यूजन होता है और हर चीज को लेकर मन में डर सा बैठने लगता है। साथ ही ऐसा इंसान गलत फैसले लेने पर मजबूर होता है। उस वक्त उस इंसान को समझ नहीं आएगा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। राहु बुद्धि खराब करने का काम करता है।