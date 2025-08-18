Pitrupaksh: 7 सितंबर से श्राद्ध, श्राद्ध न करने वाले की पूजा ग्रहण नहीं करते भगवान, जानें कौन सा श्राद्ध है श्रेष्ठ

पुराणों में अमावस्या श्राद्ध से प्रकार से लेकर इसके महत्व के बारे में बताया गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करता, उसकी पूजा भगवान और देवता ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए हमें पितरों के लिए लिए उनका श्राद्ध जरूर कjना चाहिए।

पुराणों में अमावस्या श्राद्ध से प्रकार से लेकर इसके महत्व के बारे में बताया गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करता, उसकी पूजा भगवान और देवता ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए हमें पितरों के लिए लिए उनका श्राद्ध जरूर कना चाहिए। सभी श्राद्धों में सांवत्सरिकं श्राद्ध सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इसे श्राद्धपक्ष में मृत व्यक्ति की तिथि पर करना चाहिए। भविष्यपुराण में सूर्य भगवान ने बताया है कि जो व्यक्ति सांवत्सरिक श्राद्ध भी नहीं करता, उसकी पूजा न मैं ग्रहण करता हू, न विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र एवं अन्य देवगण ही ग्रहण करते हैं । इसलिए प्रयलपूर्वक हर साल मृत व्यक्ति की तिथि पर सांवत्सरिकं श्राद्ध करना चाहिए। जो व्यक्ति माता-पिता का वार्षिक श्राद्ध नहीं करता, वह मरने पर नरक को प्राप्त करता है। इस साल 7 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं। इसके अलावा गया में पितरों का श्राद्ध, पिंडदान सबसे उत्तम होता है।

पुराणों में 12 प्रकार के श्राद्धों के नाम बताए गए हैं। कहते हैं अगर कोई श्राद्ध न कर पाएं तो सांवत्सरिक श्राद्ध जरूर करना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और तृप्त होने पर आपको आशीर्वाद देकर जाते हैं। हर साल श्राद्धपक्ष में सभी पितर धरती पर आते हैं। जो व्यक्ति अपने पितरों को तृप्त करता है, उससे तृप्त होकर पितर आशीर्वाद देकर वापस प्रस्थान कर जाते हैं। भविष्यपुराण में श्राद्ध के 12 प्रकार बताए गए हैं। श्राद्ध बारह प्रकार के होते है-नित्य-श्राद्ध, नैमित्तिक-श्राद्ध, काम्य-श्राद्ध, वुद्धि-श्राद्ध, सपिण्डनश्राद्ध, पार्वण-श्राद्ध, गोष्ठ-श्राद्ध, शुद्धि-श्राद्ध, कर्माङ्गश्राद्ध, दैविक श्राद्ध, ओपचारिक श्राद्ध तथा सांवत्सरिक श्राद्ध