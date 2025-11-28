घर में न लगाएं ये 5 पौधें, माना जाता है अशुभ

संक्षेप: वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में लगाए गए पौधे सिर्फ सजावट का हिस्सा नहीं होते, बल्कि वे पूरे माहौल की ऊर्जा को भी प्रभावित करते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ पौधे घर में सकारात्मकता और समृद्धि लाते हैं, जबकि कुछ पौधे में नकारात्मक असर डाल सकते हैं और प्रगति के रास्ते रोक सकते हैं।

वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ पौधे घर में सकारात्मकता और समृद्धि लाते हैं, जबकि कुछ पौधे में नकारात्मक असर डाल सकते हैं और प्रगति के रास्ते रोक सकते हैं। कई पौधे देखने में भले ही आकर्षक लगते हों, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसे पौधे में घर में रखना अशुभ परिणाम दे सकता है। आइए जानते हैं, वास्तुशास्त्र के अनुसार किन पोधौं को घर में नहीं रखना चाहिए-

कांटेदार पौधे- गुलाब को छोड़कर कांटेदार पौधे घर में नहीं रखने चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार इनके कांटे घर की सकारात्मक ऊर्जा को रोकते हैं और तनाव बढ़ाते हैं। अगर आपने भी घर में कांटेदार पौधे लगा रखें हैं कि उन्हें हटा दें।

बोनसाई- आजकल लोग सजावट के लिए बोनसाई रखते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार यह पौधा घर की प्रगति रोकता है। इसे घर में रखना शुभ भी नहीं माना जाता है। वास्तु के अनुसार घर में बोनसाई न रखें।



इमली का पेड़- इमली का पौधा भले ही सुंदर लगता हो लेकिन मान्यता है कि इसके आसपास नकारात्मक ऊर्जा रहती है। इसलिए इसे घर या आंगन में लगाने से बचना चाहिए। अगर आपके घर में इमली का पेड़ है तो उसे हटा दें।

मेहंदी का पेड़- मेहंदी का पौधा औषधीय रूप से फायदेमंद है, लेकिन वास्तु के अनुसार यह घर में अशुभ माना जाता है। इसे आंगन या बरामदे में लगाना ठीक नहीं माना जाता।

कपास का पौधा- कपास, रेशमी कपास और पलमायरा के पेड़ को घर के आसपास लगाना अशुभ माना जाता है। इससे घर में स्थिरता और समृद्धि प्रभावित होती है।